加密市場走勢之爭：週期終結 vs 大漲在即？

近期，加密市場活躍非凡，投資者和分析師們正圍繞市場走勢展開激烈辯論。一方面，有觀點認爲當前市場週期已經結束；另一方面，也有觀點認爲市場即將迎來新一輪上漲。雙方論據均具備一定的說服力，這一爭論反映了市場情緒的多樣性及對未來走勢的不同預期。接下來，我們將深入分析未來6到12個月內，加密市場的多頭與空頭觀點，及各自論點的力度。通過這些分析，旨在爲讀者提供全面的市場洞察，以更好地理解當前複雜的市場局面。





在當前的加密市場中，多頭觀點認爲我們可能正站在新一輪大漲的門檻上。支持這一觀點的分析師和投資者指出，美國宏觀經濟形勢的改善，如通脹率的降低和即將開始的降息，極大地提升了高風險投資的吸引力。此外，歷史數據表明，大選後的加密市場通常會出現上漲，比特幣在減半後也有顯著的價格表現。加上比特幣和以太坊的穩定表現以及市場的成熟度，這些因素共同構成了一個強勁的上漲預期。





美國宏觀經濟形勢向好

當前，美國的宏觀經濟形勢顯著改善。通脹率已降至3%以下，美聯儲準備開始降息，這對高風險投資如加密市場而言無疑是一個利好消息。企業盈利特別是科技行業表現強勁，大多數經濟指標顯示美國經濟處於中性至積極的趨勢。美聯儲的“軟著陸”目標，即在降低通脹的同時避免經濟衰退，似乎有望實現。降息將提升高風險投資的吸引力，同時導致國債收益率下降，這可能會進一步推動加密市場的上漲。









歷史經驗：大選後的加密市場上漲

觀察過去兩次美國大選後，加密市場都出現了顯著上漲。許多市場參與者和分析師指出，2016年和2020年大選後的加密貨幣價格大幅上漲，因此2024年大選後市場也可能出現類似走勢。雖然這一觀點引發廣泛討論，但值得注意的是，數據點仍較少，且2024年的經濟環境與2016年和2020年有很大不同。因此，雖然歷史經驗值得關注，但仍需謹慎對待。









比特幣減半後表現出色

比特幣的減半事件歷來被視爲價格上漲的催化劑。歷史數據顯示，2016年和2020年比特幣減半後價格大幅上漲，這爲當前市場提供了一定的積極預期。然而，這種基於歷史數據的簡單推測可能過於決定論，未來市場的表現可能會受到多種因素的影響，包括市場規模的擴大和加密貨幣生態系統的複雜性。









比特幣表現穩定

儘管市場上充斥著負面情緒，但比特幣的價格在超過54,000美元的水平上已穩定數月。這種在相對高估值水平上的持續穩定，幾乎沒有先例，令一些觀察者相信市場正處於盤整期，爲下一次大漲做準備。此外，現貨ETF的獲批進一步鞏固了市場的成熟度，爲未來的上漲奠定基礎。









然而，空頭觀點則對市場前景持保留態度。他們認爲美國經濟可能面臨潛在的衰退風險，所謂的“軟著陸”可能只是一個理想化的目標，而非現實。加密貨幣的實際應用價值也被質疑，許多人認爲它主要是投機工具而非真正的解決方案。此外，市場的高估值和歷史上類似的市場結構讓人擔憂，加密市場可能面臨賣壓和穩步下跌的風險。空頭觀點提醒投資者在追逐市場漲勢的同時，也要對潛在的風險保持警惕。





負面的宏觀經濟形勢

空頭觀點認爲，美國經濟正面臨衰退風險，所謂的“軟著陸”可能只是一個美麗的謊言。失業數據上升和對勞動市場強度的下調，以及可能的降息引發的通脹再度爆發，都是令人擔憂的因素。儘管目前尚未出現負增長，但對衰退的擔憂依然存在。通脹問題的預測難度較大，降息可能會引發通脹反彈，這對加密市場並非利好。有意思的是，伯克希爾·哈撒韋在過去一個季度大規模拋售了科技股，現在持有的現金比例達到了 2004 年以來的最高水平。看到這個傳奇的價值投資者在降低風險確實引人深思。









加密貨幣敘事的弱勢

空頭人士認爲，加密貨幣最大的問題在於其實際用途的缺乏。比特幣主要被視爲一種價值儲存手段，而以太坊雖然有通縮特性，但在交易費用中心的地位以及Layer 2網絡的互操作性挑戰仍然存在。雖然Solana等新興平臺展示了強勁的增長潛力，但總體上，加密市場依然面臨投機性質的挑戰，缺乏廣泛的實際應用場景。





當前市場與2019年的市場結構的相似之處

著名比特幣分析師本傑明·科文（Benjamin Cowen）指出，目前的市場結構與2019年類似，可能預示著加密市場將在美聯儲多次降息後經歷一段穩步下跌。這一觀點與市場普遍預期的年底反彈相悖，但也提示投資者在當前的市場環境中保持謹慎。





當前，加密市場的多頭與空頭觀點各有其強有力的論據。多頭看好美國宏觀經濟的回暖、歷史模式的重複、比特幣的穩定表現，而空頭則對經濟衰退、加密貨幣用途的不足以及市場結構的擔憂表示警惕。在這樣的多元化市場環境中，投資者需綜合考慮各方面的因素，保持靈活的策略，以應對未來可能出現的各種市場動態。




