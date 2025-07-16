加密貨幣ETF申請熱潮：誰將成爲下一個獲批的熱門加密ETF？

在 BTC 和 ETH 現貨 ETF 成功獲批的示範效應下，衆多金融機構紛紛將目光投向其他潛力股加密貨幣，積極遞交 ETF 申請，意圖分得一杯羹。





近期，多家知名資產管理機構針對*URLS-ADA_USDT*、*URLS-XRP_USDT*、*URLS-SOL_USDT*、*URLS-LTC_USDT*及*URLS-DOGE_USDT*等熱門加密貨幣，密集提交了現貨 ETF 申請，標誌著 ETF 市場正邁入一個全新的熱潮階段。









自 2024 年 1 月美國證券交易委員會（SEC）批准 BTC 現貨 ETF 以來，徹底改變了加密貨幣格局和傳統金融領域。據數據顯示，BTC 現貨 ETF 的首年交易活動驚人，僅在第一個月，累計交易量就超過了 380 億美元，到年底更是超過了 6600 億美元。





根據 Coinglass 數據顯示，截止 2 月 26 日，BTC 現貨 ETF 市值累計高達 1030.82 億美元，ETH 現貨 ETF 市值累計 89.50 億美元。









在 BTC 和 ETH 現貨 ETF 成功獲批的示範效應下，更多金融機構開始瞄準其他潛力巨大的加密貨幣，積極提交 ETF 申請。灰度、VanEck、21Shares 以及 Canary Funds 等資產管理公司相繼向美國 SEC 提交文件申請其他現貨 ETF，包括 SOL、DOGE、XRP、LTC、TRUMP、BONK 等等。





代幣名稱 申請機構 XRP Grayscale、Bitwise、21Shares、Canary Capital、Rex、Wisdomtree 等 SOL Grayscale、Bitwise、VanEck、21Shares、Canary Capital、Rex等 DOGE Grayscale、Rex、VanEck、21Shares、Canary、Bitwise 等 ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale、Canary Capital HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





目前，ADA、XRP、SOL、LTC 和 DOGE 這五大熱門加密貨幣的ETF申請進展備受關注。截至最新數據，各大機構的ETF申請進展各異。





Grayscale Investments 在 2025 年 2 月第二週率先向美國證券交易委員會（SEC）提交了全球首隻 ADA 現貨ETF的申請。目前，該申請已進入 SEC 的初步審查階段，預計將在未來幾個月內獲得回覆。





與此同時，Bitwise Asset Management、Grayscale、21Shares、WisdomTree 和 Canary Capital 等多家機構也針對XRP 提交了現貨 ETF 申請。其中，Bitwise 的申請已通過 Cboe BZX 交易所正式提交，並獲得了 SEC 的確認。這些申請目前均在審覈中，預計將在未來幾個月內迎來關鍵節點。





對於 SOL 現貨 ETF，VanEck、Grayscale、Bitwise、21Shares 和 Canary Capital 等機構也紛紛提交了申請。其中，Grayscale 和 VanEck 的申請已進入公衆評論期，這標誌著 SOL 現貨 ETF 的申請進程又向前邁進了一步。





LTC 現貨 ETF 方面，Nasdaq、Grayscale 和 Canary Capital 等機構也提交了申請。其中，Nasdaq 的申請已獲 SEC接受並進入初步審查階段，顯示出 SEC 對 LTC 現貨 ETF 的積極態度。





相比之下，DOGE 現貨 ETF 的申請進展相對較慢。儘管 NYSE Arca、Grayscale Investments、Bitwise Asset Management、21Shares、WisdomTree 和 Canary Capital 等機構均已提交申請，但 SEC 尚未公開更多細節，市場對其獲批前景仍存在較大不確定性。









隨著前 SEC 主席 Gary Gensler 正式離職以及新任 SEC 主席 Paul Atkins 的上任，投資者由悲觀轉向積極看好加密貨幣現貨 ETF 的前景，但是在更加具體的問題上存在分歧，比如 SEC 將通過哪些加密貨幣的現貨ETF，何時通過等等。





根據預測平臺 Polymarket 最新數據顯示，SOL 現貨 ETF 今年最有可能獲批，概率高達 85%。其次是 LTC、DOGE、XRP，可能性分別爲 75%、74%、73%。









彭博分析師 James Seyffart 與 Eric Balchunas 認爲 LTC 通過率最高，原因是 SEC 把 LTC 認定爲比特幣分叉幣，並將其標註爲商品。 然而，也有分析師持不同觀點。例如，加密貨幣分析師 Kare 認爲 ADA 可能比 SOL更快獲得批准，理由是 Cardano 與 SEC 的關係較好。此外，ADA 作爲具有強大技術背景和社區支持的加密貨幣，也備受投資者青睞。





與拜登政府對待加密貨幣採取的嚴厲態度截然不同，特朗普政府積極倡導將美國塑造成全球加密貨幣的中心，並持續致力於構建一個日益友好的監管框架。這一政策加速了加密貨幣現貨交易所交易基金（ETF）在美國市場的蓬勃興起，並預期在未來吸引更多機構積極參與。隨著投資者對加密貨幣市場信任度的不斷加深，市場正迎來一股資金涌入的熱潮，無疑將促使各類現貨交易所交易基金（ETF）的交易量及資產管理規模實現穩步且顯著的增長；爲包括*URLS-BTC_USDT*、*URLS-ETH_USDT*在內的加密貨幣提供堅實的上行支撐。特朗普政府的這一政策導向與市場反應相互作用，共同加速了加密貨幣 ETF 市場的蓬勃發展。





在此背景下，MEXC交易所憑藉其行業領軍地位，以超低的手續費、卓越的服務品質及無可匹敵的流動性，成爲投資者佈局加密資產的首選之地。MEXC 不僅始終如一地致力於爲用戶提供安全、便捷、高效的交易體驗，更在持續探索與創新中，引領並推動著整個行業的穩健發展。



