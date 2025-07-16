揭秘特朗普背後的加密大佬：Paul Atkins、David Sacks與馬斯克的加密投資版圖

12 月 6 日，特朗普政府連出兩記重拳，先是 Paul Atkins 被任命爲 SEC 主席，緊接著宣佈 PayPal 聯創 David Sacks 接掌“白宮人工智能與加密貨幣事務”帥印。





這兩位業界巨擘與特斯拉創始人 Elon Musk 並肩而立，他們憑藉雄厚的資本實力和戰略眼光，不僅影響著加密行業的未來圖景，也在無形中爲特朗普的政治版圖與商業帝國鋪設了隱形的基石。一場由加密大佬引領的加密投資風暴，正蓄勢待發，準備席捲全球。









Paul Atkins，作爲美國證券交易委員會（SEC）主席的熱門人選，其職業生涯與加密貨幣行業的交集始於對金融科技領域的深刻洞察。Atkins不僅是一位資深金融監管專家，更是一位堅定的加密貨幣支持者。









Atkins 的投資策略側重於那些具有技術創新和合規潛力的加密貨幣項目。Reserve Rights 是 Paul Atkins 重點關注的加密項目之一，他擔任了該項目的顧問，並持有其代幣*URLS-RSR_USDT*。





Reserve Rights 旨在打造一個更加穩定、透明的加密貨幣儲備系統，爲加密貨幣行業提供更加可靠的基礎設施支持。在 Paul Atkins 的推動下，Reserve Rights 的市值穩步增長，目前已經達到了 9.48 億美金。在特朗普提名 Paul Atkins 任 SEC 主席的消息公佈後，*URLS-RSR_USDT*最高漲幅達到了 154.39%，近七天漲幅也達到了 96.64%。









David Sacks，PayPal 昔日的首席運營官兼 Craft Ventures 風投基金的聯合創始人，在加密貨幣領域的投資戰略尤爲亮眼。早在 2018 年，Sacks 在加密領域的佈局便已嶄露頭角。他宣佈投資加密風險投資公司 Multicoin，而 Multicoin 正是當前備受矚目的 Solana 項目的早期投資者之一，並在同年 7 月爲其領投了高達 2000 萬美元的融資。









據 RootData 數據統計，Craft Ventures 在加密領域的投資版圖相當廣泛，投資項目多達 12 個，且主要集中在基礎設施類項目，其中最具代表性的當屬 dYdX 、Handshake 和 0xProtocol。









dYdX 是一個去中心化的衍生品交易平臺，其代幣*URLS-DYDX_USDT*在市場上的表現尤爲亮眼。在 Craft Ventures 投資 dYdX 的消息公佈後，*URLS-DYDX_USDT* 24 小時內漲幅爲 24.53%。





Handshake 是一個去中心化的域名系統，旨在打造一個更加安全、透明的互聯網域名生態。David Sacks同樣參與了該項目的投資，並持有其代幣*URLS-HNS_USDT* 。隨著去中心化域名系統的逐漸普及以及任命消息的公佈，Handshake 的市值也在穩步增長，最高漲幅達到了 83.30 %，近七天漲幅更是高達 137.10%。





此外，David Sacks 還擔任了 0xProtocol的 0x 項目顧問，並持有其代幣 *URLS-ZRX_USDT* 。0xProtocol 是一個去中心化的交易協議，旨在爲用戶提供更加安全、高效的交易體驗。在 David Sacks 的推動下，0xProtocol 的市值也在穩步增長。









Elon Musk，這位特斯拉、SpaceX等多家全球知名企業的創始人，其在加密貨幣領域的探索同樣充滿了傳奇色彩。儘管Musk在加密市場的投資行爲時常顯得“不按常理出牌”，但他的每一次出手都足以引發市場的軒然大波。









Musk 對加密貨幣的投資主要集中在 *URLS-BTC_USDT* 和 *URLS-DOGE_USDT* 等主流幣種上。他通過社交媒體平臺頻頻發聲，推動這些幣種的市值不斷攀升。在 Musk 的加持下，狗狗幣的市值一度飆升至 642 億美金，吸引了無數投資者的目光。





除了直接投資加密貨幣外，Musk 還通過發推特提及和轉發推文等方式，推動了多個 Meme 項目的關注度與市值增長，如*URLS-CHILLGUY_USDT* 、*URLS-BAN_USDT* 等。在 Musk 的影響下，均實現了不同程度的市值增長與漲幅提升。Musk 的這些行爲，不僅展現了他對加密市場的濃厚興趣與獨特見解，也進一步鞏固了他在加密領域的影響力與地位。





在特朗普總統時期，加密貨幣項目如雨後春筍般涌現。無論是 Paul Atkins 作爲 SEC 主席深度參與的 Reserve Rights 項目，還是 David Sacks 通過 Craft Ventures 在加密領域的廣泛佈局，亦或是 Elon Musk 作爲跨界領袖在加密市場的獨特探索，都深刻反映了加密貨幣正在成爲全球經濟體系中不可或缺的一部分。









對於普通投資者而言，若想參與足這些加密大佬所加持的加密貨幣項目，首先需要找到一個安全、可靠、交易便捷的加密貨幣交易平臺。









接下來，以 MEXC APP 爲例，展示如何在平臺上交易 *URLS-DOGE_USDT* ？





第一步：登入MEXC App，點擊【交易】；

第二步：點擊【現貨交易】，點擊交易對後直接搜索【DOGE/USDT】；

第三步：點擊【買入DOGE】。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。