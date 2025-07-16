隨着 2025 年上半年的落幕，加密貨幣市場再次展現了其獨特的魅力和巨大的潛力。比特幣、以太坊等主流加密貨幣的價格屢創新高，帶動了整個市場的繁榮。 展望下半年，加密貨幣市場將面臨哪些機遇與挑戰？ 1.全球宏觀環境改善 亞特蘭大聯儲的 GDPNow 預估模型預計美國第二季度 GDP 增速為 4.6%，經濟數據正在轉好，預示着美國經濟可能實現「軟着陸」。市場普遍預期下半年將至少有一次降息，使得全球流動隨着 2025 年上半年的落幕，加密貨幣市場再次展現了其獨特的魅力和巨大的潛力。比特幣、以太坊等主流加密貨幣的價格屢創新高，帶動了整個市場的繁榮。 展望下半年，加密貨幣市場將面臨哪些機遇與挑戰？ 1.全球宏觀環境改善 亞特蘭大聯儲的 GDPNow 預估模型預計美國第二季度 GDP 增速為 4.6%，經濟數據正在轉好，預示着美國經濟可能實現「軟着陸」。市場普遍預期下半年將至少有一次降息，使得全球流動
2025 年下半年加密貨幣市場展望

隨着 2025 年上半年的落幕，加密貨幣市場再次展現了其獨特的魅力和巨大的潛力。比特幣以太坊等主流加密貨幣的價格屢創新高，帶動了整個市場的繁榮。

展望下半年，加密貨幣市場將面臨哪些機遇與挑戰？

1.全球宏觀環境改善


亞特蘭大聯儲的 GDPNow 預估模型預計美國第二季度 GDP 增速為 4.6%，經濟數據正在轉好，預示着美國經濟可能實現「軟着陸」。市場普遍預期下半年將至少有一次降息，使得全球流動性環境更為寬鬆。

  • 美國10年期國債收益率從年初的4.8%回落至6月的4.2%
  • 美元指數從年內高點106下滑至98左右
  • 黃金與比特幣雙雙創出歷史新高，體現避險資產共振

比特幣作為「數位黃金」的邏輯正被機構投資者廣泛接受，尤其是在主權債務負擔持續加重的背景下，加密資產成為資金對衝系統性風險的新出口。

2.機構化浪潮：ETF 流入與企業儲備策略交織


2025 年是加密市場機構化進程的關鍵年。繼 2024 年美國批准比特幣現貨 ETF 之後，為機構入場鋪平道路。年中，富達貝萊德已將其 BTC ETF 產品的管理規模推升至 500 億美元以上。截至 6 月，全球加密相關 ETF 資產管理總規模突破 1.1 萬億美元，近 60% 的交易流量源於專業機構、家族辦公室和對衝基金等。

同時，跨國企業如 MicroStrategy特斯拉等增加加密資產儲備，納入「動態現金儲備」策略，企業入場趨勢正從「策略性部署」轉向「結構性配置」。據《Monthly Outlook: Three Themes for 2H25》數據，全球約有 228 家上市公司共持有 82 萬枚比特幣。這些公司透過發行股票或可轉債融資購幣，市值遠超其淨資產。大型機構持幣趨勢的加劇不僅支撐 BTC 價格上行動能，還提升了加密貨幣的合法性和認可度。

3.超級週期 or 結構牛？市場分化帶來新機遇


當前市場正處於「超級週期」與「結構牛市」之間的分界點。與 2017 年或 2021 年相比，2025 年的牛市節奏更加穩健、流動性分佈更廣，以下三大特徵尤為突出：

3. 1 鏈上活躍度提升但 FOMO 有限


  • Google 搜尋指數顯示「Crypto」、「Bitcoin」等關鍵詞熱度未達歷史高點，表明當前尚未進入散戶主導的泡沫期。
  • 比特幣地址數量增長穩定，活躍地址維持在 150 萬以上。
  • Layer 1 與 Layer 2 交易頻次環比增長超過 40%。

3.2 山寨幣分化顯著，藍籌效應強化


相比往年「百幣齊漲」的局面，本輪牛市更像是「價值捕捉牛」。以 AI 驅動、RWA 概念、L2 協議為主的代幣項目呈現出持續增長能力。

3.3 週期內部再結構：從炒作向實用性過渡


曾經以炒作為主導的 GameFi、SocialFi 領域在 2025 年中逐步沉澱為以「可持續經濟模型+用戶粘性」為核心的產品形態。

4.技術持續驅動，生態縱深發展


2025 年下半年，技術進步依舊是推動加密生態縱深發展的根本動力。

4.1 RWA（Real-World Assets）加速融合傳統金融


現實世界資產（RWA）的代幣化已成為區塊鏈行業最突出的主題之一。目前，以太坊在 RWA 市場中仍保持着主導地位，Solana 等在 DeFi 領域成熟的平台也正在向 RWA 領域擴張。根據 RWA 數據，截至 2025 年 6 月 17 日，鏈上 RWA 總價值超過 238 億美元（不包含穩定幣）。其中，私人信貸 138 億美元、美國國債 74 億美元、大宗商品 16 億美元。



根據貝萊德預測，到 2030 年 RWA 市場規模將飆升至 16 萬億美元。隨着 RWA 持續深化發展，發行機構、託管銀行、投資者、區塊鏈等 RWA 生態主體正在快速壯大，RWA 資產運營、銀行 IT 以及跨境支付等領域或將迎來投資機遇。這標誌着 DeFi 與 TradFi 邊界的真正打破。

4.2 Layer 2 協議日益成熟，EIP-4844 後進階階段啓動


自 2024 年底 EIP-4844（Proto-Danksharding）正式啟動以來，以太坊 Layer 2 生態迎來了爆發式成長。EIP-4844 透過引入 blob 交易顯著降低了 L2 的 Gas 費用，為開發者與用戶大規模採用創造了條件。進入 2025 年下半年，L2 的發展已不再侷限於「擴容」層面，而是全面邁入「性能優化、生態深化與商業可持續性」三維並進的新階段。

1）根據 L2Beat 最新數據，全網 L2 總鎖倉量（TVL）已突破 430 億美元，且 L2 活躍用戶也呈現出增長態勢。

2）zkRollup 賽道在 2025 年進入成熟階段，代表性項目如 zkSync Era、Scroll、Polygon zkEVM 均已實現 EVM 兼容與主網穩定運行，解決了此前「開發遷移成本高、工具鏈缺失」的關鍵痛點。

3）Layer 2 普遍開始探索「L3/L4」架構，嘗試透過「App-specific Rollups」建構更輕量、定製化的應用鏈。這一趨勢有望進一步增強 Web3 應用在高頻交易、隱私計算和鏈上 AI 推理等場景下的競爭力。

5.監管路徑明晰化：穩定幣與市場結構立法


5.1 穩定幣立法進展


2025 年上半年，美國加密政策經歷了前所未有的劇變。穩定幣立法最有可能率先落地，當前眾議院推進STABLE Act，參議院推進 GENIUS Act，兩者均已獲得跨黨派支持。6 月 11 日，參議院已透過 GENIUS Act，送交眾議院審議。這些法案設定了儲備要求、反洗錢合規、破產保護與消費者權益條款，為穩定幣市場提供了更加明確的監管框架。

5.2 加密市場結構立法


除了穩定幣立法外，美國眾議院金融服務委員會還正式提出了《CLARITY Act》草案。該法案旨在明確 SEC 與 CFTC 各自對加密資產的監管邊界，並參照資產屬性進行監管劃分。這一立法動向有望為加密貨幣市場提供更加清晰和透明的監管環境，降低市場不確定性，提升投資者信心。

2025 年下半年的加密市場將不再是簡單的「情緒驅動牛市」。它更像是一個複合型生態進化的起點。在技術、資金、制度和用戶四個維度的合力下，市場將完成一次從加密投機向數位資產基礎設施的實質性飛躍。

透過深入的市場分析和理性的投資決策，投資者有望在下半年加密貨幣市場中捕捉到更多的投資機會並實現財富增值。MEXC 交易平台將始終站在技術變革的前沿，為全球用戶提供低門檻、高效率、高安全的交易通道，攜手共探 Crypto 的無限可能。

立即登入 MEXC，提前佈局，搶佔 2025 年 Crypto 下半場先機！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


