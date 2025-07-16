2025 年下半年加密貨幣市場展望





展望下半年，加密貨幣市場將面臨哪些機遇與挑戰？













美國 10 年期國債收益率從年初的 4.8% 回落至 6 月的 4.2%

美元指數從年內高點 106 下滑至 98 左右

黃金與比特幣雙雙創出歷史新高，體現避險資產共振





比特幣作為「數位黃金」的邏輯正被機構投資者廣泛接受，尤其是在主權債務負擔持續加重的背景下，加密資產成為資金對衝系統性風險的新出口。









2025 年是加密市場機構化進程的關鍵年。繼 2024 年美國批准比特幣現貨 ETF 之後，為機構入場鋪平道路。年中， 富達 貝萊德 已將其 BTC ETF 產品的管理規模推升至 500 億美元以上。截至 6 月，全球加密相關 ETF 資產管理總規模突破 1.1 萬億美元，近 60% 的交易流量源於專業機構、家族辦公室和對衝基金等。













當前市場正處於「超級週期」與「結構牛市」之間的分界點。與 2017 年或 2021 年相比，2025 年的牛市節奏更加穩健、流動性分佈更廣，以下三大特徵尤為突出：









Google 搜尋指數顯示「Crypto」、「Bitcoin」等關鍵詞熱度未達歷史高點，表明當前尚未進入散戶主導的泡沫期。

比特幣地址數量增長穩定，活躍地址維持在 150 萬以上。

Layer 1 與 Layer 2 交易頻次環比增長超過 40%。









相比往年「百幣齊漲」的局面，本輪牛市更像是「價值捕捉牛」。以 AI 驅動、RWA 概念、L2 協議為主的代幣項目呈現出持續增長能力。









曾經以炒作為主導的 GameFi、SocialFi 領域在 2025 年中逐步沉澱為以「可持續經濟模型+用戶粘性」為核心的產品形態。









2025 年下半年，技術進步依舊是推動加密生態縱深發展的根本動力。









現實世界資產（ RWA ）的代幣化已成為區塊鏈行業最突出的主題之一。目前，以太坊在 RWA 市場中仍保持着主導地位， Solana 等在 DeFi 領域成熟的平台也正在向 RWA 領域擴張。根據 RWA 數據，截至 2025 年 6 月 17 日，鏈上 RWA 總價值超過 238 億美元（不包含穩定幣）。其中，私人信貸 138 億美元、美國國債 74 億美元、大宗商品 16 億美元。













根據貝萊德預測，到 2030 年 RWA 市場規模將飆升至 16 萬億美元。隨着 RWA 持續深化發展，發行機構、託管銀行、投資者、區塊鏈等 RWA 生態主體正在快速壯大，RWA 資產運營、銀行 IT 以及跨境支付等領域或將迎來投資機遇。這標誌着 DeFi 與 TradFi 邊界的真正打破。









自 2024 年底 EIP-4844（Proto-Danksharding） 正式啟動以來，以太坊 Layer 2 生態迎來了爆發式成長。EIP-4844 透過引入 blob 交易顯著降低了 L2 的 Gas 費用，為開發者與用戶大規模採用創造了條件。進入 2025 年下半年，L2 的發展已不再侷限於「擴容」層面，而是全面邁入「性能優化、生態深化與商業可持續性」三維並進的新階段。





1）根據 L2Beat 最新數據，全網 L2 總鎖倉量（TVL）已突破 430 億美元，且 L2 活躍用戶也呈現出增長態勢。





2）zkRollup 賽道在 2025 年進入成熟階段，代表性項目如 zkSync Era、Scroll、Polygon zkEVM 均已實現 EVM 兼容與主網穩定運行，解決了此前「開發遷移成本高、工具鏈缺失」的關鍵痛點。





3）Layer 2 普遍開始探索「L3/L4」架構，嘗試透過「App-specific Rollups」建構更輕量、定製化的應用鏈。這一趨勢有望進一步增強 Web3 應用在高頻交易、隱私計算和鏈上 AI 推理等場景下的競爭力。





















除了穩定幣立法外，美國眾議院金融服務委員會還正式提出了《 CLARITY Act 》草案。該法案旨在明確 SEC 與 CFTC 各自對加密資產的監管邊界，並參照資產屬性進行監管劃分。這一立法動向有望為加密貨幣市場提供更加清晰和透明的監管環境，降低市場不確定性，提升投資者信心。





2025 年下半年的加密市場將不再是簡單的「情緒驅動牛市」。它更像是一個複合型生態進化的起點。在技術、資金、制度和用戶四個維度的合力下，市場將完成一次從加密投機向數位資產基礎設施的實質性飛躍。





透過深入的市場分析和理性的投資決策，投資者有望在下半年加密貨幣市場中捕捉到更多的投資機會並實現財富增值。MEXC 交易平台將始終站在技術變革的前沿，為全球用戶提供低門檻、高效率、高安全的交易通道，攜手共探 Crypto 的無限可能。





立即 登入 MEXC ，提前佈局，搶佔 2025 年 Crypto 下半場先機！





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。







