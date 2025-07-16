熱點回顧｜盤點2024年加密貨幣行業重大事件

2024 年，加密貨幣行業繼續在全球金融市場掀起波瀾，經歷了一系列具有里程碑意義的事件。這一年無疑是加密貨幣發展史上的重要篇章。









2024 年美東時間 1 月 10 日，SEC 批准 11 支比特幣現貨 ETF 在美國上市，次日上市可以進行交易。繼比特幣現貨 ETF 通過後， 5 月 24 日，SEC 批准了首批在美國上市的 8 支以太坊現貨 ETF，並於 7 月 23 日正式上市交易。





比特幣現貨 ETF 與以太坊現貨 ETF 的審批通過，是加密行業正式邁入主流金融市場的關鍵一步。這不僅標誌著加密資產的投資渠道更加多元化，也預示著整個行業正逐步走向成熟與規範化。這一里程碑事件爲未來更多加密資產進入金融市場奠定了堅實基礎，開啓了加密資產與傳統金融市場深度融合的新篇章。









2024 年，以太坊迎來了其歷史上的又一次重大升級——Dencun（坎昆）升級。此次升級通過引入 Proto-Danksharding（EIP-4844）等創新提案，成功解決了長期困擾以太坊的交易擁堵和高昂 gas 費用問題。升級後的以太坊在主鏈交易吞吐量、用戶 gas 費用以及網絡可擴展性和安全性方面均實現了顯著提升。





Dencun 升級不僅鞏固了以太坊在區塊鏈領域的技術領先地位，還極大地推動了 Layer 2 解決方案的繁榮發展。隨著Layer 2 技術的不斷成熟與模塊化區塊鏈的推進，以太坊正逐漸融入一個更加多元化、競爭激烈的加密生態系統。這一轉變不僅挑戰著以太坊的傳統地位，也爲其在未來加密世界中的新功能與角色開闢了更爲廣闊的空間。









2024 年 4 月 20 日，比特幣於區塊高度 840000 成功完成第四次減半，比特幣網絡的挖礦獎勵由 6.25 BTC 減半至3.125 BTC。





比特幣減半是一個大約每四年發生一次的事件，是指“挖掘”比特幣交易的獎勵減半，通過減少新比特幣的產生速度，爲比特幣的經濟模型引入了通縮概念，以確保其稀缺性、價值保持，以及作爲一種數字貨幣的長期可持續性，通常被看作是推動比特幣牛市的積極因素。









在遭遇 FTX 崩盤的衝擊後，Solana 團隊迅速調整策略，憑藉高 TPS、低費用和並行處理的優勢，Solana 吸引了大量項目與用戶，逐步擴展至 DeFi、流動質押、Meme 幣和支付等多個領域，還成功牽手了一系列重量級項目與合作伙伴，實現了生態的多元化與深度拓展。





此外，Solana 系列熱門 Meme 代幣的出現成爲了推動 Solana 重生的強大驅動力。*URLS-WIF_USDT*、*URLS-BONK_USDT*、*URLS-BOME_USDT* 等 Meme 代幣相繼走紅，不僅引發了顯著的財富效應，更吸引了海量用戶涌入 Solana 網絡。與此同時，*URLS-SOL_USDT*也迎來了強勁反彈，一度攀升至 260 美元的高位，市值一度突破千億美元。









TON（The Open Network）作爲一款備受矚目的區塊鏈遊戲平臺，在 2024 年也迎來了其發展的高峰期。TON 遊戲以其獨特的玩法和豐富的獎勵機制吸引了大量玩家的關注和參與。然而，就在 TON 遊戲熱潮席捲全球之際，Telegram 創始人 Pavel Durov 卻因涉及非法金融活動而被捕。





面對這一突如其來的變故，官方迅速發起了一場名爲“Resistance Dog”的抗議運動，以此表達對創始人遭遇的不滿與聲援。這場運動迅速獲得了多方力量的堅定支持，還意外地推動了*URLS-REDO_USDT* 的市值節節攀升。儘管 Durov 目前仍深陷法律困境，面臨著諸多不確定性和挑戰，但以 REDO 爲代表的抵抗精神卻正燃起社區共鳴。









2024年，Memecoin 憑藉強大的市場共識和百倍千倍的財富效應，吸引大量的關注和資金流入。不管是 Solana 還是Base，都誕生了一系列備受追捧的 Meme 幣。這些 Meme 幣的火爆不僅推動了加密貨幣市場的繁榮，也爲投資者帶來了豐厚的回報。然而，值得注意的是，Meme 幣也存在較高的風險和波動性，投資者在參與時應保持理性並謹慎決策。









特朗普的當選不僅推動了比特幣價格的飆升，更引發了市場對首屆加密政府的期待。隨著加密貨幣在全球範圍內的普及和認可度的提升，越來越多的政治家和政府機構開始關注並研究加密貨幣及其相關技術。





特朗普政府上臺後，市場對加密貨幣政策的放寬和監管體系的完善充滿期待。未來，隨著政策的逐步明確和監管體系的完善，加密貨幣有望在全球範圍內實現更廣泛的應用和更深入的整合。









自美國大選特朗普獲勝，當選新一任美國總統以來，比特幣價格屢創新高。當地時間 12 月 4 日，特朗普在社交媒體上提名 Paul Atkins 出任美國證券交易委員會（SEC）主席。消息公佈之後，*URLS-BTC_USDT*價格一路上漲至 10.196 萬美元，史上首次突破 10 萬美元大關，且總市值達到 2.1 萬億美元。













2024 年 9 月，隨著加密市場逐漸恢復活力，AI 概念 Meme 幣也迎來了一波發射熱潮。其中，*URLS-GOAT_USDT*等代幣的火爆表現不僅推動了 AI 領域在加密市場的關注度提升，也展示了代幣化在未來趨勢捕捉中的巨大潛力。隨著技術的不斷進步和市場需求的不斷增長，AI Agent 等代幣化項目有望在未來發揮更加重要的作用，爲加密貨幣市場的多元化發展注入新的活力。



