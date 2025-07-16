在區塊鏈與人工智慧（AI）技術深度融合的浪潮下，Crypto AI 領域正經歷著跌宕起伏的發展歷程。從最初的概念爆發到如今的下半場角逐，Crypto AI 始終吸引著市場的目光。其中，MCP（Model Context Protocol）+ AI 智慧體的組合逐漸嶄露頭角，引發市場對其能否引爆第二波瘋狂炒作熱潮的無限遐想。 1. MCP 是什麼？ MCP（Model Context Protoco在區塊鏈與人工智慧（AI）技術深度融合的浪潮下，Crypto AI 領域正經歷著跌宕起伏的發展歷程。從最初的概念爆發到如今的下半場角逐，Crypto AI 始終吸引著市場的目光。其中，MCP（Model Context Protocol）+ AI 智慧體的組合逐漸嶄露頭角，引發市場對其能否引爆第二波瘋狂炒作熱潮的無限遐想。 1. MCP 是什麼？ MCP（Model Context Protoco
Crypto AI 下半場激戰將啓，MCP+AI 能否掀第二波炒作狂潮？

2025年7月16日
區塊鏈人工智慧（AI）技術深度融合的浪潮下，Crypto AI 領域正經歷著跌宕起伏的發展歷程。從最初的概念爆發到如今的下半場角逐，Crypto AI 始終吸引著市場的目光。其中，MCP（Model Context Protocol）+ AI 智慧體的組合逐漸嶄露頭角，引發市場對其能否引爆第二波瘋狂炒作熱潮的無限遐想。

1. MCP 是什麼？


MCP（Model Context Protocol）堪稱 AI 與區塊鏈深度融合的「橋樑」，它是一個開源標準化協議，旨在打破各類 AI LLM/智慧體之間的資料壁壘，實現無縫連接。

過去，AI 應用宛如一座座孤島，彼此之間資料難以流通。智慧體/LLM 若想實現互通，需要耗費大量精力開發專屬的調用 API 接口，操作繁瑣且功能受限，模型存取和權限管理也面臨諸多難題。

MCP 的出現，猶如爲 AI 應用配備了一個即插即拔的 USB「通用」接口，徹底改變了這一局面。它提供了一個統一的框架，讓 AI 應用能夠擺脫資料孤島的束縛，「動態」存取外部資料與工具。這不僅大幅降低了開發複雜度，還顯著提升了集成效率。在自動化任務執行、實時資料查詢以及跨平台協作等關鍵領域，MCP 都發揮著重要的助推作用，爲 AI 與區塊鏈的深度融合奠定了堅實基礎。

2.MCP 協議的核心優勢


MCP 協議旨在構建一整套 AI 模型在鏈上運行、執行、回饋與收益的通用協議層。它不僅解決了 AI 模型在鏈上高效使用的問題，更爲 Web3 世界向「意圖驅動範式」躍遷提供了系統性支持。

MCP 協議的核心優勢在於其全鏈式語義層設計，涵蓋模型身份機制、上下文采集與語義解釋系統、任務分解與執行系統以及激勵反饋機制。這一設計使得 AI 模型能夠擁有獨立的鏈上地址，透過權限驗證機制接收資產、發起交易、調用合約，成爲區塊鏈世界的「第一類賬戶」。同時，MCP 協議還透過抽象化鏈上狀態、鏈下資料、歷史交互記錄，爲模型提供清晰的任務結構與環境背景，實現複雜指令的「語義語境」執行。

3.聚焦 MCP+AI 的熱門項目


3.1 Virtuals 與 AI16Z：生態進化代表


Virtuals：推出了 VPN（Virtuals Partners Network）、ACP（Agent Commerce Protocol）、Point（積分系統）和 Genesis（新發射機制）。VPN 旨在重塑 AI 與加密貨幣的交匯點，將投資者、領域專家、學者和開發者連接在一起；ACP 構建一個由 AI 智慧體組成的商業生態系統，允許 AI 智慧體之間進行自主交互、協作和交易；Point 作爲忠誠度證明，用於參與 Launchpad；Genesis 是新發射機制，具有基於積分的存取、鏈上新分配方式、退款保證等特點。

AI16Z：進行了 ElizaOS V2 升級，優化了新功能和結構，包括 swarm、智慧體互動等；推出了新的 AI 發射平台 AUTOFUN，具有更公平和長期的聯合曲線，可自定義 CA 地址，還有 AI Token 驗證的聊天機制和社區內容創建工具；新經濟模型將發射台的利潤用於回購，補充發射代幣的流動性池；Spartan V2 中，$degenai 將和 ElizaOS V2 一起升級上線，並作爲重要組成部分，也會 shill autofun 的項目。

3.2 Dark 與 SkyAI：MCP 賽道新星


Dark：一個基於 Solana 的實驗性 MCP 網路，專注於可信執行環境（TEE）。透過自動集成新工具和鏈上交互，Dark 旨在去中心化技術中實現創新，不過目前大部分項目功能尚未推出，處於概念階段。

SkyAI：基於 BNB Chain 的原生 AI 基礎架構，提供多鏈資料存取和 AI 智慧體部署。項目雖然仍處於概念階段，但是 MCP 賽道的龍頭項目。

3.3 Solix 與 HighKey：細分領域探索者


Solix：採用 MCP 的 DePIN 網路，專注於智能帶寬共享。用戶可以透過瀏覽器擴展分享帶寬並獲得獎勵，覆蓋全球 63 個國家。項目技術落地較快，但需驗證用戶參與度和經濟模型的可持續性。

HighKey：一個 DeFi 項目，兼容 MCP 和 DARP 協議，專注於 DeFi 套利和專業分析。項目開發功能明確，但仍需提升用戶體驗和差異化。

3.4 其他創新項目


DeMCP：4 月 25 日早上正式上線，首小時交易量接近八位數。這是一個實時運行的 Web3 MCP 市場，提供 GPT - 4 和 Claude 等大型語言模型的折扣接入服務，採用可信執行環境（TEE）與鏈上安全機制，並已與 Phala Network 達成技術合作。

Cookie.fun：推出了專屬 MCP 服務器，即插即用的智能體專用 MCP 服務器，專爲開發者和非技術人員設計，無需任何配置。

OpenServ：MCP 系統即將正式上線，該系統可將 AI Agent 接入一系列現實世界應用中，與 AWS、Discord、Notion、Figma、Google Maps、Slack 等平台整合。

4. 下半場熱潮的可能性與挑戰


從市場表現來看，基於 MCP 協議的 Web3 AI 項目雖然大多處於開發早期，實質性產品尚未完全面世，但部分項目已經發行代幣，並在市場情緒回暖時受到投資者的關注。例如，Solana 鏈上的 MCP 相關代幣 Dark 上線後表現不俗，引發了市場上投資者對 MCP 相關代幣的追捧和投資熱潮。隨著更多項目的推進和落地，以及市場對AI與區塊鏈融合概念的認可度不斷提高，MCP + AI 智慧體迎來第二波炒作熱潮具有一定的可能性。

然而，這一組合要真正迎來熱潮也面臨諸多挑戰。一方面，技術層面仍需不斷完善，如提高 MCP 協議的性能與擴展性，確保 AI 智慧體在鏈上運行的安全性與穩定性等。另一方面，市場競爭激烈，眾多項目都在爭奪市場份額，如何脫穎而出成爲關鍵。此外，政策環境與監管要求也是不可忽視的因素，需要確保項目的合規性。

5. 結論


Crypto AI 的下半場角逐已經拉開帷幕，MCP + AI 智慧體作爲其中的熱門組合，憑藉其創新的技術和廣闊的應用前景，有望迎來第二波炒作熱潮。眾多相關項目的不斷涌現和發展，爲這一趨勢提供了有力支撐。但在追求熱潮的同時，也需要關注技術挑戰、市場競爭和政策監管等問題。

未來，MCP + AI 智慧體能否真正引領 Crypto AI 領域的新發展，開啓一個全新的時代？答案或許尚待時間驗證，但可以確定的是，MEXC 交易平台將始終站在技術變革的前沿，爲全球用戶提供低門檻、高效率、高安全的交易通道，共同見證 Crypto AI 的無限可能。

立即登入 MEXC，佈局 MCP + AI 智慧體潛力代幣，搶佔 Crypto AI 下半場先機！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

