風波愈演愈烈：LIBRA 幣事件與 Shaw 賬號被盜敲響用戶安全警鐘

在資訊高度發展的今天，每一則消息、每一次點擊都可能成為推動資訊與價值高速流動的催化劑。從阿根廷總統幣LIBRA 的戲劇性暴漲暴跌，到知名風投機構 ai16z 創始人 Shaw 賬號的被盜，這兩起事件看似獨立，卻共同指向了一個核心問題：加密貨幣市場的狂熱追捧與社交媒體平臺潛藏的安全隱患相互交織，構成一個充滿機遇與風險的複雜生態。









2 月 15 日，阿根廷總統 Javier Milei 的官方賬號突然宣佈推出一款名為 LIBRA 的 Meme 幣，並公開了代幣合約地址。這一消息瞬間引爆了整個加密貨幣市場。LIBRA 幣價隨之飆升，市值一度突破 40 億美元大關，*URLF-LIBRA_USDT* 更是吸引了衆多投資者的密切關注，整個市場熱度空前高漲。然而，僅僅 4 個小時後，Milei 總統刪除了這條推文，並聲稱自己對發佈 LIBRA 一事並不知情。此言一出，LIBRA 幣價立即應聲下跌，市場情緒瞬間逆轉。當日下午 Web3 AI 基礎層 KIP Protocol 表示是該協議啓動 Viva la Libertad 項目，旨在幫助阿根廷的私營企業。團隊迴應總統刪推質疑，明確 Milei 總統未參與 LIBRA 項目開發。





隨著事件進一步發酵，2 月 16 日，阿根廷總統 Javier Milei 因此事遭到該國反對黨彈劾。反對黨指責Milei總統的行為涉嫌濫用職權、誤導公衆，對阿根廷的經濟穩定造成了潛在威脅。





KIP Protocol 發表聲明稱，LIBRA 幣實際上是該協議啓動的「Viva la Libertad」項目的一部分，旨在通過加密貨幣技術幫助阿根廷的私營企業。KIP Protocol 強調，Milei 總統並未參與 LIBRA 項目的開發，其賬號發佈的推文與 KIP Protocol 無關。同時，KIP Protocol 還澄清了 LIBRA 代幣的發佈和做市情況。據稱，這些工作完全由 Kelsier Ventures 及該項目發起人 Hayden Davis 負責。KIP Protocol 僅在代幣發佈後被邀請參與管理和監督資助技術項目的選擇，並為 AI 計劃提供技術基礎設施。當 Milei 總統在 X 平臺上發佈該項目時，KIP Protocol 並未參與其中。





然而，這場風波並未就此平息。2 月 18 日，阿根廷總統 Milei 在 X 平臺上再次發聲，轉發了 LIBRA 代幣的購買教程。LIBRA 短時拉升突破 0.7 美元，10 分鐘漲超 130%，24 小時漲幅 78%，當前市值 7 億美元。









就在阿根廷總統幣 LIBRA 風波未平之際，又起一件網路安全事件。ai16z 創始人 Shaw 的 X 賬號疑似被黑客入侵，其發佈的內容中包含了一個虛假的 Eliza 詐騙連結。





據瞭解，Shaw 的賬號在被黑客入侵後，發佈了一條看似正常的消息，但其中卻隱藏著一個詐騙連結。這個連結聲稱可以提供一個高額回報的投資機會。一旦用戶點擊該連結並輸入個人資訊或進行轉賬操作，就可能面臨資金損失和個人資訊泄露的風險。









從阿根廷總統幣 LIBRA 的風波，到 ai16z 創始人 Shaw 賬號被盜的事件，每一樁每一件都在提醒我們：安全無小事，用戶安全重於泰山。在這個資訊爆炸、風險潛伏的數字時代，加強網路安全意識、提升個人在加密資產保護方面的防範能力，已成為每位加密資產持有者的必修課程。









增強密碼安全性：密碼是保護用戶賬號安全的第一道防線。用戶應定期更換密碼，並使用複雜且不易猜測的密碼組合。避免在多個平臺使用相同的密碼，以防止一旦某個平臺賬號被盜，其他平臺賬號也面臨風險。





開啓雙重認證：雙重認證是一種有效的安全措施，可以增加賬號的安全性。用戶應在支持雙重認證的平臺開啓該功能，以確保在登錄賬號時需要輸入額外的驗證碼或進行生物識別驗證。這可以有效防止黑客通過暴力破解或釣魚攻擊等方式獲取用戶賬號的控制權。









核實資訊來源：用戶應保持警惕，對來自不明來源的資訊進行核實和驗證。避免點擊不明連結或下載不明附件，以防止惡意軟件或病毒的感染。對於聲稱能夠帶來高額回報的投資機會或中獎資訊，要保持理性判斷，避免盲目跟風或輕信他人。













謹慎處理個人資訊：個人資訊是用戶的重要資產。用戶應謹慎處理個人資訊，避免在不必要的場合透露。例如，在社交媒體上不要公開過多個人資訊。





閱讀隱私政策：對於需要收集個人資訊的平臺或服務，用戶應仔細閱讀隱私政策，確保其個人資訊得到妥善保護。瞭解平臺或服務對個人資訊的收集、使用、存儲和共享情況，以及用戶的權利和責任。









