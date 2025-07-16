在資訊高度發展的今天，每一則消息、每一次點擊都可能成為推動資訊與價值高速流動的催化劑。從阿根廷總統幣LIBRA 的戲劇性暴漲暴跌，到知名風投機構 ai16z 創始人 Shaw 賬號的被盜，這兩起事件看似獨立，卻共同指向了一個核心問題：加密貨幣市場的狂熱追捧與社交媒體平臺潛藏的安全隱患相互交織，構成一個充滿機遇與風險的複雜生態。 阿根廷總統幣 LIBRA 鬧劇始末 2 月 15 日，阿根廷總統 Ja在資訊高度發展的今天，每一則消息、每一次點擊都可能成為推動資訊與價值高速流動的催化劑。從阿根廷總統幣LIBRA 的戲劇性暴漲暴跌，到知名風投機構 ai16z 創始人 Shaw 賬號的被盜，這兩起事件看似獨立，卻共同指向了一個核心問題：加密貨幣市場的狂熱追捧與社交媒體平臺潛藏的安全隱患相互交織，構成一個充滿機遇與風險的複雜生態。 阿根廷總統幣 LIBRA 鬧劇始末 2 月 15 日，阿根廷總統 Ja
新手學院/Learn/精選內容/風波愈演愈烈...用戶安全警鐘

風波愈演愈烈：LIBRA 幣事件與 Shaw 賬號被盜敲響用戶安全警鐘

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
Sleepless AI
AI$0.06303-2.55%
Memecoin
MEME$0.001668+1.33%
Lagrange
LA$0.42541+2.64%

在資訊高度發展的今天，每一則消息、每一次點擊都可能成為推動資訊與價值高速流動的催化劑。從阿根廷總統幣LIBRA 的戲劇性暴漲暴跌，到知名風投機構 ai16z 創始人 Shaw 賬號的被盜，這兩起事件看似獨立，卻共同指向了一個核心問題：加密貨幣市場的狂熱追捧與社交媒體平臺潛藏的安全隱患相互交織，構成一個充滿機遇與風險的複雜生態。

阿根廷總統幣 LIBRA 鬧劇始末


2 月 15 日，阿根廷總統 Javier Milei 的官方賬號突然宣佈推出一款名為 LIBRA 的 Meme 幣，並公開了代幣合約地址。這一消息瞬間引爆了整個加密貨幣市場。LIBRA 幣價隨之飆升，市值一度突破 40 億美元大關，*URLF-LIBRA_USDT* 更是吸引了衆多投資者的密切關注，整個市場熱度空前高漲。然而，僅僅 4 個小時後，Milei 總統刪除了這條推文，並聲稱自己對發佈 LIBRA 一事並不知情。此言一出，LIBRA 幣價立即應聲下跌，市場情緒瞬間逆轉。當日下午 Web3 AI 基礎層 KIP Protocol 表示是該協議啓動 Viva la Libertad 項目，旨在幫助阿根廷的私營企業。團隊迴應總統刪推質疑，明確 Milei 總統未參與 LIBRA 項目開發。

隨著事件進一步發酵，2 月 16 日，阿根廷總統 Javier Milei 因此事遭到該國反對黨彈劾。反對黨指責Milei總統的行為涉嫌濫用職權、誤導公衆，對阿根廷的經濟穩定造成了潛在威脅。

KIP Protocol 發表聲明稱，LIBRA 幣實際上是該協議啓動的「Viva la Libertad」項目的一部分，旨在通過加密貨幣技術幫助阿根廷的私營企業。KIP Protocol 強調，Milei 總統並未參與 LIBRA 項目的開發，其賬號發佈的推文與 KIP Protocol 無關。同時，KIP Protocol 還澄清了 LIBRA 代幣的發佈和做市情況。據稱，這些工作完全由 Kelsier Ventures 及該項目發起人 Hayden Davis 負責。KIP Protocol 僅在代幣發佈後被邀請參與管理和監督資助技術項目的選擇，並為 AI 計劃提供技術基礎設施。當 Milei 總統在 X 平臺上發佈該項目時，KIP Protocol 並未參與其中。

然而，這場風波並未就此平息。2 月 18 日，阿根廷總統 Milei 在 X 平臺上再次發聲，轉發了 LIBRA 代幣的購買教程。LIBRA 短時拉升突破 0.7 美元，10 分鐘漲超 130%，24 小時漲幅 78%，當前市值 7 億美元。

ai16z 創始人 Shaw 賬號被盜


就在阿根廷總統幣 LIBRA 風波未平之際，又起一件網路安全事件。ai16z 創始人 Shaw 的 X 賬號疑似被黑客入侵，其發佈的內容中包含了一個虛假的 Eliza 詐騙連結。

據瞭解，Shaw 的賬號在被黑客入侵後，發佈了一條看似正常的消息，但其中卻隱藏著一個詐騙連結。這個連結聲稱可以提供一個高額回報的投資機會。一旦用戶點擊該連結並輸入個人資訊或進行轉賬操作，就可能面臨資金損失和個人資訊泄露的風險。

MEXC 安全建議


從阿根廷總統幣 LIBRA 的風波，到 ai16z 創始人 Shaw 賬號被盜的事件，每一樁每一件都在提醒我們：安全無小事，用戶安全重於泰山。在這個資訊爆炸、風險潛伏的數字時代，加強網路安全意識、提升個人在加密資產保護方面的防範能力，已成為每位加密資產持有者的必修課程。

加強賬號安全管理


  • 增強密碼安全性：密碼是保護用戶賬號安全的第一道防線。用戶應定期更換密碼，並使用複雜且不易猜測的密碼組合。避免在多個平臺使用相同的密碼，以防止一旦某個平臺賬號被盜，其他平臺賬號也面臨風險。

  • 開啓雙重認證：雙重認證是一種有效的安全措施，可以增加賬號的安全性。用戶應在支持雙重認證的平臺開啓該功能，以確保在登錄賬號時需要輸入額外的驗證碼或進行生物識別驗證。這可以有效防止黑客通過暴力破解或釣魚攻擊等方式獲取用戶賬號的控制權。

警惕虛假資訊和詐騙行為


  • 核實資訊來源：用戶應保持警惕，對來自不明來源的資訊進行核實和驗證。避免點擊不明連結或下載不明附件，以防止惡意軟件或病毒的感染。對於聲稱能夠帶來高額回報的投資機會或中獎資訊，要保持理性判斷，避免盲目跟風或輕信他人。

  • 提高防騙意識：瞭解常見的常見的詐騙手段，提高防騙意識。瞭解更多詳情，請點擊《常見的賬號詐騙手段》。

保護個人資訊


  • 謹慎處理個人資訊：個人資訊是用戶的重要資產。用戶應謹慎處理個人資訊，避免在不必要的場合透露。例如，在社交媒體上不要公開過多個人資訊。

  • 閱讀隱私政策：對於需要收集個人資訊的平臺或服務，用戶應仔細閱讀隱私政策，確保其個人資訊得到妥善保護。瞭解平臺或服務對個人資訊的收集、使用、存儲和共享情況，以及用戶的權利和責任。

在加密貨幣市場中，選擇一個安全可靠的交易平臺至關重要。以 MEXC 交易所為例，其通過多重安全措施為用戶提供保障，包括冷存儲技術、雙重認證、實時風險監控等。用戶在選擇交易平臺時，應優先考慮這些具備完善安全機制的平臺，以降低資產被盜或交易風險。此外，MEXC 還定期發佈安全提示和用戶教育內容，幫助用戶提高安全意識。例如，什麼是網路釣魚攻擊六種方法讓賬戶更安全等等。這些舉措不僅提升了用戶的安全防護能力，也為整個加密貨幣行業的健康發展樹立了榜樣。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金