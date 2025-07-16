短短一週內，美國總統唐納·川普與全球首富伊隆·馬斯克的關係，上演了從白宮盟友到社群媒體死敵的驚人逆轉。從政策分歧到社群媒體上的公開對罵，兩人的衝突不僅關乎個人恩怨，更對加密貨幣市場的未來走向產生了深遠影響。 1. 從政商聯盟到公開決裂 川普與馬斯克的「蜜月期」始於川普重返白宮後對科技業的拉攏。2025 年初，川普政府推出「美國加密資產戰略儲備」（Strategic Bitcoin Reserve）短短一週內，美國總統唐納·川普與全球首富伊隆·馬斯克的關係，上演了從白宮盟友到社群媒體死敵的驚人逆轉。從政策分歧到社群媒體上的公開對罵，兩人的衝突不僅關乎個人恩怨，更對加密貨幣市場的未來走向產生了深遠影響。 1. 從政商聯盟到公開決裂 川普與馬斯克的「蜜月期」始於川普重返白宮後對科技業的拉攏。2025 年初，川普政府推出「美國加密資產戰略儲備」（Strategic Bitcoin Reserve）
政商巨頭「開撕」：川普與馬斯克衝突下的加密貨幣變局

短短一週內，美國總統唐納·川普與全球首富伊隆·馬斯克的關係，上演了從白宮盟友到社群媒體死敵的驚人逆轉。從政策分歧到社群媒體上的公開對罵，兩人的衝突不僅關乎個人恩怨，更對加密貨幣市場的未來走向產生了深遠影響。

1. 從政商聯盟到公開決裂


川普與馬斯克的「蜜月期」始於川普重返白宮後對科技業的拉攏。2025 年初，川普政府推出「美國加密資產戰略儲備」（Strategic Bitcoin Reserve）政策，宣佈儲備比特幣等主流幣，定位美國為全球加密中心。同時，馬斯克旗下企業深受政策紅利，包括特斯拉繼續獲得電動車稅賦補貼、SpaceX 承接數十億美元政府合約。

然而，裂痕始於川普 2025 年 6 月公佈的所謂「One Big Beautiful Bill Act」。該法案被指削減電動車補貼、加劇財政赤字，並加入大幅度政府支出。馬斯克公開抨擊該法案「disgusting abomination」（令人作嘔）。隨後他還直指川普可能與傑弗瑞·愛潑斯坦有關聯，引發更大爭端。

川普迅速還擊，表示若馬斯克支持民主黨候選人，將面臨「嚴重後果」，並揚言撤銷馬斯克公司（包括特斯拉、SpaceX）的聯邦合約。雙方針鋒相對，輿情與市場反應同步發酵。

2. 傳統股市與加密資產同步震盪


2.1 特斯拉股價重挫，估值蒸發


由於法案涉及電動汽車補貼削減，加上合同風險暴露，市場對特斯拉未來需求和政策依賴憂慮加劇。特斯拉當天股價暴跌 14%，市值損失約 1,500 億美元。此外，買賣權交易熱度也激增，特斯拉股價波動明顯。


2.2 加密市場遭遇重挫，多頭被迫平倉


加密市場波動更為劇烈。市場在爭端爆發後先是恐慌性拋售，市場資金面臨大規模液化：

  • 比特幣（BTC）價格從約 105,915 美元快速下探至 100,500 美元以下，多頭倉位被清算超 3 億美元；
  • 以太坊（ETH）價格下跌約 6%，反映整體市場避險情緒；
  • DOGE 作為馬斯克支持的重要加密資產，一週內跌幅超過 12%，一度下跌至 0.16805 美元。
  • TRUMP 價格當日下跌至 9.314 美元，造成約 9 億美元的損失。

Coinglass 資料顯示，加密市值單日蒸發約 5.1%，近 10 億美元市值化為烏有。


3. 錯綜複雜的市場解讀


3.1 對加密貨幣市場的利空影響


川普與馬斯克的爭端無疑加劇了市場情緒的波動，投資者對兩人關係的走向充滿不確定性，致使加密貨幣價格大幅震盪，這種不確定性不僅可能抑制部分投資者的入市意願，影響市場的整體穩定性，而且在爭端升級期間，加密貨幣市場還可能面臨更大的拋售壓力。與此同時，兩人的爭端也極有可能引發監管機構對加密貨幣市場的更多關注，川普政府或許會加強對加密貨幣的監管力度，以防範潛在的市場風險和金融犯罪，這種監管壓力會對加密貨幣市場構成利空影響，尤其是那些合規性較差的項目和平台將首當其衝，投資者需要密切關注監管政策的變化，以避免潛在的投資風險。

此外，在爭端不斷升級的背景下，部分投資者出於對風險的考量，可能選擇將資金從加密貨幣市場撤出，轉而投向更為穩定的投資渠道，這種資金流向的變化會導致加密貨幣市場流動性下降，價格承壓，特別是對於那些高度依賴市場情緒和資金流動性的加密貨幣項目而言，這種變化帶來的市場風險將更為顯著。

3.2 對加密貨幣市場的利好影響


在川普與馬斯克衝突不斷激化、宏觀風險顯著上升的背景下，加密貨幣作為對衝工具的角色愈發受到投資者的關注。

衝突的升級加劇了市場的不確定性，促使部分投資者將資金從傳統金融市場轉向加密避險資產，尋求更為穩定的投資回報。在這一過程中，比特幣價格也經歷了短暫的下跌，但隨後迅速回穩，這不僅彰顯了比特幣市場的韌性，也進一步凸顯了其作為避險資產的潛力。

與此同時，比特幣社區也展現出了積極的「戰術」響應。面對傳統金融結構的挑戰，市場人士紛紛建議馬斯克「全倉比特幣」，並鼓勵其推動將比特幣引入特斯拉等公司的資產負債表。這一舉措不僅是對傳統金融結構的一種有力反擊，也體現了比特幣社區對於其未來發展的堅定信心。

此外，從產業監管的角度來看，若川普政府在此背景下尋求修復與科技團體的關係，或推動更為開放的加密監管框架，那麼加密貨幣市場可能迎來中長期的利好。目前，加密貨幣市場的監管環境仍然充滿不確定性，但川普政府若能展現出更為開放和包容的態度，將有助於提升市場的信心，吸引更多的資金流入。更開放的監管框架也將為加密貨幣的創新和發展提供更為廣闊的空間，推動整個產業的繁榮與進步。因此，對於加密貨幣市場而言，川普政府監管政策的走向無疑將成為未來一段時間內值得密切關注的重要因素。

4. 短期波動與長期佈局的交織


短期內，隨著川普與馬斯克在社群媒體上的互刪貼文、媒體報導的持續發酵，市場短線情緒預計將持續動盪。投資者需密切關注政府對此事的態度，特別是川普是否會推動合約審查或取消補貼，這些舉措可能進一步打擊市場信心。反之，若雙方能夠平息爭端，市場或將迎來短暫的緩衝期。

從中期來看，加密貨幣市場可能會以馬斯克為核心展開技術與資金的重組。全倉比特幣、恢復支援 DOGE 支付、推動鏈上商業應用等舉措，或將成為新的市場趨勢。此外，若川普政府在此背景下尋求修復與科技團體的關係，可能推出更為寬鬆的加密監管政策或擴大政府數位資產儲備，這將為市場帶來中長期的利好。

長期而言，投資者應考慮技術資產的多元化配置，以分散監管或地緣政治風險。比特幣、以太坊、穩定幣或主流區塊鏈機構基金等，都可能成為投資者分散風險、追求穩健回報的選擇。同時，密切關注馬斯克的動向也至關重要。若他真的啟動「The America Party」並將社群平台等資源融入其中，將形成更系統化的政治與科技陣營，這將對未來加密生態格局產生深遠影響。

5. 市場機會與風險並存


川普與馬斯克的公開爭論折射出科技界對政策依賴與風險管理的雙重焦慮，一邊是商業利益與政策補貼，另一邊則是政治博弈與言論空間。對加密市場而言，這一輪震盪既暴露了高波動的風險，也強化了去中心化資產作為避險工具的價值。

對於用戶來說，理解事件趨勢比盲目追漲追跌更重要。風險管理仍是核心策略，而政策變化、公眾輿論與兩人態度若有新跡象發布，均會成為市場新的變點。在此市場環境下，投資者若想參與比特幣DOGETRUMP 等加密資產的交易，MEXC 交易所是一個值得考慮的平台。長久以來，MEXC 交易所憑藉其高效的上幣機制、極具競爭力的低交易手續費，以及卓越的流動性表現，贏得了廣大投資者的信賴與青睞，已然成為眾多投資者涉足加密資產領域的首選平台。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


