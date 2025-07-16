持續上漲，Sui在本輪市場中獨領風騷

近日，L1公鏈Sui的項目代幣SUI觸底大反彈，一週時間漲幅超140%，這在山寨幣普遍下跌的時期內中可謂一枝獨秀。





根據MEXC數據顯示，8月5日，SUI幣價來到階段性低點---0.46USDT位置，緊接著就迎來大幅攀升，並在8月12日漲至階段性高點---1.12USDT位置。





僅一週時間，SUI漲幅高達143%。









這一漲幅不僅在同類項目中位居首位，更在當前山寨幣普遍大跌的情形中屬於佼佼者。與此同時，該表現也引得社區熱議，有人甚至將其視作下一個Solana殺手。





Sui，這位被冠以“Solana勁敵”之稱的公鏈新秀，其背後究竟蘊藏着何等的非凡實力與獨特魅力，不妨來一探究竟。









Sui是基於第一原理重新設計和構建而成的Layer 1公鏈，從底層設計開始允許創作者和開發者更容易地建立滿足Web3未來10億用戶的體驗。Sui是一個去中心化的權益證明區塊鏈，具有水平可擴展的吞吐量和存儲，允許高速和低成本的應用開發。平臺採用Move編程語言，將資產視爲可由特定地址擁有和管理的唯一對象。





回溯Sui公鏈的輝煌歷程，從最初的概念孕育到如今的嶄露頭角，Sui公鏈經歷了無數次的挑戰與突破。





2022年3月23日，Mysten Labs宣佈推出名爲Sui的Layer 1公鏈。

2022年5月31日，Mysten Labs公佈其Layer 1公鏈項目Sui的代幣經濟學以及SUI激勵機制相關內容。

2022年9月8日，Sui開發團隊Mysten完成3億美元融資。

2023年5月3日，Sui主網上線。





自2023年主網上線以來，Sui生態的發展速度引人注目。





Sui生態至今變得蓬勃發展且不斷涌現出熱門賽道與熱點項目，有良好的生態發展潛力。當前已有超百餘個項目在網絡上構建，用例涵蓋 DeFi、NFT、遊戲與元宇宙、基礎設施與開發者工具、錢包、Web3等多個版塊。從生態佈局來看，Sui 與許多傳統公司合作在 GameFi、支付和雲服務領域通過合作來擴展生態版圖。









從節點來看，截至2024年5月，Sui生態已經擁有超過500個活躍節點，這些節點分佈在全球各地，保證了網絡的去中心化和高可用性。





自主網上線以來，Sui生態從未經歷過一分鐘的停機或性能下降，累計處理超過3.09億筆交易，每天平均有超過10萬個活躍錢包參與交易，並取得了多個顯著的技術成就。例如，交易最終確認時間僅爲400毫秒，受控環境下的峯值交易處理速度達到每秒297,000筆，單日交易量高達6580萬筆。













Sui的突然崛起，是內部深厚實力與外部積極因素交相輝映、共同驅動的輝煌成果。









古語云：工欲善其事，必先利其器。此理於構SUI生態而言尤爲貼切。唯有自身技術堅實、體系完善，方能遊刃有餘地駕馭並推動生態的繁榮與發展。





在團隊力量上，Sui由4位前Meta工程師創立的Web3基礎設施初創公司Mysten Labs推出，團隊實力強大，擁有豐富的區塊鏈開發經驗；在技術層面，Sui通過Move編程語言支持智能合約開發，從而能夠使得Sui能夠高效、低成本地支持多樣的去中心化應用（DApp）開發，並且Mysten Labs最近推出了新的共識引擎Mysticeti，能一定程度上降低Sui區塊鏈的延遲，提升了其性能和用戶體驗；在生態建設方面，Sui動作頻頻，與多家知名企業和機構達成合作，如與亞馬遜網絡服務（AWS）集成區塊鏈節點運行器、與託管服務商Copper達成合作等。









近期加密市場整體呈現回暖趨勢，比特幣（BTC）等主流加密貨幣價格上漲，帶動了市場情緒和投資熱情。8月8日，BTC全天上漲約爲12%，而當天SUI最高漲至0.86美元，漲幅約爲40%。此後大盤小幅震盪，但SUI延續漲勢。SUI的漲幅引發了社區熱議，投資者紛紛探討其真正價值幾何。這種市場關注度爲SUI的上漲提供了動力。





SUI的逆勢上漲不僅引發了社區熱議，還引發了一輪KOL關注討論。Mechanism Capital聯合創始人Andrew Kang、高盛前高管及宏觀研究機構Real Vision創始人等紛紛發文迴應Sui的市值對比問題，並表達了對SUI的看漲預期。









SUI的突出表現，在很大程度上，或許可以歸功於知名加密貨幣投資機構灰度（Grayscale）的認可與支持。8月7日，灰度宣佈推出兩款新的加密投資產品，SUI代幣的信託產品。灰度產品和研究主管Rayhaneh Sharif-Askary在一份聲明中表示：“我們很高興將Bittensor和Sui添加到我們的產品套件中，並相信Bittensor是去中心化AI發展的核心，而Sui正在重新定義智能合約區塊鏈”。受此消息影響，SUI的價格在8月8日大漲42% ，創下近期單日最高漲幅。





此外，MEXC多次上線SUI合約大賽活動，這也間接爲Sui生態提高了影響力與流動性。













Sui生態的蓬勃發展，確實如同一股強勁的東風，不僅推動了其自身生態系統的日益完善與繁榮，也間接地促進了整個公鏈領域的進步與發展。





如果以一字概括這一年的公鏈競爭格局，那無疑是“熾”。





“熾”之一字，恰如其分地描繪了公鏈領域這一年來的蓬勃發展態勢，各大公鏈項目如同烈火烹油，競相綻放，以各自的創新技術和卓越性能，不斷拓展公鏈領域的邊界。





比特幣有銘文等新型資產協議標準的加持；以太坊完成坎昆升級，L2乘勢而起；Solana觸底反彈，又抓住了meme狂潮……競爭激烈的Web3底層協議們從過去的“唯快不破”到而今的“可有新招”，或高速複製著meme、AI、DePIN、Restaking、RWA等一個個熱點，或在並行EVM、模塊化、應用鏈等細分角度尋求差異化定位。





在公鏈項目競相角逐的熱烈氛圍中，其背後的代幣市場亦掀起了一股強勁的上漲浪潮。截至7月底，公鏈加密貨幣的總市值較6月上升了1.2%，達到1.98萬億美元。市場領頭羊分別是比特幣、以太坊、BNB鏈和Solana，市場份額分別爲64.8%、19.7%、4.3%和4.1%。比特幣的份額絕對值增加了1.5%，Solana增加了0.6%，而以太坊下降了1.5%。









MEXC目前已全面擁抱多元化公鏈生態，上線了包括比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、索拉納（SOL）、TON在內的多種主流及創新公鏈代幣，爲用戶提供了前所未有的投資選擇。MEXC APP更是貼心設置了專區搜索功能，讓每一位投資者都能輕鬆定位並深入瞭解心儀的公鏈項目。更令人振奮的是，即刻參與MEXC的交易活動，即可尊享0手續費的優惠待遇。













隨著Sui生態在技術創新領域的不斷深耕、生態合作版圖的持續拓展，以及市場策略的精妙佈局，Sui正以前所未有的姿態，在Layer 1公鏈的激烈競爭中脫穎而出，展現出其獨特的卓越優勢。





期待Sui未來有更多精彩表現。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。