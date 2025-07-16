Coinbase美國政策主管：兩黨擁抱加密政策，確保全球經濟競爭力

在全球經濟日益數字化的背景下，加密貨幣作爲一種新興資產，其重要性愈發凸顯。Coinbase的美國政策主管Kara Calvert在最近的一次訪談中指出，民主黨與共和黨在加密政策方面達成了一致：制定明確的加密政策是確保美國在全球經濟中保持競爭力的關鍵。那麼，她在訪談中透露了哪些重要信息呢？讓我們一同來揭曉！ 1.加密政策的必要性：兩黨共識的形成 Calvert指出，在全球範圍內，加密貨幣的普及已成爲在全球經濟日益數字化的背景下，加密貨幣作爲一種新興資產，其重要性愈發凸顯。Coinbase的美國政策主管Kara Calvert在最近的一次訪談中指出，民主黨與共和黨在加密政策方面達成了一致：制定明確的加密政策是確保美國在全球經濟中保持競爭力的關鍵。那麼，她在訪談中透露了哪些重要信息呢？讓我們一同來揭曉！ 1.加密政策的必要性：兩黨共識的形成 Calvert指出，在全球範圍內，加密貨幣的普及已成爲
在全球經濟日益數字化的背景下，加密貨幣作爲一種新興資產，其重要性愈發凸顯。Coinbase的美國政策主管Kara Calvert在最近的一次訪談中指出，民主黨與共和黨在加密政策方面達成了一致：制定明確的加密政策是確保美國在全球經濟中保持競爭力的關鍵。那麼，她在訪談中透露了哪些重要信息呢？讓我們一同來揭曉！


1.加密政策的必要性：兩黨共識的形成

Calvert指出，在全球範圍內，加密貨幣的普及已成爲一種趨勢。其他國家也在積極制定相關政策，以吸引投資和創新。美國必須在這場競爭中保持領先地位，以免在未來的經濟舞臺上失去優勢。Calvert表示，加密政策的制定不僅能保護消費者和投資者，還能爲美國國內創新提供一個良好的環境。


如今，無論是民主黨還是共和黨候選人，都開始意識到制定清晰的加密政策對於美國在全球經濟中保持競爭力的重要性。美國目前有約5200萬居民對加密貨幣表示關注，而參與“Stand with Crypto”運動的用戶已達到140多萬。這些用戶希望爲那些支持加密貨幣發展的候選人投票，這一舉動也促使候選人更加重視加密政策。


Calvert提到，選舉不僅僅是候選人在臺上展示自我，更是他們必須傾聽選民聲音、回應選民關切的時刻。加密貨幣已經從邊緣話題變成了主要的政治議題，候選人必須考慮其在政策中扮演的角色。在這樣的背景下，兩黨的共識顯得尤爲重要。

2.特朗普的政策轉變：從懷疑到擁抱

Calvert談到了特朗普對於加密貨幣態度的顯著轉變。特朗普過去曾稱比特幣爲“騙局”，但如今他積極參與各種加密會議，並宣稱要將美國打造爲加密創新的首選之地。並明確表示，保護和促進創新是保持美國經濟領先的關鍵，應確保比特幣等加密資產在美國的可用性，並支持人們自我保管資產的權利。Calvert認爲，特朗普的政策轉變對整個加密行業而言都是一個積極的信號，顯示出國家對於新興技術的接受度和支持態度。

3.監管的必要性：保障行業健康發展

Calvert強調，爲確保加密行業的可持續發展，建立一套有效的監管框架至關重要。通過這樣的框架，企業可以在法律的保護下進行創新，從而推動整個經濟體系的發展。這對於所有參與者而言，都是一種雙贏的局面。


她認爲，當前的市場環境讓許多投資者感到不安，缺乏明確的監管可能導致行業的惡性競爭和不良影響。因此，制定相應的“道路規則”不僅能夠保障消費者的權益，還能提升行業的透明度和可信度。爲了實現這一目標，財政部、聯邦儲備、國會和白宮等各方必須共同努力，制定相應的政策框架，確保加密資產的安全使用和有效管理，從而提升公衆對加密貨幣的信任。

4.加密貨幣的日常應用：未來的交易方式

Calvert表示，加密貨幣正日益滲透我們的日常生活。隨著使用案例的增加，穩定幣和其他資產（如NFT）正在改變我們交易的方式。通過穩定幣，用戶可以實現快速、低成本的交易，打破傳統金融系統的限制。Calvert強調，實用性是推動加密貨幣廣泛應用的關鍵。無論是用於在線購物、支付服務費，還是用於數字藝術品的交易，穩定幣的應用都在逐漸擴展。此外，NFT的興起爲數字資產的交易提供了新的可能性，從音樂、藝術到門票等，NFT正在重新定義資產的價值和交換方式。這一轉變不僅提高了交易的便利性，也促進了數字經濟的蓬勃發展，展示了加密貨幣在未來金融生態中的潛力。

5.教育與公衆參與：建立更強的社區支持

Calvert指出，教育立法者和公衆對加密貨幣行業的發展至關重要。以“Stand with Crypto”運動爲例，該運動成功地將支持者聚集在一起，幫助選民了解候選人的立場。其參與人數從最初的2萬激增至如今的140多萬，充分反應了公衆對加密政策的關注與參與。在信息時代，公衆對加密貨幣的理解和認知顯得尤爲重要。通過提供清晰的信息和教育資源，可以讓更多人瞭解加密貨幣的潛力及其在未來經濟中的重要性。


同時，Calvert強調，加密貨幣不僅是美元的替代品，更是一種多樣化的交易方式，賦予其在現代金融體系中的重要地位。隨著越來越多的消費者和企業參與這一市場，立法者極需深入了解加密貨幣的本質及其經濟作用。只有在充分理解加密行業的需求與挑戰的基礎上，立法者才能制定出有效的政策，促進這一行業的健康發展。因此，教育不僅應面向消費者，更應針對政策制定者，以確保整個行業能夠在合理的框架下持續繁榮。

6.號召行動：鼓勵公民參與投票

在訪談的最後，Calvert呼籲每位公民積極參與投票，了解候選人對加密政策的看法。她指出，選民的聲音至關重要，只有通過投票和參與，才能確保加密政策得到合理支持，從而推動整個行業的健康發展。Calvert強調，參與政治不僅是權利，更是責任。對於那些關注加密貨幣的公民來說，了解候選人的政策立場，尤其是在加密領域的立場，是選擇合適候選人的重要依據。每一次投票都是在爲未來的政策方向發聲，只有讓更多的人參與其中，才能真正推動加密貨幣的發展與普及。

7.結語

Kara Calvert的觀點無疑爲加密行業帶來了積極的信號，增強了投資者和創業者的信心。隨著加密政策的明確化和公衆參與的深入化，加密貨幣將在全球經濟中發揮越來越重要的作用，因此推動加密行業的健康可持續發展顯得尤爲重要。作爲行業領先的交易平臺，MEXC憑藉全球上幣最快，幣種最全，合約流動性最高和手續費最低等優勢，爲用戶提供優質便捷的交易體驗。同時MEXC始終致力於不斷提升用戶體驗和交易效率，以支持加密資產的廣泛應用與創新，爲整個行業的繁榮與發展注入了新的活力。

