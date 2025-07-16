Coinbase 將 ZkSync (ZK)列入上幣路線圖，L2 擴容之戰再起波瀾？

9 月 6 日，Coinbase 宣佈將 ZkSync ( ZK )列入其上幣路線圖，這一消息迅速在區塊鏈和加密貨幣領域引起了廣泛關注。





ZkSync，由 Matter Labs 在 2019 年推出，是以太坊 Layer 2 擴容的創新方案。其創始人 Alex Gluchowski 在以太坊基金會從事 Plasma 研究後，於 2018 年創立了 Matter Labs ，並成功孵化了 ZkSync 項目。該項目獲得了 a16z 、Dragonfly 等知名風投的支持。





ZkSync 是一種基於以太坊的二層擴容解決方案，它利用了零知識證明技術來提高交易吞吐量和降低交易成本。ZkSync 屬於目前以太坊比較流行的擴容方案 ZK-Rollup 的一種。ZK-Rollup 是基於零知識證明的 Layer2 擴容方案，採用有效性驗證方法（ VP ），默認所有交易都是不誠實的，只有通過有效性驗證才會被接受。ZK-Rollup 在鏈下進行復雜的計算和證明的生成，鏈上進行證明的校驗並存儲部分數據保證數據可用性。





2020 年 6 月，ZkSync 1.0 ( ZkSync Lite ) 在以太坊主網上啓動，zkSync1.0 是 ZkSync 的輕量級版本，它提供了簡化的支付和資產轉移場景。但是它並不兼容以太坊虛擬機（EVM）。





2023 年 3 月，ZkSync 2.0 ( ZkSync Era )啓動，ZkSync 2.0 對比 1.0 最大的特點就是兼容 EVM，可以執行 Solidity 或以太坊開發中使用的其他高級語言編寫的智能合約，極大的降低了開發成本。





2024 年 7 月，ZkSync 宣佈推出 Elastic Chain，ZkSync 3.0 Elastic Chain 是一個 ZK Rollup 網絡，支持在統一、直觀的用戶體驗下實現本地互操作，其彈性架構允許區塊鏈通過添加新實例來無限擴展容量，以滿足使用容量。





從技術層面來看，ZKsync 相比其他 Layer 2 解決方案具有顯著的優勢。





ZkSync 使用零知識證明技術，確保了交易的安全性。ZkSync 的安全模型不依賴於欺詐證明或博弈論，而是建立在獨特的安全機制之上。這種模型達到以太坊主網級別的安全，爲用戶提供高度可信的交易環境。





ZkSync Era 可以處理幾乎所有基於以太坊虛擬機（EVM）的智能合約。在保證高安全的前提下，極大的降低了開發和維護成本。





ZkSync Era 是第一個實現原生賬戶抽象的 EVM 兼容鏈。ZkSync Era 的抽象賬戶將 EOA 和合約賬戶的特性進行統一，允許賬戶既能自主發起交易，又能承載複雜的邏輯。通過引入智能賬戶和 Paymaster 的概念，從根本上改變了賬戶的操作方式。智能賬戶是完全可編程的，允許進行各種自定義，例如簽名方案、本機多重簽名功能、支出限制和特定於應用程序的限制。Paymaster 可以爲用戶贊助交易，使用戶能夠用 ERC20 代幣支付交易費用。這種創新的賬戶管理方法顯著增強了用戶體驗、安全性和靈活性，爲更廣泛採用區塊鏈技術鋪平了道路。





6 月 11 日，ZK Nation 在X 平臺發文，公佈了$ZK 代幣經濟學以及擼毛用戶期待已久的$ZK 空投規則、分配和網站查詢。









然而，隨著 $ZK 空投日期的臨近，一系列爭議性事件如同陰雲般籠罩而來，引發了廣泛的質疑與不滿。關於空投規則的公佈，雖然初衷是回饋社區，但實際操作中卻暴露出諸多問題。社區成員紛紛指責空投機制存在不透明性，質疑其是否遵循了公平、公正的原則。特別是關於空投分配過於中心化的指責，讓許多人感到失望，認爲這違背了去中心化的核心理念。更有甚者，指出部分沒有實際交易記錄的錢包也獲得了空投，這進一步加劇了社群對空投公正性的懷疑。





此外，ZkSync 在過去一段時間內，對於用戶權益保護的不力以及官方在面對問題時的遲緩反應，也進一步削弱了其在社群中的信任基礎。用戶們反映的問題得不到即時解決，權益受損時缺乏有效的救濟途徑，這些都讓 ZkSync 的聲譽蒙上了一層陰影。





儘管近半年來 ZkSync 面臨了一系列負面事件的挑戰，但是此次 Coinbase 將其列入上幣路線圖上仍然顯示出該代幣對持有者可能具備的深遠潛力和價值。





Layer 2 作爲區塊鏈技術的一項重大革新，其深遠影響遠遠超出了簡單的技術層面。它不僅通過高效分流以太坊主網的交易流量，極大地緩解了因高交易量帶來的Gas費用飆升和交易延遲問題，爲用戶提供了更爲流暢和經濟的交易體驗。在 Layer 2 的推動下，以太坊一直保持了其在區塊鏈領域的領先地位。通過 Rollup-Centric 戰略，Layer 2 不僅實現了自身技術的優化和升級，還促進了與以太坊主網的深度融合，形成了一個以以太坊爲中心、Layer 2 爲擴展的多層次生態系統。這種生態系統不僅提高了以太坊的擴展性和性能，還吸引了更多的開發者、用戶和資本進入，推動了整個區塊鏈行業的快速發展。





因此隨著以太坊生態的進一步發展和用戶對高效、低成本交易需求的不斷增長，作爲 Layer 2 明星項目之一的ZkSync 有望在未來發揮更加重要的作用，並引領 Layer 2 生態的繁榮發展。





MEXC 作爲業界公認上幣速度最快的平臺，憑藉其高效的運營機制，已經成功上線 $ZK ；同時，MEXC 還積極佈局 Layer 2 板塊，推動區塊鏈生態的可持續發展。目前，MEXC 推出了業內超低的手續費率，爲用戶降低交易成本提供了極具競爭力的選擇。對於那些擅長捕捉市場波動並獲取豐厚利潤的交易高手而言，MEXC 也提供了合約交易。在這裡，用戶可以自由參與合約交易，利用槓桿效應放大收益，同時享受平臺提供的專業風控服務和流暢的交易體驗，讓每一次市場波動都成爲財富增長的契機。



