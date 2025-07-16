9 月 6 日，Coinbase 宣佈將 ZkSync ( ZK )列入其上幣路線圖，這一消息迅速在區塊鏈和加密貨幣領域引起了廣泛關注。 1.ZkSync 是什麼？ ZkSync，由 Matter Labs 在 2019 年推出，是以太坊 Layer 2 擴容的創新方案。其創始人 Alex Gluchowski 在以太坊基金會從事 Plasma 研究後，於 2018 年創立了 Matter Lab9 月 6 日，Coinbase 宣佈將 ZkSync ( ZK )列入其上幣路線圖，這一消息迅速在區塊鏈和加密貨幣領域引起了廣泛關注。 1.ZkSync 是什麼？ ZkSync，由 Matter Labs 在 2019 年推出，是以太坊 Layer 2 擴容的創新方案。其創始人 Alex Gluchowski 在以太坊基金會從事 Plasma 研究後，於 2018 年創立了 Matter Lab
新手學院/Learn/精選內容/Coinbase...容之戰再起波瀾？

Coinbase 將 ZkSync (ZK)列入上幣路線圖，L2 擴容之戰再起波瀾？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
ZKsync
ZK$0.05817-2.59%
Solayer
LAYER$0.2472-3.05%
ALEX Lab
ALEX$0.00178-3.26%
ERA
ERA$0.259-0.42%

9 月 6 日，Coinbase 宣佈將 ZkSync ( ZK )列入其上幣路線圖，這一消息迅速在區塊鏈和加密貨幣領域引起了廣泛關注。


1.ZkSync 是什麼？

ZkSync，由 Matter Labs 在 2019 年推出，是以太坊 Layer 2 擴容的創新方案。其創始人 Alex Gluchowski 在以太坊基金會從事 Plasma 研究後，於 2018 年創立了 Matter Labs ，並成功孵化了 ZkSync 項目。該項目獲得了 a16z 、Dragonfly 等知名風投的支持。

ZkSync 是一種基於以太坊的二層擴容解決方案，它利用了零知識證明技術來提高交易吞吐量和降低交易成本。ZkSync 屬於目前以太坊比較流行的擴容方案 ZK-Rollup 的一種。ZK-Rollup 是基於零知識證明的 Layer2 擴容方案，採用有效性驗證方法（ VP ），默認所有交易都是不誠實的，只有通過有效性驗證才會被接受。ZK-Rollup 在鏈下進行復雜的計算和證明的生成，鏈上進行證明的校驗並存儲部分數據保證數據可用性。

2020 年 6 月，ZkSync 1.0 ( ZkSync Lite ) 在以太坊主網上啓動，zkSync1.0 是 ZkSync 的輕量級版本，它提供了簡化的支付和資產轉移場景。但是它並不兼容以太坊虛擬機（EVM）。

2023 年 3 月，ZkSync 2.0 ( ZkSync Era )啓動，ZkSync 2.0 對比 1.0 最大的特點就是兼容 EVM，可以執行 Solidity 或以太坊開發中使用的其他高級語言編寫的智能合約，極大的降低了開發成本。

2024 年 7 月，ZkSync 宣佈推出 Elastic Chain，ZkSync 3.0 Elastic Chain 是一個 ZK Rollup 網絡，支持在統一、直觀的用戶體驗下實現本地互操作，其彈性架構允許區塊鏈通過添加新實例來無限擴展容量，以滿足使用容量。


2.ZKsync 的技術優勢

從技術層面來看，ZKsync 相比其他 Layer 2 解決方案具有顯著的優勢。


2.1 安全性

ZkSync 使用零知識證明技術，確保了交易的安全性。ZkSync 的安全模型不依賴於欺詐證明或博弈論，而是建立在獨特的安全機制之上。這種模型達到以太坊主網級別的安全，爲用戶提供高度可信的交易環境。


2.2 兼容 EVM

ZkSync Era 可以處理幾乎所有基於以太坊虛擬機（EVM）的智能合約。在保證高安全的前提下，極大的降低了開發和維護成本。


2.3 抽象賬戶

ZkSync Era 是第一個實現原生賬戶抽象的 EVM 兼容鏈。ZkSync Era 的抽象賬戶將 EOA 和合約賬戶的特性進行統一，允許賬戶既能自主發起交易，又能承載複雜的邏輯。通過引入智能賬戶和 Paymaster 的概念，從根本上改變了賬戶的操作方式。智能賬戶是完全可編程的，允許進行各種自定義，例如簽名方案、本機多重簽名功能、支出限制和特定於應用程序的限制。Paymaster 可以爲用戶贊助交易，使用戶能夠用 ERC20 代幣支付交易費用。這種創新的賬戶管理方法顯著增強了用戶體驗、安全性和靈活性，爲更廣泛採用區塊鏈技術鋪平了道路。


3.ZkSync 黑料連環爆

6 月 11 日，ZK Nation 在X 平臺發文，公佈了$ZK 代幣經濟學以及擼毛用戶期待已久的$ZK 空投規則、分配和網站查詢。



然而，隨著 $ZK 空投日期的臨近，一系列爭議性事件如同陰雲般籠罩而來，引發了廣泛的質疑與不滿。關於空投規則的公佈，雖然初衷是回饋社區，但實際操作中卻暴露出諸多問題。社區成員紛紛指責空投機制存在不透明性，質疑其是否遵循了公平、公正的原則。特別是關於空投分配過於中心化的指責，讓許多人感到失望，認爲這違背了去中心化的核心理念。更有甚者，指出部分沒有實際交易記錄的錢包也獲得了空投，這進一步加劇了社群對空投公正性的懷疑。

此外，ZkSync 在過去一段時間內，對於用戶權益保護的不力以及官方在面對問題時的遲緩反應，也進一步削弱了其在社群中的信任基礎。用戶們反映的問題得不到即時解決，權益受損時缺乏有效的救濟途徑，這些都讓 ZkSync 的聲譽蒙上了一層陰影。


4.以太坊生態擴容迫在眉睫，L2 成爲急需之鑰

儘管近半年來 ZkSync 面臨了一系列負面事件的挑戰，但是此次 Coinbase 將其列入上幣路線圖上仍然顯示出該代幣對持有者可能具備的深遠潛力和價值。

Layer 2 作爲區塊鏈技術的一項重大革新，其深遠影響遠遠超出了簡單的技術層面。它不僅通過高效分流以太坊主網的交易流量，極大地緩解了因高交易量帶來的Gas費用飆升和交易延遲問題，爲用戶提供了更爲流暢和經濟的交易體驗。在 Layer 2 的推動下，以太坊一直保持了其在區塊鏈領域的領先地位。通過 Rollup-Centric 戰略，Layer 2 不僅實現了自身技術的優化和升級，還促進了與以太坊主網的深度融合，形成了一個以以太坊爲中心、Layer 2 爲擴展的多層次生態系統。這種生態系統不僅提高了以太坊的擴展性和性能，還吸引了更多的開發者、用戶和資本進入，推動了整個區塊鏈行業的快速發展。

因此隨著以太坊生態的進一步發展和用戶對高效、低成本交易需求的不斷增長，作爲 Layer 2 明星項目之一的ZkSync 有望在未來發揮更加重要的作用，並引領 Layer 2 生態的繁榮發展。

MEXC 作爲業界公認上幣速度最快的平臺，憑藉其高效的運營機制，已經成功上線 $ZK ；同時，MEXC 還積極佈局 Layer 2 板塊，推動區塊鏈生態的可持續發展。目前，MEXC 推出了業內超低的手續費率，爲用戶降低交易成本提供了極具競爭力的選擇。對於那些擅長捕捉市場波動並獲取豐厚利潤的交易高手而言，MEXC 也提供了合約交易。在這裡，用戶可以自由參與合約交易，利用槓桿效應放大收益，同時享受平臺提供的專業風控服務和流暢的交易體驗，讓每一次市場波動都成爲財富增長的契機。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金