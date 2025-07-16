Circle 引領穩定幣浪潮：從小市場到大博弈的深刻變革

在加密資產仍處於全球監管博弈的當下，Circle 已率先以「穩定幣第一股」之姿，在美股市場完成合法化突圍。至此， USDC 和 USDT 佔領了穩定幣絕對市場並逐漸產生分野，前者以合規、補貼、生息為重點，尤其在 Solana 生態表現活躍；後者則以去中心化、多元化佈局、現實支付應用為核心，尤其在跨境貿易、全球貨幣方面扮演著重要角色。









Circle，這家成立於 2013 年的數字支付和區塊鏈金融公司，自推出穩定幣 USDC 以來，便迅速在穩定幣市場佔據了一席之地。





USDC 作為一種 1:1 錨定美元的中心化穩定幣，其資金全部儲備於美國受監管銀行及短期國債，每月由第三方會計師事務所審計，保障了儲備資產的透明與安全。這種高度的合規性和透明度，使得 USDC 在穩定幣市場中脫穎而出。截至 2025 年 7 月，USDC 市值約 615 億美元，位列全球穩定幣第二。此外，其生態覆蓋廣泛，已部署於以太坊、Solana、Arbitrum、Optimism、Avalanche、Base、Polygon 等多條公鏈，支援交易所、DeFi 協議、高速支付及跨鏈資產轉移。





近期，Circle 在美股市場的表現更是令人矚目。自上市以來，Circle（CRCL）股價一路狂飆，上市首日上漲 167%，一度衝高至 284.35 美元，隨後回落整理，顯示出主力資金大舉進場、情緒異常亢奮。這與其發行定價 31 美元相比，漲幅已達驚人的 817.26%。這一成績不僅是對 Circle 自身實力的認可，也為穩定幣行業在主流金融市場的發展樹立了標杆。













在穩定幣市場中，USDT 無疑是佔據著霸主地位。USDT 由 Tether 公司發行，自 2014 年問世以來，憑藉去中心化中介的服務模式迅速崛起。目前，USDT（Tether）已在超過 13 條主流公鏈上發行原生資產，其中，約 54.1% 的 USDT 發行在 Tron 鏈，44.2% 發行在 Ethereum 鏈。此外，USDT 還少量發行於 Solana、Avalanche、Omni、Algorand、EOS 等公鏈，儘管各鏈發行比例均低於 1%，進一步拓展了 USDT 的應用場景與市場覆蓋範圍。





隨著穩定幣市場的不斷擴展，6 月 25 日，DefiLama 數據顯示，穩定幣市值達到 2,529 億美元。其中，Tether 的USDT 長期穩坐「龍頭」位置，且市值首次突破 1500 億美元，達到 1,573 億美元，市值佔比達到 62.23%；而 USDC則以 615 億美元的市值緊隨其後，市場佔有率僅次於 USDT。兩大穩定幣合計佔據了市場超過 86% 的份額，其餘穩定幣項目累計佔比不足 15%，足見其在市場中的統治力。









然而，儘管 USDT 繼續保持增長，但其他穩定幣也在積極拓展市場，導致 USDT 的市場主導地位在過去一年從70%下降到 62%。為了保持增長勢頭，USDT 採取了大膽的策略來擴展跨鏈能力，從實施由 LayerZero OFT 支援的多鏈代幣 USDT 0，到構建以 Legacy Hub 和 Plasma 為核心的樞紐，力求在激烈的市場競爭中鞏固自身地位。









穩定幣的崛起不僅改變了加密貨幣市場的格局，更對全球金融體系產生了深遠影響。隨著美國參議院透過《GENIUS法案》，穩定幣市場迎來了更為清晰的監管框架和運營規則。該法案透過建立聯邦和州「雙軌」監管體系、要求穩定幣保持 1:1 的儲備比例、加強資訊披露與審計機制等措施，為穩定幣市場的健康發展提供了有力保障。









《GENIUS法案》的透過不僅為穩定幣市場設定了清晰的運營規則，更在化債和鞏固美元霸權方面發揮了重要作用。據標準渣打銀行測算，2028 年全球穩定幣市值可能暴增至 2 萬億美元，對美債市場構成了重要支撐。同時，穩定幣的廣泛應用也將進一步鞏固美元作為儲備貨幣的地位，透過穩定幣的管道為美債「吸金」。









穩定幣的廣泛應用不僅為傳統金融體系帶來了變革力量，更為細分場景的創新提供了機遇。從小額跨境匯款到 DeFi借貸協議，再到將美國國債鏈上化的企業，穩定幣的應用場景正在不斷拓展。特別是在小額跨境匯款領域，穩定幣以其秒級別的到帳時間和幾乎忽略不計的轉帳成本，為遠程小額匯款提供了更為便捷、高效的解決方案。能夠打通這種細分場景需求的渠道商，或許可以成為穩定幣時代的 Paypal。









隨著穩定幣市場的不斷發展和監管框架的逐步完善，傳統金融巨頭也開始紛紛入場。銀行、支付巨頭（Visa、PayPal）等將直接發行穩定幣（如 PYUSD、USDC 銀行版），而現有的先發玩家 Circle、Paxos、Fidelity、BlackRock 等也將加速擴展鏈上美元業務。這一趨勢不僅將推動穩定幣市場的快速發展，更將為全球金融體系帶來更為深刻的變革。









Circle 的狂飆只是穩定幣時代金融革命的一個縮影。隨著 USDT 與 USDC 的雙雄爭霸、穩定幣市場的不斷發展和監管框架的逐步完善，穩定幣正逐步成為全球金融體系中的重要組成部分。未來，穩定幣不僅將在跨境支付、DeFi 借貸協議等領域發揮重要作用，更將為全球金融體系的扁平化、去中心化發展提供重要支撐。在這場金融革命中，我們或許將見證一個更加開放、透明、高效的全球金融體系的誕生。





