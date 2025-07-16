近期，Catizen 遊戲在 TON 生態內異軍突起，不僅下載量與活躍用戶數實現了顯著飛躍，更成功登錄多家主流交易所如 MEXC。與此同時，社交媒體與遊戲論壇成爲了 Catizen 熱潮的策源地，用戶們熱情高漲，很多用戶自發分享著豐富的遊戲體驗、深入探討遊戲策略。 自 2024 年 3 月 19 日 Beta 測試版本上線以來，Catizen 迅速成爲 TON 生態中最受歡迎的 GameFi 項目近期，Catizen 遊戲在 TON 生態內異軍突起，不僅下載量與活躍用戶數實現了顯著飛躍，更成功登錄多家主流交易所如 MEXC。與此同時，社交媒體與遊戲論壇成爲了 Catizen 熱潮的策源地，用戶們熱情高漲，很多用戶自發分享著豐富的遊戲體驗、深入探討遊戲策略。 自 2024 年 3 月 19 日 Beta 測試版本上線以來，Catizen 迅速成爲 TON 生態中最受歡迎的 GameFi 項目
Catizen：TON生態上的養貓新貴，爲何入了大家的眼？

近期，Catizen 遊戲在 TON 生態內異軍突起，不僅下載量與活躍用戶數實現了顯著飛躍，更成功登錄多家主流交易所如 MEXC。與此同時，社交媒體與遊戲論壇成爲了 Catizen 熱潮的策源地，用戶們熱情高漲，很多用戶自發分享著豐富的遊戲體驗、深入探討遊戲策略。

自 2024 年 3 月 19 日 Beta 測試版本上線以來，Catizen 迅速成爲 TON 生態中最受歡迎的 GameFi 項目之一。截至 9 月中上旬，日活躍用戶達 700 萬人，鏈上用戶超過 276 萬人，鏈上交易數突破 3658 萬筆，成爲 Web3.0 生態遊戲用戶增長最快的項目之一。


Catizen：TON 上的養貓新貴

Catizen 是一個基於 TON (The Open Network) 生態系統的創新遊戲項目，結合了元宇宙、GameFi 和人工智能技術。它主要通過 Telegram 平臺進行遊戲互動，採用了“Play for Airdrop”的模式，允許玩家在遊戲中賺取未來的空投獎勵。


在遊戲中，玩家經營一家貓咪寵物店，顧客與貓咪互動後會支付金幣。金幣可用於購買新貓咪，同時，兩隻同等級貓咪可合成爲更高等級的新品種貓咪。店鋪收益與貓咪數量和等級直接相關，玩家的主要目標是合成高級貓咪，以此增加收益並積累更多金幣。


Catizen 憑藉萌系畫風與沉浸式經營玩法，在短短三個月內迅速積累了超過兩千萬用戶，日活用戶量達到兩百五十萬。其高效的付費引導機制與潛在空投預期促使遊戲通過內購方式在 Telegram 平臺上實現了超過 1200 萬美元的收入。

Catizen 不僅吸引了龐大的玩家群體，還成功引導用戶綁定 Telegram 錢包，實現與 TON 鏈上智能合約的無縫交互。遊戲中的經濟模型讓用戶在 TON 鏈上通過智能合約交互獲得獎勵，除必要的 gas 費外無需額外成本。Catizen 憑藉這一巧妙的激勵措施，聚集了超百萬鏈上用戶，積極參與 TON 鏈上的智能合約互動。

Web3 跨越之旅，深度融合 TON 生態

儘管近期 Telegram 創始人的風波爲 TON 生態投下了一層不確定性的陰影，但這並沒有阻擋 TON 生態持續發展的腳步。相反，它成爲了推動生態內各方更加關注合規性、透明度及社區治理的重要契機。

在逆境中，TON 生態展現出了其深厚的技術底蘊、活躍的社區氛圍以及不懈的創新精神，使得生態在面對外部衝擊時能夠迅速調整並穩步前行。目前，TON 生態的發展依然呈現出蓬勃的態勢。項目方和開發者們沒有因爲風波而停下腳步，反而更加積極地投入到技術創新和產品優化中。根據官方公佈的數據，TON 生態已經收錄了 551 個應用程序，包括質押、錢包、瀏覽器、跨鏈橋、公共設施、NFT、社交、遊戲、去中心化交易所、遊戲等項目。



Catizen & MEXC的積極聯動，市場效應的倍增器

隨著加密貨幣市場的不斷成熟，用戶流量已成爲衡量交易所競爭力的核心要素。TON生態憑藉其技術創新與廣泛應用，成爲吸引用戶的新熱點。MEXC 以其超快的上幣速度聞名，多次主動佈局，積極擁抱 TON 生態項目。

9 月 20 日，MEXC 正式開啓 Catizen代幣 $CATI 交易對，進一步拓寬了其交易平臺上的資產版圖。截至目前，MEXC 已上線多個與 TON 生態緊密相關的項目代幣，包括 $NOT、$SHITC、$TON、$DOGS、$ANON ；並特別設立了 TON 生態板塊，彰顯其對新興熱門資產的快速響應與精準佈局。

面對日益激烈的用戶流量爭奪戰，MEXC憑藉其快速的上幣能力、廣泛的幣種覆蓋以及具有競爭力的費用優勢，有望進一步鞏固其在加密貨幣交易領域的領先地位。

