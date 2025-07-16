Catizen：TON生態上的養貓新貴，爲何入了大家的眼？

近期，Catizen 遊戲在 TON 生態內異軍突起，不僅下載量與活躍用戶數實現了顯著飛躍，更成功登錄多家主流交易所如 MEXC。與此同時，社交媒體與遊戲論壇成爲了 Catizen 熱潮的策源地，用戶們熱情高漲，很多用戶自發分享著豐富的遊戲體驗、深入探討遊戲策略。





自 2024 年 3 月 19 日 Beta 測試版本上線以來，Catizen 迅速成爲 TON 生態中最受歡迎的 GameFi 項目之一。截至 9 月中上旬，日活躍用戶達 700 萬人，鏈上用戶超過 276 萬人，鏈上交易數突破 3658 萬筆，成爲 Web3.0 生態遊戲用戶增長最快的項目之一。





Catizen 是一個基於 TON (The Open Network) 生態系統的創新遊戲項目，結合了元宇宙、GameFi 和人工智能技術。它主要通過 Telegram 平臺進行遊戲互動，採用了“Play for Airdrop”的模式，允許玩家在遊戲中賺取未來的空投獎勵。





在遊戲中，玩家經營一家貓咪寵物店，顧客與貓咪互動後會支付金幣。金幣可用於購買新貓咪，同時，兩隻同等級貓咪可合成爲更高等級的新品種貓咪。店鋪收益與貓咪數量和等級直接相關，玩家的主要目標是合成高級貓咪，以此增加收益並積累更多金幣。









Catizen 憑藉萌系畫風與沉浸式經營玩法，在短短三個月內迅速積累了超過兩千萬用戶，日活用戶量達到兩百五十萬。其高效的付費引導機制與潛在空投預期促使遊戲通過內購方式在 Telegram 平臺上實現了超過 1200 萬美元的收入。





Catizen 不僅吸引了龐大的玩家群體，還成功引導用戶綁定 Telegram 錢包，實現與 TON 鏈上智能合約的無縫交互。遊戲中的經濟模型讓用戶在 TON 鏈上通過智能合約交互獲得獎勵，除必要的 gas 費外無需額外成本。Catizen 憑藉這一巧妙的激勵措施，聚集了超百萬鏈上用戶，積極參與 TON 鏈上的智能合約互動。





儘管近期 Telegram 創始人的風波爲 TON 生態投下了一層不確定性的陰影，但這並沒有阻擋 TON 生態持續發展的腳步。相反，它成爲了推動生態內各方更加關注合規性、透明度及社區治理的重要契機。





在逆境中，TON 生態展現出了其深厚的技術底蘊、活躍的社區氛圍以及不懈的創新精神，使得生態在面對外部衝擊時能夠迅速調整並穩步前行。目前，TON 生態的發展依然呈現出蓬勃的態勢。項目方和開發者們沒有因爲風波而停下腳步，反而更加積極地投入到技術創新和產品優化中。根據官方公佈的數據，TON 生態已經收錄了 551 個應用程序，包括質押、錢包、瀏覽器、跨鏈橋、公共設施、NFT、社交、遊戲、去中心化交易所、遊戲等項目。









隨著加密貨幣市場的不斷成熟，用戶流量已成爲衡量交易所競爭力的核心要素。TON生態憑藉其技術創新與廣泛應用，成爲吸引用戶的新熱點。MEXC 以其超快的上幣速度聞名，多次主動佈局，積極擁抱 TON 生態項目。





9 月 20 日，MEXC 正式開啓 Catizen代幣 $CATI 交易對，進一步拓寬了其交易平臺上的資產版圖。截至目前，MEXC 已上線多個與 TON 生態緊密相關的項目代幣，包括 $NOT、$SHITC、$TON、$DOGS、$ANON ；並特別設立了 TON 生態板塊，彰顯其對新興熱門資產的快速響應與精準佈局。





面對日益激烈的用戶流量爭奪戰，MEXC憑藉其快速的上幣能力、廣泛的幣種覆蓋以及具有競爭力的費用優勢，有望進一步鞏固其在加密貨幣交易領域的領先地位。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。