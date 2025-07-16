貓咪日狂歡！盤點熱門貓貓Meme代幣





在 Meme 代幣領域，像 DOGE、SHIB 等狗狗主題代幣一直占據著主導地位。隨著 Meme 代幣市場的不斷演變，以貓貓為靈感的 Meme 代幣開始嶄露頭角，試圖奪取加密市場的領導地位。





隨著國際貓咪日（8月8日）的臨近，根據 CoinGecko 8 月 7 日數據顯示，貓貓主題的 Meme 幣市值前十名的項目分別為 MEW、POPCAT、MOG、PURR、MICHI、WEN、GINNAN、TOSHI、MANEKI、CWIF。我們盤點整理了其中一些話題度高的項目為您進行介紹。

















cat in a Dogs World（MEW）是一種基於 Solana 網絡的貓貓主題加密貨幣，旨在從狗狗手中重新奪回加密貨幣領域的領導地位。cat in a Dogs World 通過以貓為核心的敘事方式挑戰了以狗為主題流行的趨勢，開啟了加密貨幣領域中貓與狗的競爭敘事。





MEW 代幣總量為 888.8 億枚，其中 90% 的代幣注入流動性池，剩餘的 10% 空投給 Solana 社區。所有購買第二代 Solana 手機 SAGA2 的用戶都獲得了這次空投，其價值相當於手機售價的一半。MEW 是目前貓貓主題代幣中討論度熱度和市值最高的項目。





MEW 的發展規劃包括持續提升其在加密貨幣市場中的知名度和流動性，吸引更多的投資者和用戶參與。團隊還將不斷改進完善代幣的功能和生態系統，以增強競爭力並滿足用戶需求。





根據 CoinGecko 數據顯示，截至撰文時，MEW 當前價格 $0.00591，24 小時交易量 $200,591,125，總市值為 $530,517,110。













Popcat 的靈感來自一隻名為 Oatmeal 的貓咪，其主人分享了兩張照片，一張展現著抿嘴微笑，另一張則惡搞成滑稽地張大了嘴巴。Oatmeal 主人的朋友將這兩張照片合成了一部視頻，並添加了聲音效果，隨後這段視頻在網絡上迅速走紅。





Popcat主要吸引用戶的方式是通過交互式的點擊遊戲，每次點擊都會增加數據，同時還引入了競爭機制，用戶可以通過網站上的排行榜可以看到不同國家和地區的點擊次數。





POPCAT是一種模因幣，沒有固有價值或經濟回報預期，代幣主要用於娛樂目的，無稅收，100%歸社區所有。





根據 CoinGecko 數據顯示，截至撰文時，POPCAT 當前價格 $0.5066，24 小時交易量 $90,620,620，總市值為 $498,374,841。













Mog Coin 官網將自己定義為互聯網第一個文化代幣。該項目源自朋友間的玩笑，最終於 2023 年夏季通過 Uniswap V2 LP 公平發行。Mog Coin 的願景是打造一個融合加密貨幣與模因文化的生態系統，旨在成為加密世界中文化定義的引領者。Mog Coin 鼓勵用戶分享、創造和理解 Meme，促進用戶之間的聯繫。





該項目的原生代幣 MOG 是一種 ERC-20 加密貨幣代幣，屬於貓貓類代幣中的頭部項目。MOG 的總供應量為 420.69 萬億枚，當前流通供應量約為 360.45 萬億枚。MOG 代幣內置了通縮和銷毀機制，隨著時間的推移，將不斷提升剩餘代幣的價值。此外，MOG 還支持以太坊和比特幣網絡之間的跨鏈傳輸，增強了 MOG 的實用性，擴大了代幣的使用範圍。





根據 CoinGecko 數據顯示，截至撰文時，MOG 當前價格 $0.0(5)1284，24 小時交易量 $46,207,218，總市值為 $462,204,083。













michi 源於一隻用雙腳站立的貓。該項目通過官網和推特等渠道向用戶傳達了持續使用 michi 形象進行二次創作的願望。MICHI 代幣的總供應量約為 5.6 億枚，LP 已被銷毀。





根據 CoinGecko 數據顯示，截至撰文時，MICHI 當前價格 $0.1906，24 小時交易量 $16,759,905，總市值為 $104,320,161。













WEN 是 Solana DeFi 聚合平臺 Jupiter 的 Meme 代幣，其屬性來源於社區對於潛在空投的渴望與期待。





Jupiter 項目的聯合創始人 meow 表示自己經常收到社區「 Wen Token」、「Wen airdrop」之類的問題，因此做了一首詩歌以做回應。這首詩歌被作為 NFT 進行鑄造，並拆分成 1 萬億枚碎片，也就是現在流通的 WEN 代幣。





WEN 代幣更多承載的是用戶情緒價值的投資，並沒有更多的項目發展規劃和路線圖。不同的地方在於 WEN 的創新之處在於是第一個由分割 NFT 所創建的社群代幣，成為第一個符合 WNS NFT 標準的 NFT。另外 WEN 代幣分發給超過一百萬個活躍的 Solana 錢包用戶，體現了平等分配的理念。





根據 CoinGecko 數據顯示，截至撰文時，WEN 當前價格 $0.00008941，24 小時交易量 $15,410,677，總市值為 $65,363,964。













MANEKI 是基於日本招財貓形象的 Meme 代幣，傳說它是一位擁有千年智慧和力量的領袖，能夠為跟隨它的人們帶來財富。MANEKI 象徵著好運、成功、招財、智慧和領導力。





MANEKI 代幣的總量約為 88.9 億枚，其中 10% 用於空投，剩餘代幣以公平方式發行，沒有預售，也沒有團隊份額，確保所有用戶都能公平參與。這種公平性是吸引用戶參與的重要因素之一。





根據 CoinGecko 數據顯示，截至撰文時，MANEKI 當前價格 $0.004994，24 小時交易量 $20,692,753，總市值為 $43,913,717。









