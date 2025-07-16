Captain & Company（CNC）即將上線MEXC！手把手教您領取海量空投獎勵

摘要：CNC 代幣上線進入倒數！這份保母級空投攻略助您在 2025 年最值得期待的海盜鏈遊中搶佔先機！ 隨著 Captain & Company（CNC）登陸 MEXC 交易所的鐘聲即將敲響，這場被外界評為 2025 年最具潛力的海盜鏈遊即將開啟史詩級空投盛宴！ 本文將為您全方位解析項目動態——從關鍵時間點到空投領取全攻略，幫助您在這波財富浪潮中滿載而歸！ CNC 上線 MEXC 交易所全指南 如摘要：CNC 代幣上線進入倒數！這份保母級空投攻略助您在 2025 年最值得期待的海盜鏈遊中搶佔先機！ 隨著 Captain & Company（CNC）登陸 MEXC 交易所的鐘聲即將敲響，這場被外界評為 2025 年最具潛力的海盜鏈遊即將開啟史詩級空投盛宴！ 本文將為您全方位解析項目動態——從關鍵時間點到空投領取全攻略，幫助您在這波財富浪潮中滿載而歸！ CNC 上線 MEXC 交易所全指南 如
隨著 Captain & Company（CNC）登陸 MEXC 交易所的鐘聲即將敲響，這場被外界評為 2025 年最具潛力的海盜鏈遊即將開啟史詩級空投盛宴！


本文將為您全方位解析項目動態——從關鍵時間點到空投領取全攻略，幫助您在這波財富浪潮中滿載而歸！

CNC 上線 MEXC 交易所全指南


如何參與 Captain & Company（CNC）空投？


1. CNC 空投活動簡介

Captain & Company 是一款基於區塊鏈的 MMORPG 海盜遊戲，採用「公平啟動」機制，即 100% 的 CNC 代幣由社群營運的節點產生。透過參與空投活動，玩家可累積空投積分（AP），兌換免費節點許可證，啟動節點後持續挖掘 CNC 代幣，享受遊戲內投票、購買、鍛造及交易等權益。

2. 參與前準備

2.1 創建並連結資產：
前往[kap.gg/profile]完成帳號註冊與驗證，即時追蹤 AP 累積進度。
按頁面指引建立 Abstract 錢包並連結主資產（EOA）。

2.2 了解相關代幣：
CNC：遊戲核心代幣，由節點生成。
KAP：KAPGames 生態代幣，使用 KAP 購買節點可享折扣，後續代幣將被銷毀。

3. 空投參與步驟

第一步：註冊並進入個人頁面
註冊帳號：造訪 [kap.gg/profile]，完成註冊流程。
關聯錢包：同時關聯 Abstract 錢包與主錢包（EOA），確保活動記錄有效並獲得 AP 資格。

第二步：完成任務賺取空投積分（AP）
AP 可透過以下方式獲得：
遊戲內的活動（50% AP）：
▍參與任務、戰鬥、打怪、PvP 競技等賺取 AP

質押 / 持有 NFT（35% AP）：
▍在 [kap.gg/staking] 等平台質押或持有船隻、Skellie NFT 獲得額外 AP。

貢獻發展（10% AP）：
▍透過 Discord、論壇或社群百科提交創意、撰寫文章、建構世界觀或編輯內容。

加入合作社群（5% AP）：
▍若為合作社群成員，可每日自動領取 AP。

邀請獎勵：
▍邀請新玩家加入，額外獲得其總 AP 的 5% 作為獎勵。

第三步：累積 AP 並領取節點許可證
積累 AP：
▍完成活動與任務後，AP 將自動更新至個人頁面。

領取節點：
▍AP 達標後，將發放不可轉讓的NFT節點許可證，需在銷售介面開放後 30 天內領取，逾期失效。

第四步：啟動節點並開始挖掘 CNC 代幣
領取節點：
▍透過 [kap.gg/profile] 或節點開售前專屬頁面領取許可證。

挖掘CNC：
▍節點啟動後自動產出CNC，支援不同鎖倉週期選擇：
0 天鎖倉：獲得 25% 代幣，75% 銷毀
30 天鎖倉：獲得 50% 代幣，50% 銷毀
60 天鎖倉：獲得 75% 代幣，25% 銷毀
90 天鎖倉：獲得 100% 代幣，無銷毀
鎖倉週期越長，保留代幣比例越高，鼓勵長期參與。

4. 重要提示

領取期限：節點銷售介面開放後30天內需領取，否則資格將作廢。
公平分配：100% CNC 代幣由社群節點生成，無團隊保留或投資者預先分配。
參與社群建構：除遊戲外，可透過貢獻創意、參與投票提升 AP，影響遊戲發展方向。

Captain & Company（CNC）是什麼？


CNC 是一款基於區塊鏈的海戰 MMO 遊戲，玩家化身海盜船長，在完全由區塊鏈驅動的經濟系統中冒險。CNC 作為核心代幣，可用於購買高級資產、鍛造、質押及治理投票。所有節點由社群運營，無預挖或私募分配，是 Web3 遊戲領域首個「公平啟動」代幣生態。

圖片來源：Captain & Company（CNC）

CNC 代幣的用途


CNC 代幣驅動整個生態系統：
  • 治理權：持有者可參與社群投票，影響遊戲發展決策。
  • 質押獎勵：質押 CNC 獲得額外收益，提升遊戲內權益。
  • 遊戲內交易：用於購買高級物品、鍛造及其他關鍵交易。
  • 生態貨幣：作為鏈上唯一貨幣，透過社群節點運作維持經濟平衡。

關於 CNC 團隊與合作夥伴


由 KAP Games 開發，CNC 秉承去中心化與社群優先原則，團隊專注於融合區塊鏈技術與高品質遊戲體驗。儘管團隊與合作夥伴名單持續更新，但社群參與和公平代幣分配始終是 CNC 的核心願景。

總結
Captain & Company（CNC）標誌著 Web3 遊戲新時代——玩家透過「公平啟動」成為遊戲經濟引擎與路線圖的共建者。透過獨特的空投活動與 MEXC 的上線計劃，此刻正是加入這項創新生態的最佳時機。
常見問題


Q：Captain & Company（CNC）是什麼？
A：這是一款基於區塊鏈的海戰 MMO 遊戲，玩家透過社群節點賺取 CNC 代幣並參與治理。
Q：如何參與 CNC 空投？
A：註冊帳號、關聯錢包、完成遊戲任務賺取 AP，領取節點許可證即可。
Q：CNC 代幣有何用途？
A：用於治理、質押、遊戲內購買及鍛造，是生態系統的核心。

