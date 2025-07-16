“川普承諾”願景下，TON能否重拾增長動力？

隨著特朗普勝選，比特幣突破$90,000美元並呈現強勢的多頭走勢，整個加密行業的氛圍再度回升。但與比特幣價格的波動相比，行業最期待的並非單一幣種的上漲，而是更加多元化的生態增長。短期內，各大賽道的代幣已經開始跟隨市場行情重啟熱度，而其中，TON（The Open Network）生態依舊是投資者關注的焦點。雖然其在過去幾個月因種種原因面臨挑戰，但在當前市場復甦的背景下，TON 依然被投資者寄予厚望。









自兩個月前的杜羅夫巴黎被捕事件以來，TON 生態似乎陷入了危機，或者說進入了一個新的調整階段。儘管生態內的 Meme 項目和小遊戲仍在進行拉新和活動更新，市場的敏感參與者已經感受到 TON 生態的“信仰受限”。例如，在行情反彈的過程中，SOL 代幣已經快速突破200美元，但 TON 的漲幅明顯不及此。





然而，值得注意的是，TON 的生態並非完全萎靡不振。其實，在這段低迷時期內，TON 生態依然保持著某些亮點。例如，Notcoin 上線前 CEX 爭相搶佔 TON 用戶市場，DOGS 項目成功激活了 Telegram 社區的熱情。這些都表明，只要市場情緒回暖，TON 生態的代幣表現同樣能夠迎來反彈。









在川普的加密貨幣承諾中，出現了一些對 TON 有利的信號。川普不僅提出了針對比特幣的政策措施，更通過“解封”政策推動了美元經濟體對加密貨幣行業的開放。尤其是對於 Telegram 和 TON 這類長期處於迷霧中的項目，將迎來更多的支持和發展空間。川普對於加密貨幣的寬鬆政策，無疑爲 TON 帶來了利好。基於這些背景預期，如果市場行情繼續上行，TON 生態或許會迎來新的發展機遇。





實際上，公鏈的發展往往需要經歷多個週期，特別是當競爭激烈時，項目很難在短期內取得突破。但從長期來看，TON 的基礎設施和市場需求依舊具備強大的增長潛力。例如，Solana 在過去幾年中，雖然歷經波動，但憑藉其高速鏈的優勢，已經取得了不小的成功。TON 是否也能效仿這一模式，尤其是在更有利的政策背景下，將決定其未來是否能再次迎來爆發性增長。









TON的增長路徑與以太坊和Solana等公鏈有諸多相似之處。公鏈的發展往往遵循一定規律：首先是生態項目的快速增長，接著是TVL（總價值鎖倉）的爆發，最後是 DEX（去中心化交易所）和 DeFi 的成熟。





生態項目的代幣增長

以太坊和 Solana 在早期都經歷了大量生態項目的代幣發行。這種代幣的繁榮爲公鏈的生態系統注入了活力。TON 在過去也經歷過這一階段，尤其是在代幣熱度和漲幅上，吸引了大量用戶。





TVL 的增長

TVL 是衡量公鏈增長的重要指標，它直接反映了鏈上資產的流動性和用戶活躍度。以太坊的 DeFi Summer 期間，TVL 增長了100倍以上，而 Solana 在2023年也經歷了類似的增長。TON 的 TVL 目前在7億美金附近，雖然有所回調，但它的增長潛力依舊巨大。





DEX 和 DeFi 生態的豐富性

在 Solana 和以太坊等公鏈上，DEX 和 DeFi 平臺的發展促進了鏈上交互的多樣性，並幫助生態變得更加成熟。TON生態目前在這方面還較爲初級，尤其是在 DEX 的功能上存在差距。提升 DEX 的功能性、豐富 DeFi 的應用，將是TON 接下來發展的關鍵。









儘管TON生態在當前的市場回調中面臨一些困境，但從公鏈的長期增長路徑來看，TON 依然具備強大的發展潛力。TON 的性能和承壓能力可以與 Solana 並肩，但其生態中的 DEX 和 DeFi 功能尚顯不足。幸運的是，TON 的開發者和社區已經在爲這一問題找到解決方案。





例如，LayerPixel 推出的 PixelSwap 正是 TON 生態中針對 DEX 不足而採取的第一步行動。通過與 Telegram Mini Apps 的無縫集成，PixelSwap 能夠提供更爲精細化的交易功能，幫助 TON 更好地吸引用戶。此外，借鑑 Solana 和以太坊的成功經驗，TON 也可以通過不斷豐富生態應用，增強DeFi功能，提升其 TVL 和交易量。









儘管當前面臨一定的挑戰，但從行業發展的趨勢來看，TON 依然具備成爲下一個“Solana”的潛力。隨著市場對加密貨幣的寬鬆政策的支持，TON 在政策和技術雙重利好的推動下，可能會迎來第二次爆發。就像 Solana 和以太坊一樣，TON 也將經歷從低迷到繁榮的週期，只要其生態繼續豐富，DEX 和 DeFi 功能得到完善，TON 的未來值得期待。





對於希望抓住 TON 未來增長機會的投資者來說，選擇一個可靠且高效的交易平臺至關重要。 MEXC 憑藉超低手續費低，卓越的流動性享譽業內。在這裡，您可以輕鬆交易 TON 及其生態系統中的多種資產，同時享受高效的交易體驗和頂級的安全保障。選擇 MEXC，緊跟市場趨勢，精準把握 TON 的投資機遇，讓您的加密投資更加順利與高效！





如何在 MEXC 平臺上交易 TON？





第一步：登入MEXC App，點擊【交易】；

第二步：點擊【現貨交易】，在主板區選擇【TON/USDT】或者直接搜索【TON/USDT】；

第三步：點擊【買入TON】。







