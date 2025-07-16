Caldera：顛覆以太坊局限，打造可定製的開放式區塊鏈平台









Caldera 是專注於在以太坊平台上提供「Rollups 即服務 (RaaS) 」的平台，ERA 是項目的官方代幣。ERA 代幣不僅可以用於交易，還集成了多種功能，用於支持去中心化應用網絡擴展解決方案（Rollup）的部署。





Caldera 的目標是透過一個靈活、安全和性能卓越的平台，解決以太坊交易費用高、處理速度緩慢等問題。









可定製的 Gas 費用：Caldera 允許開發者選擇其他 ERC-20 代幣（不僅限於 ETH）來支付 Rollup 上的交易費用，優化成本和性能。





數據可用性（DA）集成：與 Celestia 和 Near 等領先的 DA 項目合作，確保交易數據能夠被安全存儲並高效分發。





支持多種 Rollup 工具包：兼容 Arbitrum Nitro、Optimism Bedrock、ZK Stack 和 Polygon CDK 等主流框架，讓開發者可以自由設計適合其項目需求的交易鏈。





可擴展的生態系統：Caldera 開發了一種允許各 Rollup 之間進行交互的連接層 Metalayer，為 dApps 創建一個統一且可擴展的生態系統。





這些功能不僅提升了交易性能，還促進了以太坊上的應用開發，能夠應對不斷變化的加密市場需求。









Caldera 基於 Rollup 技術運行，這是一種針對以太坊的擴容解決方案，透過將交易打包到主網之外處理，減輕主網負擔，加快交易處理。具體來說，Caldera 的運行過程包括以下幾個步驟：





1）交易打包：將多個交易聚合成小批量的交易包，在鏈下進行處理。

2）鏈下驗證：這些交易會在一個獨立的網絡上進行驗證，確保安全和可靠。

3）記錄到主鏈：一旦驗證完成，這些交易會記錄到以太坊主鏈上，保證數據的完整性和透明性。





這一過程不僅顯著降低了交易費用，還提升了處理速度，為去中心化應用創造了一個快速高效的運行環境。













Matthew Katz (CEO & Co-founder): Katz 畢業於斯坦福大學，擁有多家科技公司的工作經驗，願景是構建一個人人都能訪問的區塊鏈平台。





Parker Jou (CTO & Co-founder): Jou 是曾在英偉達和三星工作的技術專家，也是 Caldera 的交易處理系統的架構師。





除了技術開發之外，Caldera 團隊還始終致力於構建一個開放的社區，在這裡所有的想法都會被傾聽。









Caldera 得到了紅杉資本、Dragonfly 和 Ethereal Ventures 等頂級投資基金的支持，成功籌集了數百萬美元的資金。這些合作夥伴不僅為 Caldera 提供了充足的資金支持，還拓展了區塊鏈行業內的戰略合作夥伴。





憑藉堅實的技術基礎和經驗豐富的團隊，Caldera 正逐步實現其目標，成為區塊鏈領域的先鋒項目之一，為投資者和用戶帶來堅定信心。









Caldera 的 ERA 代幣可以在平台多方面進行應用：

降低交易成本 ：使用 ERA 支付 Caldera 上的費用，有助於優化成本，同時顯著提升交易處理速度。

支持 dApp 開發者 ：憑藉多平台 Rollup 兼容性，ERA 成為開發者構建 DeFi、NFT 或 GameFi 應用的有力工具。

連接 Metalayer 生態系統：ERA 充當橋梁，將各個 Rollup 連接成一個無縫的擴展網絡，幫助系統高效順暢地運行。





憑藉多樣化的應用場景，Caldera 不僅解決了技術難題，還開闢了新的應用場景，吸引用戶和投資者的廣泛關注。









目前，關於 Caldera (ERA) 空投活動的詳細資料，官方團隊尚未正式公布。MEXC 將透過其官方資料渠道持續更新參與空投的詳細說明。這不僅是用戶獲取免費 ERA 代幣的機會，也是加強項目與社區之間緊密聯繫的重要方式。









Caldera 正在受到投資者和技術專家的高度關注。作為一個領先的「Rollup 即服務」平台，Caldera 不僅解決了以太坊上的交易費用和處理速度問題，還在 DeFi、NFT 和元宇宙等領域延伸出無數機會。Caldera 的優勢包括：





突破性的技術 ：優化的 Rollup 解決方案，有效減輕了以太坊網絡的負載，從而提升交易性能，並為用戶節省成本。

多元化的生態系統 ：透過集成 Metalayer 和連接 Rollup 的能力，Caldera 正在打造一個無縫的生態系統，推動去中心化應用的發展。

戰略合作夥伴的支持：與 Celestia、Near 和 Arbitrum 等行業領先項目的合作，幫助 Caldera 站在技術前沿並擴大應用範圍。





憑藉這些優勢，Caldera (ERA) 有望成為市場上重要的代幣之一，吸引投資者和開發者的廣泛關注。









ERA 的價格是投資社區熱議的話題。儘管目前無法給出具體的價格數據，但憑藉其技術優勢和可持續發展的生態系統，Caldera (ERA) 已成為一個具有長期投資潛力的選擇。





註：價格預測資料僅供參考，來自市場分析，不代表 Caldera 或 MEXC 的官方觀點。請在決定投資前仔細研究。





Caldera（ERA）不僅僅是一種交易代幣，更是區塊鏈創新的象徵。憑藉靈活的 Rollup 技術、強大的定製能力以及開放的生態系統，該項目有望解決以太坊固有的限制。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。