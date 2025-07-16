1. 什麼是 Caldera (ERA) Caldera 是專注於在以太坊平台上提供「Rollups 即服務 (RaaS) 」的平台，ERA 是項目的官方代幣。ERA 代幣不僅可以用於交易，還集成了多種功能，用於支持去中心化應用網絡擴展解決方案（Rollup）的部署。 Caldera 的目標是透過一個靈活、安全和性能卓越的平台，解決以太坊交易費用高、處理速度緩慢等問題。 2. Caldera 項目1. 什麼是 Caldera (ERA) Caldera 是專注於在以太坊平台上提供「Rollups 即服務 (RaaS) 」的平台，ERA 是項目的官方代幣。ERA 代幣不僅可以用於交易，還集成了多種功能，用於支持去中心化應用網絡擴展解決方案（Rollup）的部署。 Caldera 的目標是透過一個靈活、安全和性能卓越的平台，解決以太坊交易費用高、處理速度緩慢等問題。 2. Caldera 項目
新手學院/熱幣專區/項目介紹/Caldera：...放式區塊鏈平台

Caldera：顛覆以太坊局限，打造可定製的開放式區塊鏈平台

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
ERA
ERA$0.2587-0.46%
以太幣
ETH$3,536.54+0.24%
NEAR
NEAR$2.847-3.65%
ZKsync
ZK$0.05827-1.70%
DeFi
DEFI$0.000838+3.58%

1. 什麼是 Caldera (ERA)


Caldera 是專注於在以太坊平台上提供「Rollups 即服務 (RaaS) 」的平台，ERA 是項目的官方代幣。ERA 代幣不僅可以用於交易，還集成了多種功能，用於支持去中心化應用網絡擴展解決方案（Rollup）的部署。

Caldera 的目標是透過一個靈活、安全和性能卓越的平台，解決以太坊交易費用高、處理速度緩慢等問題。

2. Caldera 項目的亮點


可定製的 Gas 費用：Caldera 允許開發者選擇其他 ERC-20 代幣（不僅限於 ETH）來支付 Rollup 上的交易費用，優化成本和性能。

數據可用性（DA）集成：與 Celestia 和 Near 等領先的 DA 項目合作，確保交易數據能夠被安全存儲並高效分發。

支持多種 Rollup 工具包：兼容 Arbitrum Nitro、Optimism Bedrock、ZK Stack 和 Polygon CDK 等主流框架，讓開發者可以自由設計適合其項目需求的交易鏈。

可擴展的生態系統：Caldera 開發了一種允許各 Rollup 之間進行交互的連接層 Metalayer，為 dApps 創建一個統一且可擴展的生態系統。

這些功能不僅提升了交易性能，還促進了以太坊上的應用開發，能夠應對不斷變化的加密市場需求。

3. Caldera 的運作原理


Caldera 基於 Rollup 技術運行，這是一種針對以太坊的擴容解決方案，透過將交易打包到主網之外處理，減輕主網負擔，加快交易處理。具體來說，Caldera 的運行過程包括以下幾個步驟：

1）交易打包：將多個交易聚合成小批量的交易包，在鏈下進行處理。
2）鏈下驗證：這些交易會在一個獨立的網絡上進行驗證，確保安全和可靠。
3）記錄到主鏈：一旦驗證完成，這些交易會記錄到以太坊主鏈上，保證數據的完整性和透明性。

這一過程不僅顯著降低了交易費用，還提升了處理速度，為去中心化應用創造了一個快速高效的運行環境。

4. Caldera 的團隊資料和融資情況


4.1 Caldera 的開發團隊


Matthew Katz (CEO & Co-founder): Katz 畢業於斯坦福大學，擁有多家科技公司的工作經驗，願景是構建一個人人都能訪問的區塊鏈平台。

Parker Jou (CTO & Co-founder): Jou 是曾在英偉達和三星工作的技術專家，也是 Caldera 的交易處理系統的架構師。

除了技術開發之外，Caldera 團隊還始終致力於構建一個開放的社區，在這裡所有的想法都會被傾聽。

4.2 Caldera 的融資資料


Caldera 得到了紅杉資本、Dragonfly 和 Ethereal Ventures 等頂級投資基金的支持，成功籌集了數百萬美元的資金。這些合作夥伴不僅為 Caldera 提供了充足的資金支持，還拓展了區塊鏈行業內的戰略合作夥伴。

憑藉堅實的技術基礎和經驗豐富的團隊，Caldera 正逐步實現其目標，成為區塊鏈領域的先鋒項目之一，為投資者和用戶帶來堅定信心。

5. ERA 代幣：Caldera 生態系統中的多功能解決方案


Caldera 的 ERA 代幣可以在平台多方面進行應用：
  • 降低交易成本：使用 ERA 支付 Caldera 上的費用，有助於優化成本，同時顯著提升交易處理速度。
  • 支持 dApp 開發者：憑藉多平台 Rollup 兼容性，ERA 成為開發者構建 DeFi、NFT 或 GameFi 應用的有力工具。
  • 連接 Metalayer 生態系統：ERA 充當橋梁，將各個 Rollup 連接成一個無縫的擴展網絡，幫助系統高效順暢地運行。

憑藉多樣化的應用場景，Caldera 不僅解決了技術難題，還開闢了新的應用場景，吸引用戶和投資者的廣泛關注。

6. 如何參與 Caldera (ERA) 空投


目前，關於 Caldera (ERA) 空投活動的詳細資料，官方團隊尚未正式公布。MEXC 將透過其官方資料渠道持續更新參與空投的詳細說明。這不僅是用戶獲取免費 ERA 代幣的機會，也是加強項目與社區之間緊密聯繫的重要方式。

7. Caldera 的發展潛力


Caldera 正在受到投資者和技術專家的高度關注。作為一個領先的「Rollup 即服務」平台，Caldera 不僅解決了以太坊上的交易費用和處理速度問題，還在 DeFi、NFT 和元宇宙等領域延伸出無數機會。Caldera 的優勢包括：

  • 突破性的技術：優化的 Rollup 解決方案，有效減輕了以太坊網絡的負載，從而提升交易性能，並為用戶節省成本。
  • 多元化的生態系統：透過集成 Metalayer 和連接 Rollup 的能力，Caldera 正在打造一個無縫的生態系統，推動去中心化應用的發展。
  • 戰略合作夥伴的支持：與 Celestia、Near 和 Arbitrum 等行業領先項目的合作，幫助 Caldera 站在技術前沿並擴大應用範圍。

憑藉這些優勢，Caldera (ERA) 有望成為市場上重要的代幣之一，吸引投資者和開發者的廣泛關注。

8. ERA 代幣價格預測


ERA 的價格是投資社區熱議的話題。儘管目前無法給出具體的價格數據，但憑藉其技術優勢和可持續發展的生態系統，Caldera (ERA) 已成為一個具有長期投資潛力的選擇。

註：價格預測資料僅供參考，來自市場分析，不代表 Caldera 或 MEXC 的官方觀點。請在決定投資前仔細研究。

Caldera（ERA）不僅僅是一種交易代幣，更是區塊鏈創新的象徵。憑藉靈活的 Rollup 技術、強大的定製能力以及開放的生態系統，該項目有望解決以太坊固有的限制。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金