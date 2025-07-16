首次購買比特幣的新手用戶，建議首先完成充值，然後使用現貨交易功能，快速購買比特幣。 充值教程請參考①如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（Web）② 如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（App）。 您也可以直接選擇買幣服務，通過法幣直接購買比特幣。目前，部分國家和地區支持該服務。如果您要在場外直接購買比特幣，因缺乏擔保存在較高風險，需謹慎選擇。 1. 網頁端購買比特幣 第一步：登錄MEXC官網，點擊首次購買比特幣的新手用戶，建議首先完成充值，然後使用現貨交易功能，快速購買比特幣。 充值教程請參考①如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（Web）② 如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（App）。 您也可以直接選擇買幣服務，通過法幣直接購買比特幣。目前，部分國家和地區支持該服務。如果您要在場外直接購買比特幣，因缺乏擔保存在較高風險，需謹慎選擇。 1. 網頁端購買比特幣 第一步：登錄MEXC官網，點擊
2025年7月16日MEXC
#比特幣#新手入門
首次購買比特幣的新手用戶，建議首先完成充值，然後使用現貨交易功能，快速購買比特幣。


充值教程請參考①如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（Web）如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（App）

您也可以直接選擇買幣服務，通過法幣直接購買比特幣。目前，部分國家和地區支持該服務。如果您要在場外直接購買比特幣，因缺乏擔保存在較高風險，需謹慎選擇。

1. 網頁端購買比特幣


第一步：登錄MEXC官網，點擊左上角【現貨交易】-【現貨交易】。


第二步：在主板區，選擇您的【交易對】。目前，MEXC支持：BTC/USDT、BTC/USDC、BTC/TUSD等主流交易對。


第三步：以BTC/USDT交易對為例，進行購買。您可以選擇三種下單方式①限價②市價③限價止盈止損。這三種下單方式具有不同特點，詳情請參考現貨下單的幾種類型？

①限價購買


輸入您的理想買入價，輸入您的買入數量，點擊【買入BTC】。


需要注意，最小下單額為1USDT。如果設定的買入價和市場價格相差過大，訂單可能不會立即成交，訂單將出現在下方的「當前委託」處。


②市價購買


輸入您的買入量或者成交額，點擊【買入BTC】。系統將以市場價格快速成交，幫助您購買比特幣。需要注意，最小下單額為1USDT。


③限價止盈止損


使用限價止盈止損，您可以提前設置觸發價，買入金額和數量，當市場達到觸發價時，系統會以限價的價格掛單。


以BTC/USDT為例，當前BTC的市價為27250 USDT。根據技術分析，您認為價格突破28000USDT會開啟上漲走勢。您可以使用限價止盈止損，觸發價設定在28000USDT，買入價設定在28100USDT。當比特幣價格達到28000USDT後，系統將立即發布以28100USDT買入的限價單。訂單可能會在28100USDT或更低的價格成交。請注意，28100USDT是限價，如果行情波動過快，訂單可能無法成交。


2. App端購買比特幣


第一步：登錄MEXC App，點擊【交易】。



第二步：選擇下單方式和交易對。您可以選擇三種下單方式①限價②市價③限價止盈止損。三種下單方式的區別請參考上文網頁端。您也可以點擊【BTC/USDT】，切換您的交易對。



第三步：以BTC/USDT交易對和市價交易為例，點擊【買入BTC】。




免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


