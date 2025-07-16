







需要注意，不同於傳統金融市場，加密貨幣的蠟燭圖是綠漲紅跌。









錘頭線蠟燭圖形態，通常位於下降趨勢的底部。錘頭線通常表明，多方/買方強勢，儘管有拋壓，但最終強大的購買力使得價格回升形成錘頭線。出現錘頭線形態表明後續上漲概率更大。









倒錘頭線有着較小的實體和較長的上引線，通常出現在下行趨勢的底部，是一個潛在的看漲反轉信號。如果在重要支撐位附近形成倒錘頭線形態，則看漲信號更加強烈。









看漲吞沒形態由2根蠟燭圖構成，一根陰線和一根陽線，大多出現在下跌趨勢的末端。下跌趨勢的最後一根陰線被更大的陽線吞沒。看漲吞沒形態出現原因是：在下跌趨勢末端，空方/賣方力量減弱，多方/買方力量增強。









早晨之星又稱「黎明之星」，是典型看漲蠟燭圖模式，往往是一種行情見底反轉的信號。所以，這種形態出現在下降趨勢之中，尤其需要注意。





早晨之星形態由三根K線組合而成，它的第一根蠟燭圖是陰線，而且是由恐慌性拋盤形成的大陰線；第二根小幅震盪，形成星的主體部分，既可以是陰線又可以是陽線；第三根，是一根大陽線，表明買方完全消化了賣壓。









綠三兵是較為常見的看漲形態之一，綠三兵是指在陰線之後，三根依次上漲的陽線。當這種K線組合出現時，後續看漲較多。綠三兵的有效性取決於三根陽線的實體大小，實體越大，其後續看漲的概率越大。









