BTC 重回十萬美元：解碼數位黃金的價值之路

BTC 價格再次站上 10 萬美元！ 近期，比特幣再次突破 10 萬大關，最高至 104,000 美元， 24 小時漲幅 7.41% ，創近三月以來新高。其他主流幣也出現大幅上漲，根據 MEXC 資料，大部分市值前 100 幣種均處於上漲，ETH 價格突破 2,600 美元，；SOL 價格突破 180 美元 ；DOGE 價格突破 0.25 美元。 這場價值迴歸並非偶然，而是全球金融體系結構性變革的
BTC 價格再次站上 10 萬美元！

近期，比特幣再次突破 10 萬大關，最高至 104,000 美元， 24 小時漲幅 7.41% ，創近三月以來新高。其他主流幣也出現大幅上漲，根據 MEXC 資料，大部分市值前 100 幣種均處於上漲，ETH 價格突破 2,600 美元，；SOL 價格突破 180 美元 ；DOGE 價格突破 0.25 美元。

這場價值迴歸並非偶然，而是全球金融體系結構性變革的集中爆發。當我們穿透價格波動的表象，會發現主權資本、技術創新與監管範式遷移正在重塑比特幣的價值邏輯。

1. 地緣博弈催生避險需求


全球貿易格局的戲劇性轉變成爲點燃行情的導火索。5 月 8 日，美國與英國達成新貿易協議，部分撤回特定領域關稅，擴大雙方產品市場準入5 月 10 日，中美日內瓦會談達成農產品關稅互減協議，這兩大事件推動全球資本重新佈局。Investing.com 資料顯示，協議簽署後 72 小時內，美元指數下跌 2.3%，而比特幣鏈上淨流入資金達 47 億美元，形成鮮明對比的資本流向揭示出深層趨勢：傳統法幣體系正遭遇信任危機。


這種資金遷徙背後存在雙重驅動力：其一，貿易壁壘的消解加速了跨境資本流動，比特幣的全球流通屬性凸顯競爭優勢；其二，關稅減免帶來的通脹預期下降，削弱了美元作爲通脹對衝工具的價值。

彭博數據顯示，協議簽署當週，機構通過灰度比特幣信託增持 3.2 萬枚 BTC，創 2024 年以來單週最高紀錄。這驗證了比特幣作爲"數字黃金"的功能進化——從投機標的轉變爲戰略避險資產。

2.機構化進程重構市場格局


機構投資者的持續佈局是比特幣價格突破十萬美元的重要資金支撐。2025 年以來，上市公司和主權國家對比特幣的增持計劃成爲市場關注的焦點。

微策略（MicroStrategy）一直是比特幣的堅定購買者，5 月 2 日宣佈推出「42/42 計畫」，計劃在兩年內籌集 840 億美元用於購買比特幣。此前，微策略已實施 420 億美元的「21/21 計畫」，持續增持比特幣。截至 2025 年 5 月，微策略已累計持有超過 50 萬枚比特幣，按當前價格計算，其比特幣持倉價值已超過 580 億美元。


有跡象表明，更多公司正在從 Strategy 等公司的投資佈局中受到啓示，在資產負債表中增加加密貨幣。伯恩斯坦分析師查哈尼（Gautam Chhugani）表示，大約有 80 家公司「採用了『比特幣標準』，也就是將比特幣敞口增加到了資產負債表中，佔比特幣總供應量的 3.4% 左右。在週期性衰退和供應緊縮的背景下，伴隨上市公司繼續增持比特幣，比特幣可能更具韌性。」例如，日本 Metaplanet 將超過 35% 企業資產配置爲比特幣，印度 Jetking 計劃建立 1.8 萬枚 BTC 儲備庫。這些決策已超越財務投資範疇，演變爲對抗法幣貶值的戰略佈局。

更具里程碑意義的是主權資本的入場。新罕布什爾州通過《數位資產儲備法案》，允許財政部長購買市值超 5,000 億美元的比特幣等數字資產；德克薩斯州相關法案已進入立法終審階段。這些舉措不僅爲比特幣市場提供了長期資金支持，也標誌著比特幣在全球金融體系中的地位正在逐步提升。

3. 監管破冰打開制度空間


長期以來，加密貨幣行業處於監管的模糊地帶，政策的不確定性給行業發展帶來了諸多阻礙。然而，特朗普政府上台後，監管風向陡然轉變，展現出對加密貨幣行業的友好姿態。今年 3 月，特朗普簽署行政命令，明確要求建立戰略比特幣儲備和數位資產庫存。這一舉措具有里程碑意義，它不僅意味著美國政府從戰略層面認可了比特幣等加密貨幣的價值，更標誌著美國政府對加密貨幣的態度發生了根本性轉變，從過去的謹慎觀望轉向積極接納與佈局。

與此同時，美國證券交易委員會（SEC）在加密貨幣監管方面的立場也有所鬆動。此前，SEC 對加密貨幣項目採取較爲嚴格的審查態度，許多項目因此面臨合規難題。但如今，情況逐漸改變。儘管 SEC 與 Ripple 達成的和解協議在業內引發了一定爭議，但不可否認的是，從整體趨勢來看，監管機構對加密貨幣行業的態度正逐步趨向友好。這種轉變使得加密貨幣企業能夠在一個相對寬鬆、可預期的監管環境中開展業務，降低了合規成本和政策風險，爲行業發展喫下了一顆「定心丸」。

4. 技術演進夯實價值根基


比特幣正在完成從概念敘事到技術實證的價值轉型。閃電網路作爲比特幣的二層擴容解決方案，發展迅猛。截至 5 月 13 日，比特幣閃電網路節點數量達到 11,375 個，支付通道容量超過 4,200 BTC。


比特幣的價值邏輯也因減半機制與稀缺性構成的雙螺旋而持續強化。第四次減半後，比特幣的年通脹率從 1.75% 降低到僅 0.85%，而根據世界黃金協會 2024 年初的報告，2023 年地上黃金總供應量爲 212,582 噸，新增黃金比率約爲 1.64%。這意味著，第四次比特幣減半後，比特幣的供應增長率預計將大約只有黃金的一半，從稀缺性上來講，比特幣將變得比黃金更加稀缺。

從持有者行爲來看，MacroMicro 資料顯示，持幣超過 1 年的地址佔比達 63%，創下歷史新高，「鑽石手」現象頻現。這反映出比特幣持有者認知發生了質變，用戶不再將比特幣視爲短期投機工具，而是更傾向於長期持有。


5. 十萬關口後的進化挑戰


當比特幣歷史性突破 10 萬美元關口，市場目光正聚焦下一個關鍵阻力位。技術分析顯示，若有效站穩 10.5 萬美元支撐位，2025 年 Q3 有望挑戰 12-13 萬美元區間，這一預測與渣打銀行最新研報中「2025 年末 BTC 上看 14.8 萬美元」的結論形成共振。然而，在比特幣價格有望繼續攀升的背後，也潛藏著諸多進化挑戰，而普通投資者要想在這場價值浪潮中穩健前行，選擇合適的交易平台就顯得尤爲關鍵。

對於普通投資者而言，在比特幣十萬關口後的複雜市場環境中，選擇流動性充足、風控完備的交易平台至關重要。MEXC 交易所作爲全球領先的加密貨幣交易平台，具備諸多優勢。在流動性方面，MEXC 匯聚了全球衆多投資者和交易者，擁有龐大的交易深度和廣度，能夠確保投資者在交易比特幣時快速成交，避免因流動性不足而導致的價格滑點。在風控方面，MEXC 採用了先進的風險管理系統和多重安全防護措施，對用戶的資產進行全方位的保護。同時，MEXC 還擁有一支專業的技術團隊和運營團隊，能夠及時應對市場變化和各種風險挑戰，爲投資者提供一個安全、穩定的交易環境。

藉助 MEXC 交易所的專業服務，投資者能夠更加從容地應對比特幣十萬關口後的進化挑戰，點選直達 MEXC 比特幣交易專區 ，把握市場機遇，實現資產的穩健增值。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。



