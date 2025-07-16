Bluwhale Network (BLUAI)：AI 與區塊鏈的結合，賦能用戶個人資料













在 Bluwhale Network 中，用戶可以完全掌控自己的個人資料。傳統平台如 Facebook 和 Amazon 經常收集並利用用戶資料獲取利潤，而 Bluwhale Network 透過去中心化的機制，將資料控制權交還給用戶。用戶可以決定與誰分享資料，並在此過程中獲得 BLUAI 代幣獎勵。





Bluwhale Network 採用多鏈架構，支援多個區塊鏈之間的資料互動。這種設計不僅提升了平台的靈活性，也增強了不同區塊鏈應用之間的兼容性，進一步擴展了其生態系統的可用性和潛力。





Bluwhale Network 的獎勵機制非常智慧型。用戶透過完成任務，如每日簽到、分享文章、邀請朋友等，能夠累積 BLUAI 積分。隨著積分的增加，用戶將有機會獲得更多的 BLUAI 代幣獎勵。





為了確保用戶資料的安全性和隱私，Bluwhale Network 採用了零知識證明技術。這使得用戶可以在不暴露個人身分資訊的前提下，安全地分享部分資料。這項技術大大增強了平台的隱私保護能力。













透過這些簡單的步驟，用戶不僅能參與專案的發展中，還能在空投活動中獲得豐厚的獎勵。









Bluwhale Network 的代幣經濟學設計旨在確保專案的長期永續發展。 BLUAI 代幣的總供應量為 100 億個，代幣的分配結構如下：





節點支援 ：25%（用於支援節點營運，保障網路的去中心化與安全性）

團隊 ：21%（為專案開發團隊提供資金支援，推動專案進度）

投資者 ：20%（支援投資者，為專案提供必要的資本）

DAO/行銷 ：18%（用於社群激勵和市場推廣）

空投 ：6%（獎勵社群用戶，鼓勵更多用戶參與生態系統）

市場流動性支援 ：2%（確保市場的流動性）

KOL：1%（為 KOL 提供獎勵，推廣專案）





BLUAI 代幣不僅可以用於平台內的交易支付，還可以透過質押或營運節點參與網路的維護，享受相應的獎勵。









Bluwhale Network 的成功離不開其強大的技術團隊。團隊成員在人工智慧和區塊鏈領域具有豐富的經驗，並擁有廣泛的產業背景。例如，團隊的 Han Jin（執行長兼聯合創始人） 擁有來自加州大學柏克萊分校的教育背景，曾在多家全球 500 強企業工作，並參與多個區塊鏈及AI相關項目的開發。此外，Bluwhale Network 還得到了多個策略投資者和合作夥伴的支援，包括 SBI Ven Capital、Cardano 和 Animoca Brands Japan 等知名機構的資金支援。









隨著 Web3 時代的到來，Bluwhale Network 展現了巨大的發展潛力。除了個人資料隱私保護和獎勵機制，Bluwhale Network 還計畫擴展其生態系統，涵蓋遊戲、DeFi、社交網路等多個領域。該平台透過智慧的獎勵機制和先進的 AI 技術，幫助用戶在去中心化的世界中獲得更多機會和價值。Bluwhale Network 正在逐步建立一個跨平台、跨應用的資料生態系統，用戶可以自由、安全地在不同的去中心化應用程式（dApps）之間切換，而無需擔心資料隱私問題。未來，Bluwhale Network 將成為 Web3 時代的關鍵平台，推動資料的公平共享和創新。









Bluwhale Network（BLUAI）是一個具有顛覆性潛力的項目，它不僅透過結合 AI 和區塊鏈技術來保護用戶隱私，還透過獨特的獎勵機制為社群成員提供了可持續的利益回報。隨著空投活動的推進，更多用戶將有機會加入這個去中心化的生態系統，共享資料經濟的紅利。如果你對區塊鏈和人工智慧技術的發展趨勢感興趣，Bluwhale Network 無疑是一個值得關注和參與的項目。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。