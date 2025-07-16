備受期待的 Blum 代幣即將 TGE。此前 Blum 代幣曾暗示將於 2024 年上市，現在我們可以確認最新進展：Blum 即將上線！本文將帶您了解所有 Blum 的相關信息：從賺取 Blum 積分 （BP） 到未來發展路線圖，當然還有備受期待的 TGE。 上 MEXC 領 8,000 USDT 1. 什麼是 Blum? Blum 是一個融合了 CEX 和 DEX 優勢的混合型交易所，為用戶提供備受期待的 Blum 代幣即將 TGE。此前 Blum 代幣曾暗示將於 2024 年上市，現在我們可以確認最新進展：Blum 即將上線！本文將帶您了解所有 Blum 的相關信息：從賺取 Blum 積分 （BP） 到未來發展路線圖，當然還有備受期待的 TGE。 上 MEXC 領 8,000 USDT 1. 什麼是 Blum? Blum 是一個融合了 CEX 和 DEX 優勢的混合型交易所，為用戶提供
新手學院/熱幣專區/項目介紹/Blum：TGE 與空投倒計時開始！

Blum：TGE 與空投倒計時開始！

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
Blum
BLUM$0.02731-2.70%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0004573+13.05%
Sleepless AI
AI$0.06319-2.49%
幣安幣
BNB$982.81-1.71%
Memecoin
MEME$0.00167+1.39%

備受期待的 Blum 代幣即將 TGE。此前 Blum 代幣曾暗示將於 2024 年上市，現在我們可以確認最新進展：Blum 即將上線！本文將帶您了解所有 Blum 的相關信息：從賺取 Blum 積分 （BP） 到未來發展路線圖，當然還有備受期待的 TGE。

上 MEXC 領 8,000 USDT

1. 什麼是 Blum?


Blum 是一個融合了 CEX 和 DEX 優勢的混合型交易所，為用戶提供無縫交易各種代幣的方式：從比特幣、以太坊等主流加密貨幣，到 memecoin 以及新興的區塊鏈創新項目。Blum 由 Gleb Kostarev、Vlad Smerkis 和 Vlad Maslyakov 等金融和區塊鏈專業團隊打造，通過在一個應用程序中集成鏈下訂單簿和鏈上結算，讓跨鏈交易變得輕鬆便捷。Blum 目前支持超過 30 個區塊鏈網絡，並通過移動友好的界面和 Telegram 集成，將用戶體驗放在首位。為了提升用戶參與度，Blum 還推出了 Blum 加密機器人、Blum 積分和 Blum Drop 遊戲等特色工具。

2. Blum 路線圖：邁向新高度


Blum 已經在社交媒體和官網上正式更新了路線圖，展示了未來令人期待的發展方向。有哪些值得關注的內容？Blum即將推出重大的鏈上加密創新，並計劃在 2025 年第二季度和第三季度帶來一系列激動人心的更新。第二季度的重頭戲是 Blum 代幣 TGE，預計將在這個春季上線，標誌着交易領域邁入全新階段。

Source: Blum

Blum結合了 AI 智能代理和 launchpad 啟動平台，將推出下一代功能，例如自動化交易和在X（原推特）及Telegram等平台上的無縫代幣推廣。此外，Blum正在拓展到 Telegram 以外的領域，計劃推出網頁版和移動端應用，包括基於網頁的代幣發行、更強大的 DEX 集成，以及永續合約交易選項。Blum專注於多鏈功能，將新增對 Solana 和 BNB 鏈的支持，讓用戶能夠高效地存入、交易並使用各種代幣。Blum的首席執行官 Gleb Kostarev 強調了多平台流暢體驗的重要性，並透露將在第二季度和第三季度推出更多改進功能，比如半託管錢包、先進的交易終端，以及法幣充值和提現功能，所有這些都旨在讓交易更加便捷和高效。

3. 如何參與 Blum 空投


備受期待的代幣生成活動（TGE）將於今年春季推出，以下是您獲得空投資格的方法：
  • 累積 10 萬 Blum 積分（BP），且未被標記為女巫；
  • 獲得750個Meme積分（MP）或完成活動證明（PoA）；並邀請兩位好友。

Blum 聯合創始人 Vlad Smerkis 表示，Blum 代幣將在生態系統中具備實際用途：用於質押、流動性挖礦、降低交易手續費，以及參與啟動平台（Launchpad）和資金池（Launchpool）的分發。這不僅僅是一個代幣經濟設計，更是通往 Blum 更豐富體驗的入口。

4. 準備好迎接 Blum 即將到來的空投活動：最大化您的 Blum 積分（BP）


掉落遊戲：在這個簡單有趣的遊戲中，玩家需要在限定時間內捕捉下落的物品，每個物品都會轉化為 Blum 積分。這是一種快速提升積分並保持用戶活躍度的有趣方式。

邀請好友：分享推薦鏈接即可獲得獎勵。用戶可以獲得受邀好友 20% 的交易佣金，以及他們邀請的二級好友 2.5% 的交易佣金的2.5%。邀請的好友越多，用戶獲得的獎勵就越多。

積分農場：定期登錄並在應用上保持活躍即可被動獲得 Blum 積分。

任務賺取：在「賺取」板塊中，每周都會提供特定任務，用戶通過完成這些任務可以額外獲得 Blum 積分。


5. 結論


即將到來的 TGE 是 Blum 發展的重要里程碑，全新的混合型交易所重新定義了加密交易體驗。通過自動化交易、多鏈功能以及趣味十足的掉落遊戲等特色功能，Blum 致力於提升用戶參與度並優化交易體驗。隨着TGE 的臨近，現在正是最大化您的 Blum 積分並參與我們 8,000 USDT 獎勵活動的最佳時機。準備好與 Blum 一起迎接加密交易的未來吧！

來 MEXC 交易

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金