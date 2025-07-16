Blum：TGE 與空投倒計時開始！





備受期待的 Blum 代幣即將 TGE。此前 Blum 代幣曾暗示將於 2024 年上市，現在我們可以確認最新進展：Blum 即將上線！本文將帶您了解所有 Blum 的相關信息：從賺取 Blum 積分 （BP） 到未來發展路線圖，當然還有備受期待的 TGE。









Blum 是一個融合了 CEX 和 DEX 優勢的混合型交易所，為用戶提供無縫交易各種代幣的方式：從比特幣、以太坊等主流加密貨幣，到 memecoin 以及新興的區塊鏈創新項目。Blum 由 Gleb Kostarev、Vlad Smerkis 和 Vlad Maslyakov 等金融和區塊鏈專業團隊打造，通過在一個應用程序中集成鏈下訂單簿和鏈上結算，讓跨鏈交易變得輕鬆便捷。Blum 目前支持超過 30 個區塊鏈網絡，並通過移動友好的界面和 Telegram 集成，將用戶體驗放在首位。為了提升用戶參與度，Blum 還推出了 Blum 加密機器人、Blum 積分和 Blum Drop 遊戲等特色工具。









Blum 已經在社交媒體和官網上正式更新了路線圖，展示了未來令人期待的發展方向。有哪些值得關注的內容？Blum即將推出重大的鏈上加密創新，並計劃在 2025 年第二季度和第三季度帶來一系列激動人心的更新。第二季度的重頭戲是 Blum 代幣 TGE，預計將在這個春季上線，標誌着交易領域邁入全新階段。





Source: Blum





Blum結合了 AI 智能代理和 launchpad 啟動平台，將推出下一代功能，例如自動化交易和在X（原推特）及Telegram等平台上的無縫代幣推廣。此外，Blum正在拓展到 Telegram 以外的領域，計劃推出網頁版和移動端應用，包括基於網頁的代幣發行、更強大的 DEX 集成，以及永續合約交易選項。Blum專注於多鏈功能，將新增對 Solana 和 BNB 鏈的支持，讓用戶能夠高效地存入、交易並使用各種代幣。Blum的首席執行官 Gleb Kostarev 強調了多平台流暢體驗的重要性，並透露將在第二季度和第三季度推出更多改進功能，比如半託管錢包、先進的交易終端，以及法幣充值和提現功能，所有這些都旨在讓交易更加便捷和高效。









備受期待的代幣生成活動（TGE）將於今年春季推出，以下是您獲得空投資格的方法：

累積 10 萬 Blum 積分（BP），且未被標記為女巫；

獲得750個Meme積分（MP）或完成活動證明（PoA）；並邀請兩位好友。





Blum 聯合創始人 Vlad Smerkis 表示，Blum 代幣將在生態系統中具備實際用途：用於質押、流動性挖礦、降低交易手續費，以及參與啟動平台（Launchpad）和資金池（Launchpool）的分發。這不僅僅是一個代幣經濟設計，更是通往 Blum 更豐富體驗的入口。









掉落遊戲：在這個簡單有趣的遊戲中，玩家需要在限定時間內捕捉下落的物品，每個物品都會轉化為 Blum 積分。這是一種快速提升積分並保持用戶活躍度的有趣方式。





邀請好友：分享推薦鏈接即可獲得獎勵。用戶可以獲得受邀好友 20% 的交易佣金，以及他們邀請的二級好友 2.5% 的交易佣金的2.5%。邀請的好友越多，用戶獲得的獎勵就越多。





積分農場：定期登錄並在應用上保持活躍即可被動獲得 Blum 積分。





任務賺取：在「賺取」板塊中，每周都會提供特定任務，用戶通過完成這些任務可以額外獲得 Blum 積分。













即將到來的 TGE 是 Blum 發展的重要里程碑，全新的混合型交易所重新定義了加密交易體驗。通過自動化交易、多鏈功能以及趣味十足的掉落遊戲等特色功能，Blum 致力於提升用戶參與度並優化交易體驗。隨着TGE 的臨近，現在正是最大化您的 Blum 積分並參與我們 8,000 USDT 獎勵活動的最佳時機。準備好與 Blum 一起迎接加密交易的未來吧！









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。