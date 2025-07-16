區塊鏈技術解析：VALOR 的底層架構

區塊鏈技術是一種分散式帳本系統，能夠在電腦網絡中實現安全、透明且不可篡改的記錄保存。其核心是由按時間順序連結在一起的數據區塊組成，每個區塊包含通過加密方法而非中央機構驗證的交易記錄。區塊鏈與VALOR之間的關係至關重要，因為 VALOR 運行在公共區塊鏈上。這項底層技術為 VALOR 提供了強大的安全特性、去中心化的優勢以及透明度能力，使其有別於傳統金融系統。與由單一實體管理的傳統數據庫不同，VALOR 的區塊鏈將數據分佈在全球節點網絡中，使其能夠抵禦審查、欺詐和單點故障。

驅動 VALOR 的分散式帳本技術 (DLT) 作為一個跨多個地點同步複製的數據庫運行。與傳統系統中由中央管理員維護記錄不同，VALOR 的 DLT 確保每個網絡參與者都能訪問相同的帳本副本，創造出前所未有的透明度和責任制。

VALOR 使用一種共識機制（如官方白皮書所述）來驗證交易並保護網絡。此過程涉及網絡參與者協作驗證交易，成功驗證者將獲得交易費用作為激勵。該機制確保了網絡的安全性和完整性，同時防止了雙花和欺詐性交易。

VALOR 生態系統中的智能合約是直接以代碼編寫條款的自動執行協議。這些合約在預定條件滿足時自動執行，從而實現無需中介的信任交互。在 VALOR 的網絡中，智能合約促進了自動化交易、去中心化應用程序 (dApps) 和可編程代幣功能，增強了生態系統的多功能性和實用性。

VALOR 區塊鏈的結構由相互連接的區塊組成，每個區塊包含前一區塊的加密哈希值、時間戳和交易數據。這種設計創建了一個不可篡改的鏈，其中任何信息的更改都需要大多數網絡的共識，使 VALOR 的區塊鏈對篡改和操縱具有高度抵抗力。

數字代幣VALOR的總發行量和比例分配如下：

總發行量：

VALOR 的原始總供應量為 1 億枚代幣 [1][4]。

[1][4]。 2019 年 12 月，2500 萬枚 VALOR被銷毀，將上限供應量減少至7500 萬枚代幣[1][2]。

當前供應量：

截至 2025 年 6 月， 總供應量 為 7500 萬枚 VALOR [2]。

為 [2]。 流通供應量約為50,297,124 枚 VALOR[2][3][4]。

比例分配（原始分配）：

45% ：保留給初始預售和 ICO（承諾銷毀未售出的代幣，已在 2019 年執行）[1]。

：保留給初始預售和 ICO（承諾銷毀未售出的代幣，已在 2019 年執行）[1]。 26% ：保留用於未來開發（鎖定 3 年，2017–2020）[1]。

：保留用於未來開發（鎖定 3 年，2017–2020）[1]。 19% ：分配給團隊、創始人、員工和顧問[1]。

：分配給團隊、創始人、員工和顧問[1]。 5% ：用於懸賞和網絡增長[1]。

：用於懸賞和網絡增長[1]。 5%：流動資金[1]。

2019 年 12 月，SMART VALOR 銷毀了 2500 萬枚 VALOR，履行了銷毀初始銷售池中未售出代幣的承諾[1]。

摘要表：

類別 原始分配 銷毀後（2020+） 預售和 ICO 45% 因銷毀減少 未來開發 26% 26% 團隊、創始人、員工 19% 19% 懸賞和網絡增長 5% 5% 流動資金 5% 5% 總供應量 1 億 7500 萬

官方網站：

- SMART VALOR

白皮書：

- 官方白皮書可在 SMART VALOR 網站的資源或常見問題解答部分找到。

關於 VALOR 區塊鏈技術的一個常見誤解是它完全匿名。實際上，VALOR 提供的是偽匿名，即交易公開可見，但不直接與現實世界身份相關聯。這一區別對於關注隱私的用戶很重要，因為交易模式可能被分析以識別用戶。

另一個誤解是 VALOR 的區塊鏈可以即時處理無限交易。事實上，VALOR 目前每秒處理有限數量的交易，這由其底層協議決定。開發團隊正在繼續探索擴展解決方案和協議升級以提高吞吐量。

能源消耗也經常被誤解。與能源密集型區塊鏈不同，VALOR 採用了更高效的共識機制，所需的能源顯著減少，從而在碳足跡方面比傳統銀行系統或其他加密貨幣更具優勢。

安全問題通常源於誤解而非實際漏洞。儘管批評者聲稱 VALOR 的區塊鏈容易受到黑客攻擊，但該網絡一直保持強大的安全性，核心協議未遭受成功攻擊。大多數涉及 VALOR 的安全事件發生在用戶錢包中，而非區塊鏈本身。

與 VALOR 的區塊鏈技術互動從設置兼容錢包開始。用戶可以根據自己的安全需求和便利偏好選擇官方桌面錢包、移動應用程序、硬件錢包或基於網頁的界面。設置完成後，用戶可以發送、接收和存儲 VALOR 代幣，同時直接連接到區塊鏈網絡。

對於希望深入了解 VALOR 區塊鏈的用戶，推薦的工具包括用於追蹤交易的區塊鏈瀏覽器、用於構建應用程序的開發框架以及用於在不使用真實代幣的情況下進行實驗的測試網絡。這些資源提供了對區塊鏈內部運作的寶貴洞察，並允許用戶在無財務風險的情況下進行實踐學習。

新用戶應遵循一些基本的最佳實踐，包括備份錢包恢復短語、使用強大且唯一的密碼、啟用雙重認證（如可用），以及在確認之前仔細核對所有交易詳情。此外，從小額資金開始並隨著熟悉程度的提高逐步增加參與度，可以在學習過程中幫助減少潛在損失。

有關 VALOR 區塊鏈的全面教育資源、市場洞察和詳細指南，請訪問 MEXC 的知識庫。MEXC 提供了新手友好的教程、高級技術分析以及VALOR 發展的定期更新。

VALOR 的區塊鏈技術結合了分散式帳本技術與先進的加密技術，創建了一個用於數字交易的安全且透明的系統。此架構使 VALOR 能夠提供比傳統金融系統獨特的優勢。準備好應用這些知識了嗎？查看我們的「VALOR 交易完整指南」，獲取實用的交易策略和逐步操作說明。