4月21日，比特幣價格強勢突破 8.7 萬美元，市場再度掀起熱議。與此同時，以太幣回升至 1,600 美元上方，SOL 也升至 140 美元上方，山寨幣微幅走高，顯示出市場的強勁反彈。根據 CoinGlass 的資料，全網未平倉合約的 24 小時爆倉達到 2.2 億美元，其中空單爆倉 1.42 億美元。然而，儘管比特幣價格震盪上漲，全球宏觀經濟的不確定性仍影響著市場情緒。聯準會的政策、川普政府的關
比特幣震盪突破 8.7 萬美元，Q2 能否迎來關鍵反彈？

比特幣震盪突破 8.7 萬美元，Q2 能否迎來關鍵反彈？

4月21日，比特幣價格強勢突破 8.7 萬美元，市場再度掀起熱議。與此同時，以太幣回升至 1,600 美元上方，SOL 也升至 140 美元上方，山寨幣微幅走高，顯示出市場的強勁反彈。根據 CoinGlass 的資料，全網未平倉合約的 24 小時爆倉達到 2.2 億美元，其中空單爆倉 1.42 億美元。然而，儘管比特幣價格震盪上漲，全球宏觀經濟的不確定性仍影響著市場情緒。聯準會的政策、川普政府的關稅措施等因素讓市場面臨複雜格局。投資人不禁開始思考：比特幣的價格是否會繼續上漲？Q2 的拐點何時會到來？本文將從宏觀背景、市場現狀、機構觀點三個層面，分析比特幣的當下與未來。


1. 宏觀變數擾動不斷：聯準會與關稅成為關鍵牽引力


目前市場的不確定性主要來自政策端，尤其是聯準會與美國貿易政策的最新動向。聯準會主席鮑爾近日重申鷹派立場，明確表示即便市場出現劇烈波動，也不會輕易幹預，打破了部分投資人對政策轉向的預期。這一表態對風險資產形成壓制，市場情緒隨之趨於謹慎。

與此同時，川普有關關稅的最新言論雖傳遞出緩和訊號，他表示美中之間的關稅上調「可能即將結束」，但政策前景依然模糊，未能實質性緩解市場的不安情緒。宏觀層面的高度不確定性，推動避險資產走強，現貨黃金突破至 3,364 美元/盎司的歷史新高，而加密市場則陷入反覆震盪，缺乏明確趨勢。

整體來看，聯準會的緊縮基調與貿易政策的不確定性正深刻影響全球市場，尤其是比特幣及加密資產的表現。政策走向成為關鍵變量，市場在等待更多明確訊號之前，情緒仍將維持觀望狀態。

2. 市場現況：突破 8.7 萬美元，但反彈能否持續？


比特幣近期強勢突破 8.7 萬美元大關，是市場的關鍵轉折訊號。部分投資人認為這項突破標誌著新一輪多頭市場開啟的可能。鏈上資料顯示，「巨鯨」仍在持續增持。 Santiment 資料顯示，持有 10 至 1 萬枚 BTC 的錢包目前控制市場近 67.77% 的供應量，自 3 月 22 日以來已新增持超 5.36 萬枚 BTC，反映大資金對後市的樂觀預期。


然而，市場反彈的基礎仍較脆弱。Matrixport 報告指出，若比特幣要持續走強，需滿足多個條件：

  • 聯準會釋放鴿派訊號或開啟降息；
  • 穩定幣流動性增強與槓桿活躍；
  • 全球貨幣寬鬆或財政刺激等宏觀流動性回溫。
短期內，這些催化因子尚未完全到位，因此當前走勢更可能是階段性反彈，而非趨勢性突破。

3. 機構觀點分歧：牛市初期 vs 盤整結束


儘管市場情緒趨於積極，但並非所有分析師都對比特幣的未來趨勢持樂觀態度。不同機構對於當前市場階段的看法有明顯分歧。

看多陣營方面，Placeholder 合夥人 Chris Burniske 預測，比特幣將在未來數季中創下新高。他提醒投資者，在市場過熱時要注意適度獲利，保持理性節奏。

Bitwise 首席投資長 Matt Hougan 也對 Q2 表示樂觀。他認為，全球貨幣供應擴張、穩定幣管理規模創高、美國監管環境改善等三大因素，可望推動市場進入新一輪上升通道。

Real Vision 創辦人最近發布比特幣價格與全球 M2 流動性的示意圖，表示比特幣也將跟著 M2 走勢上漲。


而謹慎派則認為市場仍處於週期頂部階段。10x Research 的 Markus Thielen 指出，根據比特幣的「隨機振盪器」技術指標，市場目前更符合週期尾部的特徵。他警告，雖然多數人期待年中創高，但更大可能是進入長期整合期，短期內維持高位震蕩的機率更大，而非進入新一輪牛市。

Coinbase 研究主管 David Duong 在最新月報中指出，市場可能在 2025 年第二季中後期探底，並為第三季的復甦奠定基礎。他同時建議投資者在當前階段對風險資產保持防禦性配置，以應對潛在波動。

4. 結論：Q2 是關鍵觀察期，但非盲目追高時點


比特幣價格突破 8.7 萬美元無疑是一個積極的訊號，但市場的不確定性仍然存在。從聯準會的鷹派政策到川普的關稅言論，再到比特幣巨鯨的增持，市場各方因子交織在一起，為投資者帶來了多重考驗。雖然比特幣在短期內可能繼續震盪，但在多個催化因子的作用下，仍為第二季的行情反彈提供了堅實基礎。

在當前高波動的市場環境中，投資人應保持高度警覺，靈活應對行情變化，並掌握可能出現的關鍵轉折點，以捕捉結構性機會。因此，制定清晰、有紀律的交易策略尤其關鍵。例如，設定止損位、採用分批建倉與止盈策略，有助於在劇烈波動中控制風險、優化收益。此外，合理使用如價格預警、限價單等交易工具，也能提升執行效率，增強因應市場波動的能力，在複雜多變的市場中實現更理性的決策。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

