高達49.2%！比特幣穩居2024年資產回報率榜首

在 2024 年的金融市場中，比特幣（ BTC ）憑藉其實力和強勁勢頭，爲衆多投資者帶來了豐厚的回報。這股比特幣熱潮不僅在全球範圍內掀起了討論狂潮，更讓無數投資者爲之傾倒。





據紐約數字投資集團（ NYDIG ）的數據顯示，儘管經歷了季節性疲軟的第三季度，比特幣仍然是今年迄今爲止表現最好的資產，其年度回報率高達 49.2% ，不僅遠超其他傳統資產類別如股票、債券和黃金等，也令衆多加密貨幣競爭對手望塵莫及。













隨著比特幣市場的日益成熟與壯大，越來越多的投資者開始涌入這個領域，尋求新的投資機會和收益來源。他們對比特幣的狂熱擁躉，不僅促使比特幣價格穩步攀升，更激發了整個加密貨幣市場的生機。





市場表現與漲幅

根據 MEXC 數據顯示，截至 2024 年 10 月，比特幣在年內呈現出穩健且持續的上升趨勢。與年初相比，其價格漲幅高達 49.2% ，市值攀升至 1240 億美元，在加密貨幣領域中遙遙領先。尤爲值得一提的是，在過去的半年內，比特幣的價格在 5 萬至 7 萬美元之間穩健波動。









美國比特幣現貨 ETF

今年，比特幣現貨 ETF 的通過使其正式成爲主流資產，比特幣從此進入大衆視野。據 Sosovalue 數據顯示，美國比特幣現貨 ETF 自今年 1 月上市以來，大體上保持持續上升的趨勢，就算在加密市場劇烈波動期間，整個比特幣 ETF 持幣數量變動也不大；截至 10 月 11 日，資金規模已經達到了 586.6 億美元，佔比特幣總市值的 4.71％ 。





按照現在的增長規模預計（目前爲 90 萬枚），有分析師指出 2025 年，比特幣現貨 ETF 的持倉量或將超過中本聰持有的 110 萬枚比特幣，意味著越來越多的傳統金融將通過美股比特幣現貨 ETF 進入市場，比特幣市值還將進一步上行。





機構加持

近年來，比特幣市場迎來了機構投資者的熱烈追捧，它們紛紛將比特幣視爲不可或缺的投資渠道。2024 年的最新數據揭示， MicroStrategy 、 Tesla 、 Grayscale 、Block.one 等機構在比特幣持倉方面位居前列；而比特幣的十大持有者中則包括了 Coinbase 、貝萊德（ BlackRock ）、 Grayscale 及美國政府等重量級實體；與此同時，家族辦公室和對衝基金等高端投資機構也開始對比特幣投以青睞，將其納入投資組合之中。據最新調查顯示，約有 25% 的家族辦公室已經在投資組合中配置了比特幣。





隨著比特幣逐漸融入政府、上市公司等各個領域的持有體系，資產持有的格局正經歷著從個人向更大規模、更集中化的深刻轉變。Crypto Insights 指出，投資基金經理對加密貨幣的樂觀情緒已攀升至今年的“最高水平”，投資加密貨幣的基金數量更是突破了 1600 家大關。









那麼，是什麼推動了比特幣如此蓬勃的市場表現呢？





作爲本年度比特幣生態系統中備受關注的事件，比特幣減半機制對其價格產生了深遠的影響。在需求相對穩定的情況下，供應量的減少自然會推動價格的上漲。回顧歷史，比特幣在經歷減半後的一年內，其價格普遍呈現出顯著的上漲趨勢。例如，2012 年減半後，BTC/USDT 價格在一年內從約 11 美元漲至 1000 美元以上，漲幅達 80 倍；2016 年減半後，比特幣價格再次上漲，先是在 580-700 美元區間波動，隨後逐步攀升，年底達到 900 美元水平。今年 4 月的減半事件無疑爲比特幣的價格走勢提供了強有力的支撐。





當前的宏觀經濟條件也爲比特幣的上漲提供了有利條件。地緣政治緊張局勢的加劇以及傳統市場的供需失衡，進一步增加了傳統金融市場的不確定性。與此同時，美聯儲降息所引發的全球降息潮，爲比特幣投資帶來了更爲寬鬆的環境。在這樣的背景下，投資者們尋求能夠抵禦風險並實現資產增值的渠道。比特幣憑藉其去中心化、匿名性高以及全球流通性強等特點，成爲了衆多投資者的理想避險與增值工具。他們的湧入爲比特幣市場注入了更多資金和流動性。





此外，2024 年比特幣所經歷的重要技術升級亦是推動其市場表現強勁的關鍵因素之一。Layer 2 擴容解決方案和智能合約技術的普及，顯著提升了比特幣的交易效率、隱私性、可擴展性和可編程性。這些技術升級不僅爲比特幣帶來了更多的應用場景和創新機會，還增強了投資者的信心。









步入今年尾聲，市場普遍持樂觀態度，認爲此前提及的多重因素將持續發力，推動比特幣在餘下的時間裡繼續攀升。部分投資者更是大膽預測，比特幣或將迎來新的突破，將向 10 萬美元大關邁進。











