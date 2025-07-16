在 2024 年的金融市場中，比特幣（ BTC ）憑藉其實力和強勁勢頭，爲衆多投資者帶來了豐厚的回報。這股比特幣熱潮不僅在全球範圍內掀起了討論狂潮，更讓無數投資者爲之傾倒。 據紐約數字投資集團（ NYDIG ）的數據顯示，儘管經歷了季節性疲軟的第三季度，比特幣仍然是今年迄今爲止表現最好的資產，其年度回報率高達 49.2% ，不僅遠超其他傳統資產類別如股票、債券和黃金等，也令衆多加密貨幣競爭對手望塵在 2024 年的金融市場中，比特幣（ BTC ）憑藉其實力和強勁勢頭，爲衆多投資者帶來了豐厚的回報。這股比特幣熱潮不僅在全球範圍內掀起了討論狂潮，更讓無數投資者爲之傾倒。 據紐約數字投資集團（ NYDIG ）的數據顯示，儘管經歷了季節性疲軟的第三季度，比特幣仍然是今年迄今爲止表現最好的資產，其年度回報率高達 49.2% ，不僅遠超其他傳統資產類別如股票、債券和黃金等，也令衆多加密貨幣競爭對手望塵
新手學院/Learn/精選內容/高達49.2%！...資產回報率榜首

高達49.2%！比特幣穩居2024年資產回報率榜首

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
比特幣
BTC$105,392.03+1.58%
Blockstreet
BLOCK$0.01884+1.07%
Solayer
LAYER$0.2482-2.12%

在 2024 年的金融市場中，比特幣（ BTC ）憑藉其實力和強勁勢頭，爲衆多投資者帶來了豐厚的回報。這股比特幣熱潮不僅在全球範圍內掀起了討論狂潮，更讓無數投資者爲之傾倒。

據紐約數字投資集團（ NYDIG ）的數據顯示，儘管經歷了季節性疲軟的第三季度，比特幣仍然是今年迄今爲止表現最好的資產，其年度回報率高達 49.2% ，不僅遠超其他傳統資產類別如股票、債券和黃金等，也令衆多加密貨幣競爭對手望塵莫及。


這是一場屬於比特幣的狂歡


隨著比特幣市場的日益成熟與壯大，越來越多的投資者開始涌入這個領域，尋求新的投資機會和收益來源。他們對比特幣的狂熱擁躉，不僅促使比特幣價格穩步攀升，更激發了整個加密貨幣市場的生機。

  • 市場表現與漲幅
根據 MEXC 數據顯示，截至 2024 年 10 月，比特幣在年內呈現出穩健且持續的上升趨勢。與年初相比，其價格漲幅高達 49.2% ，市值攀升至 1240 億美元，在加密貨幣領域中遙遙領先。尤爲值得一提的是，在過去的半年內，比特幣的價格在 5 萬至 7 萬美元之間穩健波動。


  • 美國比特幣現貨 ETF
今年，比特幣現貨 ETF 的通過使其正式成爲主流資產，比特幣從此進入大衆視野。據 Sosovalue 數據顯示，美國比特幣現貨 ETF 自今年 1 月上市以來，大體上保持持續上升的趨勢，就算在加密市場劇烈波動期間，整個比特幣 ETF 持幣數量變動也不大；截至 10 月 11 日，資金規模已經達到了 586.6 億美元，佔比特幣總市值的 4.71％ 。

按照現在的增長規模預計（目前爲 90 萬枚），有分析師指出 2025 年，比特幣現貨 ETF 的持倉量或將超過中本聰持有的 110 萬枚比特幣，意味著越來越多的傳統金融將通過美股比特幣現貨 ETF 進入市場，比特幣市值還將進一步上行。

  • 機構加持
近年來，比特幣市場迎來了機構投資者的熱烈追捧，它們紛紛將比特幣視爲不可或缺的投資渠道。2024 年的最新數據揭示， MicroStrategy 、 Tesla 、 Grayscale 、Block.one 等機構在比特幣持倉方面位居前列；而比特幣的十大持有者中則包括了 Coinbase 、貝萊德（ BlackRock ）、 Grayscale 及美國政府等重量級實體；與此同時，家族辦公室和對衝基金等高端投資機構也開始對比特幣投以青睞，將其納入投資組合之中。據最新調查顯示，約有 25% 的家族辦公室已經在投資組合中配置了比特幣。

隨著比特幣逐漸融入政府、上市公司等各個領域的持有體系，資產持有的格局正經歷著從個人向更大規模、更集中化的深刻轉變。Crypto Insights 指出，投資基金經理對加密貨幣的樂觀情緒已攀升至今年的“最高水平”，投資加密貨幣的基金數量更是突破了 1600 家大關。

多元因素造就繁榮盛景


那麼，是什麼推動了比特幣如此蓬勃的市場表現呢？

作爲本年度比特幣生態系統中備受關注的事件，比特幣減半機制對其價格產生了深遠的影響。在需求相對穩定的情況下，供應量的減少自然會推動價格的上漲。回顧歷史，比特幣在經歷減半後的一年內，其價格普遍呈現出顯著的上漲趨勢。例如，2012 年減半後，BTC/USDT 價格在一年內從約 11 美元漲至 1000 美元以上，漲幅達 80 倍；2016 年減半後，比特幣價格再次上漲，先是在 580-700 美元區間波動，隨後逐步攀升，年底達到 900 美元水平。今年 4 月的減半事件無疑爲比特幣的價格走勢提供了強有力的支撐。

當前的宏觀經濟條件也爲比特幣的上漲提供了有利條件。地緣政治緊張局勢的加劇以及傳統市場的供需失衡，進一步增加了傳統金融市場的不確定性。與此同時，美聯儲降息所引發的全球降息潮，爲比特幣投資帶來了更爲寬鬆的環境。在這樣的背景下，投資者們尋求能夠抵禦風險並實現資產增值的渠道。比特幣憑藉其去中心化、匿名性高以及全球流通性強等特點，成爲了衆多投資者的理想避險與增值工具。他們的湧入爲比特幣市場注入了更多資金和流動性。

此外，2024 年比特幣所經歷的重要技術升級亦是推動其市場表現強勁的關鍵因素之一。Layer 2 擴容解決方案和智能合約技術的普及，顯著提升了比特幣的交易效率、隱私性、可擴展性和可編程性。這些技術升級不僅爲比特幣帶來了更多的應用場景和創新機會，還增強了投資者的信心。

寫在最後


步入今年尾聲，市場普遍持樂觀態度，認爲此前提及的多重因素將持續發力，推動比特幣在餘下的時間裡繼續攀升。部分投資者更是大膽預測，比特幣或將迎來新的突破，將向 10 萬美元大關邁進。

在此背景下，MEXC 作爲全球領先的加密貨幣交易平臺，憑藉其卓越的安全性能、豐富的交易品種、高效的交易效率以及專業的客戶服務，成爲了衆多比特幣投資者信賴的選擇。

沒有人能準確預測下一個流行趨勢，唯有抓住眼前的機會。爲此，MEXC 特別爲用戶提供了超低的手續費用，凡是在平臺上購買 BTC 的用戶，均可直接享受全行業最低的費率，助力用戶更輕鬆地抓住眼前的投資良機。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金