比特幣目標劍指新高，2024 至 2025 年或成關鍵！

2024 年接近尾聲，比特幣（BTC）市場的看漲情緒依舊高漲。Matrixport 的投研團隊在去年 10 月通過其“Matrix on Target”模型預測了 BTC 第五次牛市的可能走勢，數據顯示 BTC 價格有望實現大幅增長。根據這一模型，BTC 的價格從 2023 年初的 22,500 美元開始攀升，年底接近 45,000 美元，漲幅約 100%。進入 2024 年初，市場經歷了一次跌破 40,000 美元的調整，但緊接著在 3 月反彈至 63,130 美元的高點。夏季，BTC 價格回落至 50,000 美元左右，而該模型的終極目標則是 BTC 以拋物線形態上升至 125,000 美元。





經驗證，BTC 價格走勢與 Matrix on Target 模型的預測較爲吻合。在 45,000 美元和 63,130 美元的關鍵價格節點上，實際價格與預測值的誤差僅爲 1% 到 3%，顯示了模型的高精度。然而，比特幣減半事件的實際發生時間略晚於模型預期。雖然目前 BTC 尚未達到 125,000 美元的目標，但投研團隊認爲其在 2024 年底或 2025 年有望攀升至新的高點。需要注意的是，BTC 的未來走勢可能無法一次性觸及 125,000 美元的終極目標，但在多重利好因素驅動下，市場對其長期增長依然保持樂觀。









除了加密市場自身的因素，宏觀經濟環境尤其是美聯儲的政策也對 BTC 價格產生影響。美國 9 月核心個人消費支出（PCE）物價指數月率上漲至 0.3%，創下自 4 月以來的最大月度漲幅，推動年率保持在 2.7% 的高位。通脹上升使得美聯儲在本次降息後可能採取更加謹慎的政策態度，預計短期內不會迅速推進進一步降息。這種謹慎的貨幣政策可能對 BTC 的短期表現構成一定壓力，因爲高利率環境通常會抑制風險資產的投資熱情。





值得注意的是，2024年美國總統選舉結果也對 BTC 價格產生了重要影響。此次大選中，特朗普對數字資產表現出了積極的支持態度，甚至在競選期間允許使用比特幣支付。特朗普的勝選以及共和黨對參議院的控制權進一步提升了市場對加密貨幣友好政策的預期。特朗普一度承諾打造美國爲“全球加密貨幣之都”，建立國家級戰略比特幣儲備，並任命支持加密貨幣的監管者。這些承諾引發了投資者對加密貨幣未來發展的樂觀情緒，也導致整個數字資產市場普遍上漲。





MEXC 官方數據顯示，大選期間，比特幣持續攀升，在 11 月 6 日創下歷史新高，達到 75,252 美元，盤中高點一度觸及 76,400 美元，日漲幅約 9%。 以太坊 （ETH）和 狗狗幣 （DOGE）等其他加密貨幣也應聲上漲，顯示出市場對未來更寬鬆的加密貨幣政策的期待。值得一提的是，作爲全球領先的加密貨幣交易平臺之一，MEXC 提供了多元化的金融工具和流動性解決方案，這爲機構和個人投資者提供了靈活便捷的交易支持。其推出的現貨和合約交易，顯著提升了市場活躍度。特別是在大選期間，MEXC 平臺交易量激增，爲 BTC 市場帶來了重要的流動性支撐，進一步推動了數字資產市場的繁榮。









當前的加密市場長期以來受到拜登政府時期證券交易委員會（SEC）的嚴格監管。SEC 主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）對加密市場的強監管政策備受爭議，他認爲現行法規足夠應對行業的潛在風險。然而，特朗普一再批評現行監管政策，並承諾若當選將解僱詹斯勒，並引入更加支持加密資產的政策環境。此次特朗普的勝選不僅提升了比特幣的價格預期，還爲市場帶來了新的信心。Bitwise 資產管理公司的首席投資官 Matthew Hougan 表示，加密貨幣市場多年來受到各種監管限制，但現在似乎將迎來一個寬鬆的政策環境。自2024年初以來，BTC價格已上漲約70%，跑贏了美股和黃金，進一步證明了其避險和成長潛力。





總體來看，當前 BTC 價格走勢基本符合 Matrixport 早期的牛市預測。儘管 BTC 離 125,000 美元的終極目標仍有距離，但投研團隊認爲，隨著宏觀經濟環境的波動與政策變化，BTC 的長線發展機會依然樂觀。未來 BTC 的價格走向將受到全球經濟動態、美聯儲貨幣政策方向以及投資者對加密市場信心等多重因素的影響。如果美聯儲未來進一步放寬貨幣政策，全球流動性增加可能帶動更多資金涌入加密貨幣市場。同時，隨著交易生態的不斷完善和市場監管環境的改善，BTC 價格有望在此基礎上穩步邁向新的高點。整體而言，BTC 在未來幾年仍具備上行空間，市場對其長期潛力依然充滿信心。



