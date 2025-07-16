2024 年接近尾聲，比特幣（BTC）市場的看漲情緒依舊高漲。Matrixport 的投研團隊在去年 10 月通過其“Matrix on Target”模型預測了 BTC 第五次牛市的可能走勢，數據顯示 BTC 價格有望實現大幅增長。根據這一模型，BTC 的價格從 2023 年初的 22,500 美元開始攀升，年底接近 45,000 美元，漲幅約 100%。進入 2024 年初，市場經歷了一次跌破2024 年接近尾聲，比特幣（BTC）市場的看漲情緒依舊高漲。Matrixport 的投研團隊在去年 10 月通過其“Matrix on Target”模型預測了 BTC 第五次牛市的可能走勢，數據顯示 BTC 價格有望實現大幅增長。根據這一模型，BTC 的價格從 2023 年初的 22,500 美元開始攀升，年底接近 45,000 美元，漲幅約 100%。進入 2024 年初，市場經歷了一次跌破
新手學院/Learn/精選內容/比特幣目標劍...年或成關鍵！

比特幣目標劍指新高，2024 至 2025 年或成關鍵！

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
比特幣
BTC$105,390.65+1.58%
以太幣
ETH$3,540.56+0.45%
狗狗幣
DOGE$0.17881+0.18%

2024 年接近尾聲，比特幣（BTC）市場的看漲情緒依舊高漲。Matrixport 的投研團隊在去年 10 月通過其“Matrix on Target”模型預測了 BTC 第五次牛市的可能走勢，數據顯示 BTC 價格有望實現大幅增長。根據這一模型，BTC 的價格從 2023 年初的 22,500 美元開始攀升，年底接近 45,000 美元，漲幅約 100%。進入 2024 年初，市場經歷了一次跌破 40,000 美元的調整，但緊接著在 3 月反彈至 63,130 美元的高點。夏季，BTC 價格回落至 50,000 美元左右，而該模型的終極目標則是 BTC 以拋物線形態上升至 125,000 美元。

BTC價格預測與市場前景

經驗證，BTC 價格走勢與 Matrix on Target 模型的預測較爲吻合。在 45,000 美元和 63,130 美元的關鍵價格節點上，實際價格與預測值的誤差僅爲 1% 到 3%，顯示了模型的高精度。然而，比特幣減半事件的實際發生時間略晚於模型預期。雖然目前 BTC 尚未達到 125,000 美元的目標，但投研團隊認爲其在 2024 年底或 2025 年有望攀升至新的高點。需要注意的是，BTC 的未來走勢可能無法一次性觸及 125,000 美元的終極目標，但在多重利好因素驅動下，市場對其長期增長依然保持樂觀。


宏觀經濟環境對 BTC 的影響

除了加密市場自身的因素，宏觀經濟環境尤其是美聯儲的政策也對 BTC 價格產生影響。美國 9 月核心個人消費支出（PCE）物價指數月率上漲至 0.3%，創下自 4 月以來的最大月度漲幅，推動年率保持在 2.7% 的高位。通脹上升使得美聯儲在本次降息後可能採取更加謹慎的政策態度，預計短期內不會迅速推進進一步降息。這種謹慎的貨幣政策可能對 BTC 的短期表現構成一定壓力，因爲高利率環境通常會抑制風險資產的投資熱情。

“特朗普浪潮”助推比特幣攀升至歷史高位

值得注意的是，2024年美國總統選舉結果也對 BTC 價格產生了重要影響。此次大選中，特朗普對數字資產表現出了積極的支持態度，甚至在競選期間允許使用比特幣支付。特朗普的勝選以及共和黨對參議院的控制權進一步提升了市場對加密貨幣友好政策的預期。特朗普一度承諾打造美國爲“全球加密貨幣之都”，建立國家級戰略比特幣儲備，並任命支持加密貨幣的監管者。這些承諾引發了投資者對加密貨幣未來發展的樂觀情緒，也導致整個數字資產市場普遍上漲。

MEXC 官方數據顯示，大選期間，比特幣持續攀升，在 11 月 6 日創下歷史新高，達到 75,252 美元，盤中高點一度觸及 76,400 美元，日漲幅約 9%。以太坊（ETH）和狗狗幣（DOGE）等其他加密貨幣也應聲上漲，顯示出市場對未來更寬鬆的加密貨幣政策的期待。值得一提的是，作爲全球領先的加密貨幣交易平臺之一，MEXC 提供了多元化的金融工具和流動性解決方案，這爲機構和個人投資者提供了靈活便捷的交易支持。其推出的現貨和合約交易，顯著提升了市場活躍度。特別是在大選期間，MEXC 平臺交易量激增，爲 BTC 市場帶來了重要的流動性支撐，進一步推動了數字資產市場的繁榮。


監管變化的期待：加密貨幣市場的轉機

當前的加密市場長期以來受到拜登政府時期證券交易委員會（SEC）的嚴格監管。SEC 主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）對加密市場的強監管政策備受爭議，他認爲現行法規足夠應對行業的潛在風險。然而，特朗普一再批評現行監管政策，並承諾若當選將解僱詹斯勒，並引入更加支持加密資產的政策環境。此次特朗普的勝選不僅提升了比特幣的價格預期，還爲市場帶來了新的信心。Bitwise 資產管理公司的首席投資官 Matthew Hougan 表示，加密貨幣市場多年來受到各種監管限制，但現在似乎將迎來一個寬鬆的政策環境。自2024年初以來，BTC價格已上漲約70%，跑贏了美股和黃金，進一步證明了其避險和成長潛力。

寫在最後

總體來看，當前 BTC 價格走勢基本符合 Matrixport 早期的牛市預測。儘管 BTC 離 125,000 美元的終極目標仍有距離，但投研團隊認爲，隨著宏觀經濟環境的波動與政策變化，BTC 的長線發展機會依然樂觀。未來 BTC 的價格走向將受到全球經濟動態、美聯儲貨幣政策方向以及投資者對加密市場信心等多重因素的影響。如果美聯儲未來進一步放寬貨幣政策，全球流動性增加可能帶動更多資金涌入加密貨幣市場。同時，隨著交易生態的不斷完善和市場監管環境的改善，BTC 價格有望在此基礎上穩步邁向新的高點。整體而言，BTC 在未來幾年仍具備上行空間，市場對其長期潛力依然充滿信心。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金