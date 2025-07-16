比特幣躍上7萬美元關口：閃電網路能否承載流動性的激增？

在全球金融市場，黃金與納指接連創下歷史新高，比特幣亦緊隨其後，即將迎來新的高點。近期的表現極爲活躍且波動顯著。









根據 MECX 官網數據顯示，在 10 月29 日美股開盤後，比特幣一路上漲並突破 7 萬美元的關鍵阻力線，日內漲幅高達 4.22%，並一度攀升至 73,620 美元的日內高點。與年初相比，比特幣已累計上漲 68% ，過去一個月更是實現了 12.30% 的月漲幅，儘管當前價格仍略低於今年 3 月 14 日創下的 73,750.07 美元歷史高點的歷史新高，但已展現出強勁的上漲動能。









知名鏈上分析師 Willy Woo 預測，比特幣價格在 2024 年底將達到 20 萬美元。然而，也有分析師提醒投資者，宏觀經濟環境的不確定性以及監管風險等因素也可能對比特幣價格產生負面影響。









比特幣價格的飆升並非偶然，而是多重因素共同作用的結果。一方面，傳統金融機構如黑石、富達等積極參與，通過申請現貨比特幣 ETF 和深入研究，有效增強了市場的流動性與穩定性，從而鞏固了比特幣作爲新興投資資產的地位，緩解了個人投資者的疑慮。另一方面，全球範圍內經濟、金融、貿易及地緣政治環境的不確定性加劇，尤其是 2024 年美國總統大選臨近，哈里斯與特朗普之間激烈的競選較量激發了市場的避險情緒，推動了對衝風險的買盤不斷增加，進而促使比特幣價格攀升。





此外，技術進步特別是閃電網路等創新，解決了比特幣的可擴展性問題，使其不僅限於作爲價值儲存手段，還適用於日常小額交易，爲更廣泛的採用創造了條件。









比特幣網路面臨的擁堵與交易費用上升問題，一直是制約其發展的主要瓶頸。爲應對這一挑戰，閃電網路作爲 Layer 2 解決方案應運而生。閃電網路由 Joseph Poon 與 Thaddeus Dryja 於 2016 年提出，並發布了《比特幣閃電網路：構建可擴展的鏈下即時支付系統》白皮書，爲比特幣網路的擴展難題提供了解決方案。





閃電網路提供了一個新的網路，即第二層網路，用戶可以在閃電網路上實現即時支付，無需在鏈上創建額外的比特幣交易或支付費用。他們只在初期使用比特幣系統區塊鏈將比特幣加載到閃電網路並進行結算（即從閃電網路中刪除比特幣）。理論上，閃電網路每秒可處理數百萬筆交易，遠超比特幣主網的每秒 7 筆交易限制，爲解決比特幣網路擁堵提供了有效途徑。









然而，閃電網路的發展並非毫無障礙。近期，比特幣核心開發者 Antoine Riard 因安全問題退出閃電網路開發團隊，並指出新的替代循環攻擊可能對閃電網路構成威脅，這一事件引發了市場對閃電網路安全的擔憂。儘管如此，閃電網路依然是解決比特幣擁堵問題的關鍵所在，其未來的完善與發展對比特幣的廣泛應用具有深遠影響。





從理論到實踐，經過幾年的蓬勃發展，比特幣閃電網路的基礎設施和生態應用已初具規模。在基礎設施層面，眾多比特幣錢包服務、交易所及支付處理商紛紛接納並應用該技術，爲用戶提供高效且經濟的比特幣支付服務。而在生態應用方面，其應用場景持續拓寬，已覆蓋金融、遊戲、獎勵/返現、眾籌、P2P市場、播客/流媒體、社交應用等多個領域，爲比特幣的廣泛應用打下了堅實基礎。









隨著時代的發展，提升支付效率與降低成本已成爲不可忽視的普遍需求。在此背景下，閃電網路生態系統正逐步茁壯成長，展現出強勁的發展勢頭，有望在未來進一步推動比特幣的大規模應用與普及。





