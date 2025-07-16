近日，隨著比特幣價格突破90,000美元大關，全球投資者再次將目光聚焦於這顆數字貨幣的璀璨明星。比特幣的這一突破不僅標誌著加密貨幣市場新的里程碑，也彰顯了加密市場的不斷成熟與發展。那麼，是什麼因素推動了比特幣價格的飆升？背後的驅動力有哪些？讓我們一探究竟。 1.特朗普當選的政治預期：加密貨幣的“政策春天” 加密貨幣被認爲是“特朗普交易”的一部分。在競選期間，特朗普就多次表達了對比特幣和加密貨幣的青近日，隨著比特幣價格突破90,000美元大關，全球投資者再次將目光聚焦於這顆數字貨幣的璀璨明星。比特幣的這一突破不僅標誌著加密貨幣市場新的里程碑，也彰顯了加密市場的不斷成熟與發展。那麼，是什麼因素推動了比特幣價格的飆升？背後的驅動力有哪些？讓我們一探究竟。 1.特朗普當選的政治預期：加密貨幣的“政策春天” 加密貨幣被認爲是“特朗普交易”的一部分。在競選期間，特朗普就多次表達了對比特幣和加密貨幣的青
新手學院/Learn/精選內容/比特幣突破9萬...後的驅動力！

比特幣突破9萬美元，揭秘新高背後的驅動力！

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
FOMO.FUND
FOMO$0.00001097+6.40%
比特幣
BTC$105,375.52+1.57%
RWAX
APP$0.000935+18.14%


近日，隨著比特幣價格突破90,000美元大關，全球投資者再次將目光聚焦於這顆數字貨幣的璀璨明星。比特幣的這一突破不僅標誌著加密貨幣市場新的里程碑，也彰顯了加密市場的不斷成熟與發展。那麼，是什麼因素推動了比特幣價格的飆升？背後的驅動力有哪些？讓我們一探究竟。

1.特朗普當選的政治預期：加密貨幣的“政策春天”

加密貨幣被認爲是“特朗普交易”的一部分。在競選期間，特朗普就多次表達了對比特幣和加密貨幣的青睞，認爲它們的創新精神和自主性符合美國的核心價值觀，並計劃以政策形式支持加密貨幣，使美國在比特幣和區塊鏈技術上佔據領先地位。特朗普勝選更加強化了比特幣投資者的做多信心，在特朗普宣佈勝選的消息傳出後，比特幣價格便開啟了迅速上漲。最近5個自然日，比特幣累計上漲超10%；近兩個月漲約40%，年內比特幣更是上漲近80%。渣打銀行數字資產研究全球主管Geoff Kendrick此前曾表示，特朗普勝選後，比特幣的價格將在今年年底達到12.5萬美元，到2025年底將達到20萬美元。Kendrick認爲，特朗普此前對加密貨幣的承諾，例如解僱美國證券交易委員會主席Gary Gensler，建立國家戰略比特幣儲備，以及將美國重塑爲“比特幣超級大國”，這些因素將推動比特幣上漲。

2.美聯儲降息與CPI數據：推動比特幣上漲的雙重動力

美聯儲的貨幣政策也是推動比特幣上漲的關鍵因素之一。2023年和2024年的多次降息使市場流動性更加充裕，促使更多的資金流入比特幣市場。尤其是在美聯儲9月降息50個基點後，比特幣應聲大漲。11月的降息進一步加劇了這一走勢，市場對比特幣作爲對抗通脹工具的需求愈發強烈。同時，美國CPI（消費者物價指數）數據也成爲比特幣上漲的催化劑之一。在最新的CPI數據公佈後，比特幣迅速突破90,000美元。市場對CPI的反應表明，投資者預期美聯儲的寬鬆貨幣政策將持續，進而支撐比特幣價格的上行。

3.機構投資者的加碼 & 散戶投資者的熱情

機構投資者的持續參與也是比特幣突破90,000美元的重要因素之一。近年來，越來越多的機構投資者開始關注並進入比特幣市場，從傳統金融巨頭到科技公司，紛紛將比特幣納入其資產配置中，不僅爲比特幣帶來了大量資金的注入，也爲市場帶來了更多的信心和穩定性。

在全球通脹壓力增大的背景下，比特幣作爲避險資產的特性更加凸顯，吸引了大量長期投資者入場。例如，越來越多的對沖基金、家族辦公室、甚至央行開始將比特幣作爲“數字黃金”來進行儲備資產配置。MicroStrategy是最爲典型的機構投資者之一，至今已累計持有超過25萬枚比特幣，價值達到200億美元。隨著更多傳統金融機構逐步進入加密貨幣市場，比特幣作爲數字黃金的地位愈加穩固，推動了價格的上漲。此外，現貨 ETF 的資金流入爲市場提供了更多的流動性，進一步推高了比特幣價格。儘管早期市場對現貨 ETF 的熱情有所回落，但近期現貨 ETF 的資金流入出現回升，且規模不斷擴大，這無疑成爲了推動比特幣價格上漲的又一重要因素。


除了機構資金的強力推動，散戶投資者的熱情同樣是比特幣價格上漲的重要驅動力。隨著社交媒體和互聯網平臺的普及，越來越多的零售投資者開始意識到比特幣的巨大投資潛力，尤其是在股市和傳統資產市場波動劇烈的背景下，許多散戶紛紛將目光轉向加密貨幣市場，尋求更高的回報和更大的投資靈活性。比特幣獨特的去中心化特性和高度透明的交易機制，使其在廣泛的零售投資者中獲得了熱烈的追捧。對於那些渴望擺脫傳統金融體系束縛、希望擁有更多控制權和隱私的投資者而言，比特幣無疑提供了一個理想的替代方案。不僅如此，比特幣作爲數字資產的先鋒，正逐步成爲全球投資者對抗通貨膨脹和貨幣貶值的避風港，吸引了越來越多的人加入這一變革性的資產類別。

4.技術與創新的推動

比特幣作爲加密貨幣的代表，不僅僅是因爲其價格的波動性吸引了投資者，更因爲它代表了金融行業的一次技術革命。區塊鏈技術的不斷進步，使得比特幣的交易更加安全、透明且高效。同時，圍繞比特幣的創新也層出不窮。例如，比特幣的二層擴展解決方案——閃電網絡（Lightning Network）正在不斷推進，解決了比特幣網絡在高交易量下的擴展性問題，進一步提升了比特幣作爲支付工具的可行性。隨著技術的發展，比特幣的應用場景也越來越廣泛，吸引了更多的用戶和開發者參與其中。

5.比特幣的“稀缺性”與減半效應

比特幣的最大特性之一是其“稀缺性”。比特幣的總量上限爲2100萬枚，這意味著無論市場需求如何，最終流通的比特幣數量是固定的。而每四年發生一次的“減半事件”則進一步加劇了這種稀缺性。每次減半後，礦工的獎勵減少，這意味著新發行的比特幣數量將下降，從而加大了市場上的供給壓力，推動比特幣的價格上漲。

自2020年5月第三次減半以來，比特幣的價格便開啓了大幅上漲的趨勢。許多投資者將比特幣視爲一種抗通脹的保值資產，這也促進了需求的激增。隨著時間推移，市場的供需關係變得更加緊張，推動了比特幣價格的持續上行。正是這種稀缺性和減半機制，使比特幣不僅是一項獨特的投資選擇，更是一種長期保值增值的資產，爲投資者提供了抗衡傳統市場波動的堅實盾牌。

6.市場情緒和心理效應

市場情緒是推動比特幣價格上漲的一個不可忽視的因素。在投資者的情緒驅動下，比特幣常常呈現出“羊群效應”，當價格開始上漲時，更多的投資者進入市場，從而形成良性循環。尤其是在比特幣突破歷史新高時，許多投資者和媒體的關注讓更多的資金流入市場，推動價格進一步上漲。

此外，FOMO（錯失恐懼症）也是推動比特幣價格上漲的一個重要心理因素。當越來越多的人看到比特幣價格創新高時，他們擔心錯失潛在的利潤，進而導致更多的買盤進入市場。

7.結語

比特幣突破90,000美元的背後，是多重因素的綜合推動作用。儘管比特幣展現出強大的上漲動力，投資者仍需保持警覺，因爲加密貨幣市場的高波動性使得價格可能隨時出現劇烈波動。對於未來，比特幣是否能夠繼續保持上漲勢頭，還需關注宏觀經濟環境的變化、政策監管的趨向以及市場情緒的波動。無論如何，數字貨幣的時代已經到來，比特幣作爲其中的領頭羊，仍將在全球經濟中佔據重要地位。

在這樣的市場環境下，選擇一個安全、透明且具高效的交易平臺尤爲重要。MEXC 憑藉先進的技術支持、強大的流動性以及全網最低交易費用，成爲了全球投資者的首選平臺。通過MEXC，您不僅可以享受頂級的交易體驗，還能接觸到全球最前沿的數字資產投資機會，確保在激烈的市場競爭中立於不敗之地。

如何在 MEXC 平臺上購買 BTC 呢？

WEB端

第一步：登陸 MEXC 官網，點擊左上角【現貨交易】-【現貨交易】；
第二步：在主板區選擇【BTC/USDT】或者直接搜索【BTC/USDT】；
第三步：點擊【買入BTC】。


APP端

第一步：登陸 MEXC App，點擊【交易】；
第二步：點擊【現貨交易】，在主板區選擇【BTC/USDT】，或者直接搜索【BTC/USDT】；
第三步：點擊【買入BTC】。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金