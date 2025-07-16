加密市場再啓新週期：比特幣強勢回歸，山寨幣機會渺茫？

加密貨幣市場以週期性波動為特徵，每一輪牛市和熊市的交替都受到多種因素的交織影響。過去幾年中，我們見證了幾輪狂熱的牛市和隨之而來的深度回調，多數投資者都在這些波動中經歷了巨大的漲跌。2024–2025 年，加密市場再度進入新一輪的週期，市場的整體走向與歷史不同，尤其是特朗普政府未能為加密市場提供明顯的政策支持，反而在強勢美元和弱勢美股的推動下，引發了市場的劇烈波動。政府加徵關稅及頻繁調整經濟政策，導致市場陷入動盪。比特幣（*URLS-BTC_USDT*）雖然有所反彈，但山寨幣市場持續疲軟，多數山寨幣創下近兩年新低。在這一背景下，投資者不禁開始質疑：當前牛市是否還在繼續？山寨幣市場是否還有「解套」的機會？













自 2009 年比特幣誕生以來，加密貨幣市場經歷了多個完整的週期，雖然每一輪週期的驅動力有所不同，但市場通常遵循類似的階段性模式。以下是加密市場週期的傳統結構：

修正/熊市：市場情緒轉為悲觀，投資者開始獲利回吐，流動性減少，幣價大幅回調，部分投機性資產因失去市場關注而價格暴跌。這一階段通常伴隨着廣泛的恐慌，市場逐漸回歸理性。

狂熱/高峰：市場情緒過度樂觀，投機氛圍瀰漫，資產價格暴漲。新項目和山寨幣頻繁湧現，投資者對未來的預期高度樂觀，忽視風險，導致市場價格脫離實際價值。

擴張/牛市：市場情緒回暖，資金持續流入，媒體報導助力市場熱度進一步提升。投資者信心增強，主流加密資產逐漸回升，尤其是比特幣和以太坊等項目，吸引了大量散戶和機構的參與。

積累階段：在熊市的末期，機構和長期投資者開始以較低的價格吸納優質資產，為下一輪市場上漲做準備。這一階段的投資行為通常較為理性，資金的流入較為穩定，且更多關注項目的實際價值和長期潛力。





這一週期模式已經在多個歷史週期中得到了驗證，從 2013 年比特幣價格暴漲和崩潰，到 2017 年 ICO 熱潮的狂熱，再到 2021 年由 DeFi、NFT 以及機構興趣推動的牛市，每個週期的波動都受到不同因素的影響。然而，隨着 2024 年的市場週期到來，我們看到了一些不同的變化。









與以往的市場週期相比，本輪週期呈現出一些顯著的變化，尤其是在參與者結構和市場動態方面。機構資本的參與已成為推動市場走勢的主要力量之一，重新定義了加密市場的運行方式。這一變化不僅影響了比特幣的市場表現，也對整個加密生態系統產生了深遠影響。





本輪週期中最顯著的變化是機構資本的深度介入。過去，加密市場的主導力量主要是散戶投資者，而本輪週期機構投資者的角色愈發關鍵：

比特幣現貨 ETF 的獲批：美國批准了比特幣現貨 ETF，降低了傳統金融機構投資比特幣的門檻，使得數 兆 美元級別的資金可以通過合規渠道流入市場。

比特幣成為機構認可的資產：大型企業、主權國家和養老基金將比特幣納入投資組合，使其更像「數字黃金」而非高風險投機資產。

衍生品市場的成熟：比特幣期貨、期權等衍生品的發展，使市場的波動性下降，價格走勢更加穩健。





受機構資金的青睞，比特幣在本輪週期中表現尤為強勢，甚至在一定程度上壓縮了山寨幣的生存空間。





在以往的牛市中，山寨幣往往可以勝過比特幣，許多小市值代幣甚至實現了百倍乃至千倍的漲幅。但本輪週期中，山寨幣市場面臨更嚴峻的挑戰：

代幣供應激增：據 Dune Analytics 數據顯示，截至 2025 年 1 月，市場上流通的加密代幣已超過 3,640 萬種，而 2017–2018 年僅有約 3,000 個。新項目的增多導致市場競爭加劇，單個項目獲得流動性的難度上升。

Meme 幣氾濫：在上一輪牛市中，僅有 Dogecoin（*URLS-DOGE_USDT*）、Shiba Inu（*URLS-SHIB_USDT*） 等少數 Meme 幣獲得市場關注，而 2024 年市場上幾乎每天都有大量新 Meme 幣誕生，像 *URLS-REDO_USDT*，*URLS-GOAT_USDT*等幣相繼上線，迅速吸引了大批散戶投資者的關注，導致市場注意力和資金被不斷分散。

Layer 1 與 Layer 2 項目的過剩：過去幾年，Layer 1 和 Layer 2 解決方案如雨後春筍般湧現，使得市場流動性進一步分散。例如，Solana 和 Avalanche 等 Layer 1 區塊鏈的崛起，以及 Arbitrum 和 Optimism 等 Layer 2 解決方案的擴展，使得市場選擇過多，資金和關注度被廣泛分散。





這意味着，雖然部分優質山寨幣仍然能夠取得亮眼表現，但像過去一樣所有山寨幣集體起飛的行情已難以再現。









在本輪市場中，散戶投資者的行為模式發生了重大轉變，資金不再僅流向傳統的交易所，而是更多地流向鏈上新興交易平臺。其中，Pump.fun 的崛起最具代表性。

Pump.fun 引爆 Meme 幣潮流：該平臺允許用戶快速創建 Solana 代幣，並推動了一系列小盤 Meme 幣的投機狂潮，使得大量散戶資金流入這些高風險資產。

資金輪動加速：由於投機性資金在 Meme 幣之間頻繁流動，單個代幣的上漲週期被大幅縮短，很多項目在幾天甚至幾小時內經歷暴漲暴跌，使得成熟山寨幣難以形成持續性的上漲趨勢。









據統計，截至 2025 年 1 月，Pump.fun 的收入已達到 1.1672 億美元，超過 Solana（1.1646 億美元）和以太坊（1.0764 億美元）的收入，顯示出該平臺對市場的影響力。









本輪市場週期的變化對投資者帶來了新的挑戰和機遇，如何適應這一新的市場結構，成為了投資決策的關鍵：

比特幣仍是最安全的選擇：由於機構的持續買入，比特幣在本輪週期中的主導地位增強，表現穩定。對於長期投資者來說，比特幣仍然是市場中最具確定性的資產。

山寨幣投資需要更加謹慎：與過去的牛市不同，本輪週期山寨幣市場競爭激烈，只有具備真實應用場景、良好代幣經濟學和強大社區基礎的項目才能脫穎而出。投資者應更加註重基本面，避免盲目跟風。

理解散戶資金的流動方向：傳統的炒作邏輯正在改變，新興的鏈上交易模式正在主導散戶資金的流動。對 Meme 幣、鏈上衍生品平臺等新趨勢的理解，將成為短線交易者獲利的關鍵。









雖然加密市場仍然遵循傳統的週期模式，但 2024–2025 年的市場環境已發生顯著變化。機構資金的流入、山寨幣市場的稀釋以及散戶投資模式的轉變，共同塑造了一個全新的市場格局。對於投資者而言，理解市場的結構性變化、調整投資策略，並緊跟資金流向，將是成功穿越本輪週期的關鍵。







