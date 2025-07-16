加密貨幣市場以週期性波動為特徵，每一輪牛市和熊市的交替都受到多種因素的交織影響。過去幾年中，我們見證了幾輪狂熱的牛市和隨之而來的深度回調，多數投資者都在這些波動中經歷了巨大的漲跌。2024–2025 年，加密市場再度進入新一輪的週期，市場的整體走向與歷史不同，尤其是特朗普政府未能為加密市場提供明顯的政策支持，反而在強勢美元和弱勢美股的推動下，引發了市場的劇烈波動。政府加徵關稅及頻繁調整經濟政策，導加密貨幣市場以週期性波動為特徵，每一輪牛市和熊市的交替都受到多種因素的交織影響。過去幾年中，我們見證了幾輪狂熱的牛市和隨之而來的深度回調，多數投資者都在這些波動中經歷了巨大的漲跌。2024–2025 年，加密市場再度進入新一輪的週期，市場的整體走向與歷史不同，尤其是特朗普政府未能為加密市場提供明顯的政策支持，反而在強勢美元和弱勢美股的推動下，引發了市場的劇烈波動。政府加徵關稅及頻繁調整經濟政策，導
新手學院/Learn/精選內容/加密市場再啓...幣機會渺茫？

加密市場再啓新週期：比特幣強勢回歸，山寨幣機會渺茫？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
比特幣
BTC$105,375.52+1.57%
DeFi
DEFI$0.000838+3.84%
NFT
NFT$0.000000403+0.47%
Memecoin
MEME$0.001664+0.78%
狗狗幣
DOGE$0.17861+0.07%

加密貨幣市場以週期性波動為特徵，每一輪牛市和熊市的交替都受到多種因素的交織影響。過去幾年中，我們見證了幾輪狂熱的牛市和隨之而來的深度回調，多數投資者都在這些波動中經歷了巨大的漲跌。2024–2025 年，加密市場再度進入新一輪的週期，市場的整體走向與歷史不同，尤其是特朗普政府未能為加密市場提供明顯的政策支持，反而在強勢美元和弱勢美股的推動下，引發了市場的劇烈波動。政府加徵關稅及頻繁調整經濟政策，導致市場陷入動盪。比特幣（*URLS-BTC_USDT*）雖然有所反彈，但山寨幣市場持續疲軟，多數山寨幣創下近兩年新低。在這一背景下，投資者不禁開始質疑：當前牛市是否還在繼續？山寨幣市場是否還有「解套」的機會？


1.加密市場週期的傳統模式


自 2009 年比特幣誕生以來，加密貨幣市場經歷了多個完整的週期，雖然每一輪週期的驅動力有所不同，但市場通常遵循類似的階段性模式。以下是加密市場週期的傳統結構：
修正/熊市：市場情緒轉為悲觀，投資者開始獲利回吐，流動性減少，幣價大幅回調，部分投機性資產因失去市場關注而價格暴跌。這一階段通常伴隨着廣泛的恐慌，市場逐漸回歸理性。
狂熱/高峰：市場情緒過度樂觀，投機氛圍瀰漫，資產價格暴漲。新項目和山寨幣頻繁湧現，投資者對未來的預期高度樂觀，忽視風險，導致市場價格脫離實際價值。
擴張/牛市：市場情緒回暖，資金持續流入，媒體報導助力市場熱度進一步提升。投資者信心增強，主流加密資產逐漸回升，尤其是比特幣和以太坊等項目，吸引了大量散戶和機構的參與。
積累階段：在熊市的末期，機構和長期投資者開始以較低的價格吸納優質資產，為下一輪市場上漲做準備。這一階段的投資行為通常較為理性，資金的流入較為穩定，且更多關注項目的實際價值和長期潛力。

這一週期模式已經在多個歷史週期中得到了驗證，從 2013 年比特幣價格暴漲和崩潰，到 2017 年 ICO 熱潮的狂熱，再到 2021 年由 DeFi、NFT 以及機構興趣推動的牛市，每個週期的波動都受到不同因素的影響。然而，隨着 2024 年的市場週期到來，我們看到了一些不同的變化。

2.本輪週期的獨特之處


與以往的市場週期相比，本輪週期呈現出一些顯著的變化，尤其是在參與者結構和市場動態方面。機構資本的參與已成為推動市場走勢的主要力量之一，重新定義了加密市場的運行方式。這一變化不僅影響了比特幣的市場表現，也對整個加密生態系統產生了深遠影響。

2.1 機構投資推動比特幣主導市場

本輪週期中最顯著的變化是機構資本的深度介入。過去，加密市場的主導力量主要是散戶投資者，而本輪週期機構投資者的角色愈發關鍵：
比特幣現貨 ETF 的獲批：美國批准了比特幣現貨 ETF，降低了傳統金融機構投資比特幣的門檻，使得數美元級別的資金可以通過合規渠道流入市場。
比特幣成為機構認可的資產：大型企業、主權國家和養老基金將比特幣納入投資組合，使其更像「數字黃金」而非高風險投機資產。
衍生品市場的成熟：比特幣期貨、期權等衍生品的發展，使市場的波動性下降，價格走勢更加穩健。

受機構資金的青睞，比特幣在本輪週期中表現尤為強勢，甚至在一定程度上壓縮了山寨幣的生存空間。

2.2 山寨幣市場稀釋，爆發力減弱

在以往的牛市中，山寨幣往往可以勝過比特幣，許多小市值代幣甚至實現了百倍乃至千倍的漲幅。但本輪週期中，山寨幣市場面臨更嚴峻的挑戰：
代幣供應激增：據 Dune Analytics 數據顯示，截至 2025 年 1 月，市場上流通的加密代幣已超過 3,640 萬種，而 2017–2018 年僅有約 3,000 個。新項目的增多導致市場競爭加劇，單個項目獲得流動性的難度上升。
Meme 幣氾濫：在上一輪牛市中，僅有 Dogecoin（*URLS-DOGE_USDT*）、Shiba Inu（*URLS-SHIB_USDT*） 等少數 Meme 幣獲得市場關注，而 2024 年市場上幾乎每天都有大量新 Meme 幣誕生，像 *URLS-REDO_USDT*，*URLS-GOAT_USDT*等幣相繼上線，迅速吸引了大批散戶投資者的關注，導致市場注意力和資金被不斷分散。
Layer 1 與 Layer 2 項目的過剩：過去幾年，Layer 1 和 Layer 2 解決方案如雨後春筍般湧現，使得市場流動性進一步分散。例如，Solana 和 Avalanche 等 Layer 1 區塊鏈的崛起，以及 Arbitrum 和 Optimism 等 Layer 2 解決方案的擴展，使得市場選擇過多，資金和關注度被廣泛分散。

這意味着，雖然部分優質山寨幣仍然能夠取得亮眼表現，但像過去一樣所有山寨幣集體起飛的行情已難以再現。


2.3 散戶資金被吸引至新興交易模式

在本輪市場中，散戶投資者的行為模式發生了重大轉變，資金不再僅流向傳統的交易所，而是更多地流向鏈上新興交易平臺。其中，Pump.fun 的崛起最具代表性。
Pump.fun 引爆 Meme 幣潮流：該平臺允許用戶快速創建 Solana 代幣，並推動了一系列小盤 Meme 幣的投機狂潮，使得大量散戶資金流入這些高風險資產。
資金輪動加速：由於投機性資金在 Meme 幣之間頻繁流動，單個代幣的上漲週期被大幅縮短，很多項目在幾天甚至幾小時內經歷暴漲暴跌，使得成熟山寨幣難以形成持續性的上漲趨勢。



據統計，截至 2025 年 1 月，Pump.fun 的收入已達到 1.1672 億美元，超過 Solana（1.1646 億美元）和以太坊（1.0764 億美元）的收入，顯示出該平臺對市場的影響力。

3.本輪週期的應對策略


本輪市場週期的變化對投資者帶來了新的挑戰和機遇，如何適應這一新的市場結構，成為了投資決策的關鍵：
比特幣仍是最安全的選擇：由於機構的持續買入，比特幣在本輪週期中的主導地位增強，表現穩定。對於長期投資者來說，比特幣仍然是市場中最具確定性的資產。
山寨幣投資需要更加謹慎：與過去的牛市不同，本輪週期山寨幣市場競爭激烈，只有具備真實應用場景、良好代幣經濟學和強大社區基礎的項目才能脫穎而出。投資者應更加註重基本面，避免盲目跟風。
理解散戶資金的流動方向：傳統的炒作邏輯正在改變，新興的鏈上交易模式正在主導散戶資金的流動。對 Meme 幣、鏈上衍生品平臺等新趨勢的理解，將成為短線交易者獲利的關鍵。

4.總結：適應市場新格局，抓住潛在機遇


雖然加密市場仍然遵循傳統的週期模式，但 2024–2025 年的市場環境已發生顯著變化。機構資金的流入、山寨幣市場的稀釋以及散戶投資模式的轉變，共同塑造了一個全新的市場格局。對於投資者而言，理解市場的結構性變化、調整投資策略，並緊跟資金流向，將是成功穿越本輪週期的關鍵。

MEXC 平臺憑藉豐富的數字資產選擇、強大流動性和多樣化工具，助力投資者在波動中做出明智決策。無論是比特幣、山寨幣，還是創新項目，MEXC為投資者提供了穩定高效的交易環境，幫助他們抓住潛在機遇。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金