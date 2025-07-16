2025 年比特幣雙螺旋：ETF 與上市公司儲備如何重構金融版圖

















10,000 億美元，創歷史新高。全球比特幣 ETF 資產管理規模（AUM）已突破 1,200 億美元，其中貝萊德旗下的 IBIT 以 686 億美元規模穩居榜首，富達 FBTC 以 312 億美元緊隨其後，形成「雙巨頭+多極化」的市場格局。 2024 年 1 月美國首隻比特幣現貨 ETF 的獲批，標誌着加密資產正式進入傳統金融體系的核心賽道。據 The Block 數據，截至 2025 年 6 月 19 日，比特幣現貨 ETF 的累計交易量已超過，創歷史新高。全球比特幣 ETF 資產管理規模（AUM）已突破 1,200 億美元，其中貝萊德旗下的 IBIT 以 686 億美元規模穩居榜首，富達 FBTC 以 312 億美元緊隨其後，形成「雙巨頭+多極化」的市場格局。













ARK Invest 聯合 21Shares 推出的 ARK 21Shares Bitcoin ETF（ARKB） 成爲市場熱議焦點。截至 2025 年 6 月 19 日，ARKB 交易價格報 34.52 美元，總市值達 16.1 億美元，資產管理規模突破 55 億美元，顯示出強勁的市場需求與成長性。









ARKB 採用 0.21% 的低費率策略，較行業平均更具競爭優勢，吸引了大批機構資金流入。這類 ETF 憑藉「合規 + 低費率」的組合優勢，有望逐步替代以往 Grayscale 信託類產品，成爲比特幣主流配置工具之一。













截至 2025 年上半年，全球已有 70 多家上市公司將比特幣納爲財報項目，累計持倉超 67 萬枚 BTC，佔比特幣總量的約 3.2%。





















頭部玩家持續加碼：MicroStrategy 倉量獨佔鰲頭，其 2025 年 4 月單週增持 1,895 枚的操作，彰顯對「數位黃金」的堅定信心。日本 Metaplanet 通過「零息債+權證」融資模式，已累計持有超 1 萬枚BTC，目標直指 21 萬枚長期儲備。





Amazon 正在內部調研將比特幣現貨 ETF 納入公司現金管理體系，探索 Bitcoin amazon 佈局，意圖通過財務工具豐富資產配置； 傳統行業加速入場：新加坡農產品巨頭 Davis Commodities 將 3,000 萬美元戰略資金的 40% 配置比特幣，並推動糖、大米等實體資產代幣化。香港明盛集團通過子公司 Lead Benefit 分批購入 833 枚 BTC，成爲亞洲企業儲備的標杆案例。正在內部調研將比特幣現貨 ETF 納入公司現金管理體系，探索佈局，意圖通過財務工具豐富資產配置；





儲備動機多元化：除財務對衝外，比特幣正成爲企業融資的創新工具。特朗普媒體集團獲 SEC 批准的比特幣資產配置，不僅打開數位資產投資通道，更暗示政治資本與加密貨幣的深度綁定。Tether 穩定幣發行方持倉突破 10 萬枚 BTC，則體現鏈上生態與儲備資產的協同效應。









兩大趨勢正形成正向反饋循環。ETF 的機構資金流入爲企業儲備提供流動性支撐，而上市公司的持續購入則強化了比特幣的「數位黃金」敘事。這種共振在價格層面體現得尤爲明顯。2024 年 12 月比特幣突破 10 萬美元心理關口時，恰逢企業儲備量突破 50 萬枚。2025 年 6 月，儘管地緣政治風險加劇，但 ETF 連續五日吸金 13 億美元，推動幣價在震盪中維持高位。









回顧過去十年，比特幣已從加密貨幣蛻變爲全球範圍內被廣泛認可的「制度型資產」。這場轉型背後，是比特幣現貨 ETF 交易量破萬億美元大關，成爲合規渠道的重要表現；是 70 餘家上市企業佈局，行業邊界全面拓展；是國際機構及主權資本持續加碼，推動融資規模擴張；更是監管與會計機制逐步完善，爲資產融合提供製度基礎。













隨着 BlackRock Fidelity 等基金公司爭奪份額並優化費率結構，預計比特幣現貨 ETF AUM 將很快突破 1,500 億美元，甚至朝着 2,000 億美元目標邁進。









未來，上市公司可能將 BTC 納入資產負債表的標準科目，與法幣、債務、股權形成新型配置組合。更值得期待的是，國際會計準則委員會（IASB）正在研究數位資產會計準則，這將爲比特幣儲備提供合規框架。









未來，比特幣或將成爲整個加密金融生態的底層價值錨，推動數位債券、Token 化權益產品、DAO 治理平台等新型金融工具落地。跨鏈、多資產協同路線也可能帶動新一輪資產配置方式的革新。





2025 年，比特幣正站在歷史的岔口：向前是機構資金與上市公司共同構築的數位金融新秩序，向後是投機狂熱與監管不確定性的暗影。但可以確定的是，當比特幣現貨 ETF 交易量突破萬億、上市公司儲備突破 67 萬枚的時刻，比特幣已不再是邊緣的「加密貨幣」，而是其已經踏入全球金融主流體系的中樞地帶。









