比特幣衝破 12 萬美元，機構資金攜政策東風掀起新風暴？

2025 年 7 月 14 日，比特幣價格強勢突破 12 萬美元大關，創下歷史新高。根據全球領先的數字資產交易平臺 MEXC 的實時數據顯示，截至撰文時，BTC/USDT 現貨報價 122,559.92 USDT，市場熱度持續攀升。然而，在"牛市歸來"的市場呼聲之下，更值得關注的是這一輪上漲背後深層次的結構性驅動力。從機構持續建倉、政策預期轉向積極，到資金結構優化與投資者行爲演變，這不僅是價格的躍升，更是比特幣作爲全球數字資產"價值錨"地位的一次系統性重估。
2025 年 7 月 14 日，比特幣價格強勢突破 12 萬美元大關，創下歷史新高。根據全球領先的數字資產交易平臺 MEXC 的實時數據顯示，截至撰文時，BTC/USDT 現貨報價 122,559.92 USDT，市場熱度持續攀升。然而，在“牛市歸來”的市場呼聲之下，更值得關注的是這一輪上漲背後深層次的結構性驅動力。從機構持續建倉、政策預期轉向積極，到資金結構優化與投資者行爲演變，這不僅是價格的躍升，更是比特幣作爲全球數字資產“價值錨”地位的一次系統性重估。


1.比特幣上漲不只是價格事件，而是價值重估


本輪比特幣上漲並非由單一利好驅動，而是多重宏觀與行業內生因素的共振結果。科技股走強、機構資金持續流入、企業加速納庫、ETF 持倉創紀錄，加之政策預期持續釋放積極信號，共同構成了這一輪結構性上行的基礎。

與 2021 年的情緒型牛市不同，本輪比特幣上漲呈現出更加“機構化”、“基本面驅動”與“去投機化”的特徵。傳統金融資本、企業資產負債表與政府監管預期已成爲推動行情的關鍵變量。

2.機構加倉主導價格走勢，ETF 成爲進場首選


ARK Invest 發佈的《Bitcoin Monthly》報告，截至 6 月底，長期持幣者已控制約 74% 的比特幣供應量，創下近 15 年來新高。而短期持幣者佔比持續下降，說明市場正經歷“強手換強手”的結構轉移。

Glassnode 數據顯示，比特幣 RHODL 比率升至本輪週期高點，表明市場結構正在發生轉變。當前更多比特幣正集中在中長期持有者手中，而短期交易活躍度依然偏低。這一變化通常被視爲市場進入週期切換、投機情緒降溫的重要信號。RHODL 比率作爲鏈上關鍵指標，可用於判斷比特幣在不同持倉週期之間的分佈格局，反映市場參與者的行爲轉變與週期演化。


與此同時，BlackRock 旗下的 IBIT ETF 持倉突破 70 萬枚 BTC，佔總供應量的 3.33%。彭博數據顯示，其年化管理費收益已超越旗下 S&P500 ETF（IVV），成爲傳統金融進軍加密市場的盈利典範。

ETF 不僅爲機構提供了合規通道，也改變了比特幣與傳統資產之間的關聯路徑。當前投資者已將比特幣與科技成長股一同視爲“未來驅動型資產”。

3.企業掀起“納庫潮”，比特幣成爲全球公司新型儲備工具


7 月以來，傳統行業企業掀起了新一輪“比特幣納庫”浪潮，涵蓋酒店、地產、食品、醫療、製造等多個領域：

墨西哥地產運營商 Murano 啓動 5 億美元 SEPA 協議，併購入 21 枚 BTC；
日本 Metaplanet 持倉突破 2200 枚 BTC，正式轉型爲“比特幣國庫型公司”；
中港美三地運營的 DDC、醫療科技公司 Semler Scientific、量化交易商 Hilbert Group 等，紛紛追加或宣佈增持 BTC；
甚至連深圳製造企業、出行科技公司 Webus、老牌加密平臺 Bakkt 也加入這一潮流。

這一現象背後，是企業在美元強勢、利率見頂、房地產疲軟的背景下，對流動性和資本增值的新認知。比特幣逐漸被視爲具有抗通脹能力、高流動性與全球定價優勢的“戰略性資產”，其功能正從投資標的向儲備工具轉變。

4.政策轉暖與監管清晰度提升，強化市場信心


7 月 14 日當週，美國國會即將召開“加密立法周”（Crypto Week），《GENIUS 法案》《CLARITY 法案》將分別送達總統與參議院審議。雖然美政府建立“戰略比特幣儲備”的預測熱度回落，但政策輿論層面的持續發酵，強化了市場對合規化路徑的信心。

政策邊界正在逐步清晰，加密資產或將獲得更多“準主權”地位，尤其在企業財報納入、州級購入授權等方面形成突破。

5.鏈上數據印證結構性上行，市場風險偏好回暖


從鏈上數據來看，Coinglass 顯示比特幣突破新高期間，短短數小時清算空頭倉位超 3.4 億美元，形成典型的技術性逼空，表明市場力量已偏向多頭。同時，MVRV、SOPR 等指標顯示價格尚未嚴重透支，仍處於健康的結構性上行通道中。


而美股科技板塊與 AI 板塊（以英偉達爲首）走強，也爲比特幣行情提供了外部催化。英偉達市值突破 4 萬億美元，間接強化了市場的風險偏好情緒。比特幣與科技資產的聯動關係，在當前週期表現尤爲緊密。

6.結語：複雜結構中的“數字黃金”，仍具上升潛力


比特幣此次突破 12 萬美元，是資本結構重組、政策博弈、企業資產重估與風險偏好回暖共同驅動的結果。雖然短期市場存在技術性回調壓力，但中長期視角下，比特幣作爲“全球數字價值錨”的地位正愈發穩固。

未來，隨着更多機構參與、政策進一步落地、全球資產配置邏輯切換，比特幣或將在 2025 年下半年迎來真正意義上的“制度化牛市”——屆時，比特幣不再只是炒作對象，而將成爲全球主流資本的戰略資產配置之一。

在這一關鍵轉折點，選擇一個流動性強、產品豐富、響應市場變化迅速的交易平臺尤爲重要。MEXC 作爲全球領先的數字資產平臺，不僅支持主流 BTC 現貨與合約交易，還提供跟單、網格交易等多種投資工具，助力不同類型的投資者在波動中把握節奏、穩健進場。

無論你是長期持有者還是短期機會捕手，現在正是重新評估比特幣配置的關鍵節點。選擇 MEXC，把握下一個增長週期，從容開啓你的加密資產配置之路。

如何在 MEXC 平臺上購買 BTC 呢？

1）打開並登錄 MEXC App 或官方網站
2）在搜索框中搜索 BTC 代幣名稱，選擇 BTC 的現貨交易或者合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

當下，MEXC 平臺重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平臺上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啓財富增值之旅。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

