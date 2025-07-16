摘要：重點關注MEXC平臺特朗普概念幣異動。 引入： 北京時間7月21日凌晨，美國現總統拜登正式宣布將退出 2024 年總統競選，並將於本周晚些時候發表講話進行說明。 一石激起千層浪，加密市場在經歷短時下跌迅速反彈，一度突破 6.8 萬美元，創下近一月新高；與拜登有關的 Meme 項目直線暴跌，特朗普概念幣熱度再起，TREMP、MAGA 日漲幅超 20%。 隨著美國大選臨近，拜登退選，加密市場又將摘要：重點關注MEXC平臺特朗普概念幣異動。 引入： 北京時間7月21日凌晨，美國現總統拜登正式宣布將退出 2024 年總統競選，並將於本周晚些時候發表講話進行說明。 一石激起千層浪，加密市場在經歷短時下跌迅速反彈，一度突破 6.8 萬美元，創下近一月新高；與拜登有關的 Meme 項目直線暴跌，特朗普概念幣熱度再起，TREMP、MAGA 日漲幅超 20%。 隨著美國大選臨近，拜登退選，加密市場又將
新手學院/市場洞察/熱點分析/拜登退出總統...場何去何從？

拜登退出總統選舉，加密市場何去何從？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
Memecoin
MEME$0.001659+0.42%
Doland Tremp
TREMP$0.009183+6.06%
比特幣
BTC$105,330.5+1.39%
NFT
NFT$0.0000004038+0.67%
Solana
SOL$166.47+2.19%

摘要：重點關注MEXC平臺特朗普概念幣異動。

引入：

北京時間7月21日凌晨，美國現總統拜登正式宣布將退出 2024 年總統競選，並將於本周晚些時候發表講話進行說明。

一石激起千層浪，加密市場在經歷短時下跌迅速反彈，一度突破 6.8 萬美元，創下近一月新高；與拜登有關的 Meme 項目直線暴跌，特朗普概念幣熱度再起，TREMP、MAGA 日漲幅超 20%。

隨著美國大選臨近，拜登退選，加密市場又將何去何從？在波動性行情中，投資者又該採取哪些交易策略以捕獲超額收益？

1. 拜登概念幣斷崖下跌，特朗普概念幣熱度再起


今年以來，隨著 BTC 現貨 ETF 的問世，加密市場與傳統世界的聯繫愈發密切，BTC 與美股的相關性也創下 19 個月以來的最高水平。因此，當拜登宣布退選後，加密市場出現了一系列反應。

BTC 率先作出反應，MEXC 行情顯示，北京時間凌晨 2 點一度跌破 6.6 萬美元，最低至 65777 美元；隨後企穩抬升，反彈至 6.8 萬美元以上，創下近一月以來新高（68474 美元）。其他主流幣，在周一上午也獲得不錯的漲勢。

與拜登有關的 Meme 項目，遭遇了斷崖式下跌。CoinGecko 數據顯示，Solana 生態 Meme 代幣 BODEN 在拜登宣布退選後 4 小時下跌超 60% ，當前價格已跌至 0.0087 美元左右，市值僅為 640 萬美元，較其歷史高點 6.4 億美元跌幅近 90%。


此外，與拜登家人有關的 Meme 項目受到的打擊更大：JILLBODEN 暴跌 69%，LAPTOP 則下跌 62%，市值均跌破 10 萬美元；Solana 生態的 THE JEO BODENS NFT 系列地板價降至 0.050 SOL，24 小時跌幅 68%。

與之相對的，特朗普概念幣熱度再起。MEXC 行情顯示，Solana 生態 Meme 幣 TREMP 一度從 0.45 美元暴漲至接近 0.6 美元，1 小時內漲幅超 33.3%；目前，TREMP 價格穩定在 0.48 美元左右，項目當前市值為 4520 萬美元。

（MEXC上的TREMP價格走勢圖）

MEXC 也是最早上線 TREMP 的中心化平臺，開盤價 0.2 美元，最高上漲至 1.53 美元，最大漲幅超過 660%；即便是目前的價格，依然有 100% 以上的收益率。

這並非個例，今年 MEXC 在 Meme 項目上重點發力，第一時間篩選熱門項目，經過考察後上線，即時滿足投資者交易需求。

以特朗普概念幣為例，MEXC 早在今年 2 月就首發上線了以「讓美國再次偉大」為主題的 MAGA，平臺上的早期交易者最高獲利超過 10000%。7 月中旬，特朗普遇刺後，MEXC 也第一時間上線了包括 FIGHT、EAR、FIGHTETH 在內的多個 Meme 幣種，均獲得不錯的漲幅；其中 FIGHTETH 開盤後僅僅一天，最高漲幅超過 1000%，並且日交易量達到近 200 萬美元。

上幣速度快，項目質量高，MEXC 也因此獲得加密交易員的推崇。對特朗普概念幣感興趣的用戶，歡迎登錄 https://www.mexc.com 進行交易。

2. 拜登接班人對加密的態度


拜登退選後，接班人成為市場最關注的話題。

市場消息稱，美國現任副總統卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris）可能成為 2024 年民主黨總統候選人。預測市場 Polymarket 數據顯示，特朗普贏得 2024 年美國總統選舉的概率下降至 66%，哈里斯贏得 2024 年美國總統選舉的概率上升至 32%。當然，在真正的大選來臨之前，一切都未成定局。

不過，加密市場還是做出反應，與哈里斯相關的 Meme 代幣 KAMA 價格一天之內上漲了 133%；該 Meme 幣在過去一周上漲約 600%，過去 30 天飆升超 1500％。

哈里斯的異軍突起，引發加密人士的重點關注。根據 Cointelegraph 報道，白宮公開財務數據顯示，哈里斯與和其丈夫都有大量投資，但兩人均不持有任何數字資產，反而更傾向投資美國國債和新興市場。此外，她也沒有涉足過加密領域，從來沒有發表過支持或反對數字貨幣、代幣化、區塊鏈或 NFT 的強烈言論。

BTC Markets 首席執行官 Caroline Bowler 評價稱：「目前市場並不清楚哈里斯的政策傾向，而加密貨幣這一話題可能會成為兩黨候選人成敗的關鍵，希望可以在接下來幾周內聽到更多哈里斯對於加密貨幣的意見。」

除了哈里斯，美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾·奧巴馬也有望成為民主黨另一潛在候選人。隨著拜登退選消息公布，米歇爾·奧巴馬同名 Meme 幣 OBAMA 同樣表現不俗，一度從 0.003 美元的價格上漲至超 0.008 美元，1 小時內漲幅高達 276%，雖然隨後回落至 0.003 美元以下，但目前已經重新穩定在 0.0074 美元左右，項目市值在 740 萬美元左右。另外，目前米歇爾·奧巴馬個人並沒有直接參與加密活動的記錄，也沒有相關言論。

考慮到目前美國大選進行，加密投資者作為一個重要的選票群體，影響著即將到來的選舉競爭，加密貨幣也再次成為選舉爭論的一個焦點。因此，不排除未來民主黨新的總統候選人對加密繼續釋放友好信號。

3. 未來監管將對加密更加友好？


對於拜登的退選，市場也呈現兩種不同的觀點。

一種觀點認為，拜登退選不太可能對市場產生重大影響。天恆資產管理首席投資長 Piers Bolger 表示，短期內，美國總統拜登不尋求連任並轉而支持副總統哈里斯不太可能對市場產生實質性影響。他認為，市場將繼續關注美聯儲的政策走向，這是推動市場的關鍵因素。「我們仍然預計，美聯儲將在 9 月份的 FOMC 會議上開始放鬆貨幣政策。」

更多的市場聲音認為，拜登退選可能對加密貨幣市場產生積極影響，尤其是如果前總統特朗普成為共和黨的候選人並重返白宮。特朗普曾表示支持加密貨幣，也接受加密貨幣形式的美國總統競選捐款，並承諾結束所謂的「拜登對加密貨幣的戰爭」。

因此，市場參與者可能預期在特朗普的領導下，加密貨幣將迎來更友好的政策環境。從市場走勢來看，BTC 價格在拜登宣布退選後經歷了下挫，然後回升，顯示市場對這一消息的初步反應是負面的，但隨後轉為正面。

加密研究機構 10x Research 發布報告指出，隨著拜登退選，一個加密友好的政府將入主白宮。從歷史上看，這意味著 SEC 主席在新政府當選時辭職，儘管 SEC 主席 Gary Gensler 的任期將於 2026 年 6 月 5 日結束，但他也有可能在 2025 年 1 月、 2 月期間辭職。

加密投資公司 Satori Research 的首席執行官 Teong Hng 指出，場外期權市場的活動表明 BTC可能很快重回歷史高位。他補充稱，機構投資者的看漲情緒正在遞增，預計 BTC 價格在年底將出現強勁反彈，而特朗普的勝選是該資產價格登頂的標誌。

Magnet Capital 聯席首席投資官 Benjamin Celermajer 稱在特朗普政府的領導下，加密市場將變得更具投資價值。Pepperstone Group 研究主管 Chris Weston 分析稱，美國 BTC 現貨 ETF 周五錄得連續第十一天的淨流入，強勁資金流表明，BTC價格有望再次衝擊 70000 美元。

總結一下，對加密投資者來說，需要重點關注未來兩黨提出的方針，重新評估對未來政策的預期，重點關注美聯儲的政策走向。

如果你是風險偏好者，可以在未來一段時間重點關注各種大選有關的 Meme 項目，特別是 MEXC 甄選上線的代幣，捕獲超額收益。如果你是保守的交易員，可以嘗試在 MEXC 進行比特幣定投——MEXC 提供全行業最低的手續費用，掛單（Maker）零費率， BTC 以及 ETH 理財收益都是中心化平臺最高水準，可以讓用戶輕鬆獲得「睡後收入」。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金