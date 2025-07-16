拜登退出總統選舉，加密市場何去何從？





北京時間7月21日凌晨，美國現總統拜登正式宣布將退出 2024 年總統競選，並將於本周晚些時候發表講話進行說明。





一石激起千層浪，加密市場在經歷短時下跌迅速反彈，一度突破 6.8 萬美元，創下近一月新高；與拜登有關的 Meme 項目直線暴跌，特朗普概念幣熱度再起，TREMP、MAGA 日漲幅超 20%。





今年以來，隨著 BTC 現貨 ETF 的問世，加密市場與傳統世界的聯繫愈發密切，BTC 與美股的相關性也創下 19 個月以來的最高水平。因此，當拜登宣布退選後，加密市場出現了一系列反應。





BTC 率先作出反應，MEXC 行情顯示，北京時間凌晨 2 點一度跌破 6.6 萬美元，最低至 65777 美元；隨後企穩抬升，反彈至 6.8 萬美元以上，創下近一月以來新高（68474 美元）。其他主流幣，在周一上午也獲得不錯的漲勢。





此外，與拜登家人有關的 Meme 項目受到的打擊更大：JILLBODEN 暴跌 69%，LAPTOP 則下跌 62%，市值均跌破 10 萬美元；Solana 生態的 THE JEO BODENS NFT 系列地板價降至 0.050 SOL，24 小時跌幅 68%。





與之相對的，特朗普概念幣熱度再起。MEXC 行情顯示，Solana 生態 Meme 幣 TREMP 一度從 0.45 美元暴漲至接近 0.6 美元，1 小時內漲幅超 33.3%；目前，TREMP 價格穩定在 0.48 美元左右，項目當前市值為 4520 萬美元。





MEXC 也是最早上線 TREMP 的中心化平臺，開盤價 0.2 美元，最高上漲至 1.53 美元，最大漲幅超過 660%；即便是目前的價格，依然有 100% 以上的收益率。





這並非個例，今年 MEXC 在 Meme 項目上重點發力，第一時間篩選熱門項目，經過考察後上線，即時滿足投資者交易需求。





拜登退選後，接班人成為市場最關注的話題。





市場消息稱，美國現任副總統卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris）可能成為 2024 年民主黨總統候選人。預測市場 Polymarket 數據顯示，特朗普贏得 2024 年美國總統選舉的概率下降至 66%，哈里斯贏得 2024 年美國總統選舉的概率上升至 32%。當然，在真正的大選來臨之前，一切都未成定局。





BTC Markets 首席執行官 Caroline Bowler 評價稱：「目前市場並不清楚哈里斯的政策傾向，而加密貨幣這一話題可能會成為兩黨候選人成敗的關鍵，希望可以在接下來幾周內聽到更多哈里斯對於加密貨幣的意見。」





除了哈里斯，美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾·奧巴馬也有望成為民主黨另一潛在候選人。隨著拜登退選消息公布，米歇爾·奧巴馬同名 Meme 幣 OBAMA 同樣表現不俗，一度從 0.003 美元的價格上漲至超 0.008 美元，1 小時內漲幅高達 276%，雖然隨後回落至 0.003 美元以下，但目前已經重新穩定在 0.0074 美元左右，項目市值在 740 萬美元左右。另外，目前米歇爾·奧巴馬個人並沒有直接參與加密活動的記錄，也沒有相關言論。





對於拜登的退選，市場也呈現兩種不同的觀點。





一種觀點認為，拜登退選不太可能對市場產生重大影響。天恆資產管理首席投資長 Piers Bolger 表示，短期內，美國總統拜登不尋求連任並轉而支持副總統哈里斯不太可能對市場產生實質性影響。他認為，市場將繼續關注美聯儲的政策走向，這是推動市場的關鍵因素。「我們仍然預計，美聯儲將在 9 月份的 FOMC 會議上開始放鬆貨幣政策。」





更多的市場聲音認為，拜登退選可能對加密貨幣市場產生積極影響，尤其是如果前總統特朗普成為共和黨的候選人並重返白宮。特朗普曾表示支持加密貨幣，也接受加密貨幣形式的美國總統競選捐款，並承諾結束所謂的「拜登對加密貨幣的戰爭」。





因此，市場參與者可能預期在特朗普的領導下，加密貨幣將迎來更友好的政策環境。從市場走勢來看，BTC 價格在拜登宣布退選後經歷了下挫，然後回升，顯示市場對這一消息的初步反應是負面的，但隨後轉為正面。





加密研究機構 10x Research 發布報告指出，隨著拜登退選，一個加密友好的政府將入主白宮。從歷史上看，這意味著 SEC 主席在新政府當選時辭職，儘管 SEC 主席 Gary Gensler 的任期將於 2026 年 6 月 5 日結束，但他也有可能在 2025 年 1 月、 2 月期間辭職。





加密投資公司 Satori Research 的首席執行官 Teong Hng 指出，場外期權市場的活動表明 BTC可能很快重回歷史高位。他補充稱，機構投資者的看漲情緒正在遞增，預計 BTC 價格在年底將出現強勁反彈，而特朗普的勝選是該資產價格登頂的標誌。





Magnet Capital 聯席首席投資官 Benjamin Celermajer 稱在特朗普政府的領導下，加密市場將變得更具投資價值。Pepperstone Group 研究主管 Chris Weston 分析稱，美國 BTC 現貨 ETF 周五錄得連續第十一天的淨流入，強勁資金流表明，BTC價格有望再次衝擊 70000 美元。





總結一下，對加密投資者來說，需要重點關注未來兩黨提出的方針，重新評估對未來政策的預期，重點關注美聯儲的政策走向。





如果你是風險偏好者，可以在未來一段時間重點關注各種大選有關的 Meme 項目，捕獲超額收益。如果你是保守的交易員，可以嘗試進行比特幣定投。




