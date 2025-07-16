Backed Finance 推出 xStocks，重塑傳統資產代幣化範式





xStocks 於 2025 年 6 月 30 日正式上線，目前已在 Bybit、Kraken 等主流加密貨幣交易所及 Solana 區塊鏈的 DeFi 生態系統中推出超 60 檔代幣化股票。本文將全面解析此革命性金融產品的技術架構、市場影響、策略合作及未來潛力。









資產代幣化已從理論構想蛻變成重塑全球金融市場的現實。xStocks 的誕生，凝聚了區塊鏈基礎設施多年技術突破、監管框架明晰化及市場對高可及性金融工具的迫切需求。透過將傳統股票遷移至區塊鏈軌道，Backed Finance 打造的產品既服務於尋求投資組合多元化的加密原生用戶，也為傳統投資者提供了更便捷的接入路徑與金融組合可能性。





該項目的推出正值加密貨幣市場從投機交易邁向真正實用化應用的關鍵節點。穩定幣為用戶創造實質價值後，代幣化股票成為區塊鏈基礎設施驅動全球金融體系深度整合的下一個階段必然演進。













xStocks 基於 Solana 區塊鏈構建，其高吞吐量、低交易成本及成熟的 DeFi 生態系統成為核心選用依據。Solana 每秒處理數千筆交易且維持低費率的能力，使其完美適應股票市場高頻交易需求。













xStocks 的核心技術支柱之一是 Chainlink 提供的預言機解決方案。透過與 Chainlink 合作，項目攻克了將現實資產價格精準、可靠上鏈的關鍵挑戰。





Chainlink 作為 xStocks 官方預言機，開發了專屬的「xStocks 數據流」系統，具備以下核心能力：





高頻價格更新：亞秒延遲確保鏈上價格與傳統市場即時同步

公司行動驗證：即時處理股利、拆股等公司事件

跨鏈互通性：整合跨鏈互通協定（CCIP），為未來拓展至其他公鏈奠定基礎

儲備證明：透過 Chainlink 儲備證明協議，實現代幣背後資產的透明化驗證





這項預言機方案的技術先進性，實現了團隊所稱的「中心化交易所（CEX）級用戶體驗與鏈上執行」，彌合了中心化與去中心化交易環境的性能差距。









每枚 xStocks 代幣均與標的股票 1:1 錨定——即每一枚代幣化股票均由 Backed Finance（歐洲持牌金融機構）託管的實際股票份額背書。此託管模式具備多重優勢：





合規保障：遵循歐洲金融監理框架，提供法律確定性與用戶保護

可贖回性：理論上代幣可依鏈下市場價格贖回，保障價格穩定性

機構級託管：專業託管服務確保底層資產安全

透明度：定期審計與報告維持儲備資產可視性









xStocks 首期精選超 60 檔代幣化股票與 ETF，聚焦高流動性、高知名度資產，兼顧零售與機構投資人需求。資產篩選策略凸顯市場洞察：









蘋果（APPLx）：全球市值最高企業

微軟（MSFTx）：雲端運算與軟體巨頭

英偉達（NVDAx）：半導體與 AI 領導企業

Google / Alphabet（GOOGLx）：搜尋與雲端服務龍頭

元宇宙（METAx）：社群媒體與元宇宙平台









Coinbase（COINx）：美國頭部加密交易所

MicroStrategy（MSTRx）：比特幣儲備企業

Circle（CRCLx）：USDC 穩定幣發行方









SPDR 標普 500ETF（SPYx）：大盤寬基指數

景順 QQQ 信託（QQQx）：聚焦科技板塊的 ETF





此策略反映了項目方對用戶需求的精準把握——用戶渴望接觸傳統市場中具有可靠績效與高交易量的優質資產。













Kraken 整合：作為全球領先加密交易所，Kraken 與 Backed Finance 的合作是對 xStocks 概念的重要認可。190 多個國家的 Kraken 用戶可透過原有加密交易介面直接存取代幣化股票，將機構級基礎設施帶給全球零售用戶。









xStocks 的真正創新不僅在於代幣化，更在於與 DeFi 協議的無縫整合，開創全新金融應用場景：





Kamino Finance ：作為 Solana 最大貨幣市場（流動性超 20 億美元），Kamino 支持用戶將 xStocks 作為抵押品借貸，或透過借出代幣化股票賺取收益，實現此前僅機構投資者可操作的複雜金融策略。

Raydium ：作為 Solana 上 xStocks 的主要流動性樞紐，Raydium 支持用戶提供流動性並從交易中賺取手續費，其自動化做市商（AMM）模式確保持續價格發現與深度流動性池。

Jupiter：作為 Solana 頂級去中心化交易所聚合器，Jupiter 透過跨多流動性來源路由訂單，確保用戶獲得 xStocks 交易的最優價格，其複雜路由演算法實現了具有競爭力的執行品質。









聯盟的成立體現了生態發展的策略思維——優先考慮中立性與廣泛可及性，而非平台獨佔性。聯盟成員包括：

Backed Finance（代幣發行方與項目發起者）、Kraken（主流加密交易所）、Solana（區塊鏈基礎設施）、AlchemyPay（支付解決方案）、Chainlink（預言機基礎設施）。





這種協作模式確保 xStocks 成為惠及整個生態的 「公共產品」 資產類別，而非綁定單一平台或區塊鏈。













xStocks 的市場首秀反應熱烈，上線數小時內交易量突破 200 萬美元，凸顯加密生態對代幣化股票產品的巨大潛在需求。





強勁表現歸因於多重因素：





需求積壓：加密用戶長期尋求不脫離加密生態即可配置傳統資產的管道

全天候交易：不同於傳統股市交易時段限制，xStocks 支援 7×24 小時交易

全球可近性：用戶無須受傳統券商地域限制，即可投資美股

DeFi 整合：在現有 DeFi 協議中即時獲得交易以外的實用場景









xStocks 的流動性策略整合中心化與去中心化來源：





中心化交易所提供深度訂單簿與機構級流動性

去中心化協議支援自動化做市與收益機會

跨協議套利維持各平台價格一致性





這種多層級方案確保流動性穩健與價格發現效率，同時為不同用戶偏好提供多元存取點。













Backed Finance 作為歐洲持牌金融機構經營，為 xStocks 提供堅實監管基礎，涵蓋核心合規維度：





牌照要求：遵循歐洲金融服務法規，確保資產託管與代幣化合規

消費者保護：監管機構監督提供零售投資者保障，包括爭議解決機制與營運標準

反洗錢（AML）：符合歐洲 AML 法規，確保盡職調查與交易監控

市場行為規則：遵守公平交易與市場操縱防範措施









受限於代幣化證券監管複雜性，xStocks 暫不向美國及其他禁止司法管轄區開放。這項策略體現了謹慎合規導向，而非技術限制，為產品在監管較寬鬆環境中成熟、並隨監管明晰逐步拓展市場預留空間。













相較傳統線上券商，xStocks 具備多重優勢：





全天候交易：突破傳統市場時段限制，支援連續交易

全球接觸：打破地域壁壘，全球用戶皆可投資美股

低門檻：降低最低投資要求，簡化開戶流程

DeFi 整合：支援將股票持倉作為抵押品或參與收益策略









在加密領域，xStocks 面臨以下產品類別的競爭：





股票差價合約（CFD）：部分加密交易所提供傳統股票 CFD，但缺乏 xStocks 的所有權屬性與 DeFi 組合性

合成資產：其他協議透過不同機制創造傳統資產敞口，但可能缺乏 xStocks 的直接背書與監管合規性

傳統 ETF：加密主題 ETF 提供部分傳統資產敞口，但缺乏 xStocks 的個股選擇粒度與 DeFi 集成能力













首期 60 + 資產僅是全面拓展策略的開端，未來將聚焦：





國際股票：從美股拓展至歐洲、亞洲及新興市場股票

固定收益：增加代幣化債券及其他債務工具

大宗商品：整合貴金屬、能源及農產品曝險

另類資產：可能納入房地產投資信託（REIT）、基礎設施等另類投資類別









跨鏈拓展：借助 Chainlink CCIP 將 xStocks 部署至以太坊、Polygon 等更多公鏈

進階 DeFi 功能：開發選擇權、結構化產品及自動化投資組合管理等複雜金融產品

機構基礎設施：為機構投資者增強大額交易與專屬託管功能









開發者工具：創建 API 與開發框架，支援第三方應用集成

教育資源：提供全面教育內容，幫助用戶理解與有效使用代幣化資產

全球拓展：在監理核准前提下，向更多地區市場擴張













xStocks 生態透過多重管道創造價值：





交易手續費：整合平台的交易佣金

託管費用：底層資產持有與管理費用

DeFi 整合分成：與 DeFi 協議的收入共享

加值服務：高級功能與機構服務收費









經濟模型惠及多方參與者：





代幣持有者：透過加密原生功能取得傳統資產敞口

流動性提供者：透過提供交易流動性來賺取手續費

協議合作夥伴：透過整合與服務獲得收入分成

生態發展：費用支持持續開發與拓展













xStocks 透過消除傳統壁壘，邁向全球股票市場民主化邁出重要一步：





地域壁壘：全球用戶無須受傳統地域限制即可投資美股

最低投資門檻：分散化所有權與更低門檻讓投資更易及

全天候可用性：連續交易適配全球時區與用戶偏好

整合金融服務：DeFi 整合為零售用戶提供專業級金融工具









傳統資產與區塊鏈基礎設施的整合帶來多重效率改善：





結算時間縮短：相較於傳統 T+2 結算，實現近即時結算

交易成本降低：區塊鏈效率削減資產轉移與託管成本

透明度增強：鏈上交易提供完整可追溯性與審計能力

全球流動性池：跨平台整合創造更深、更有效率市場









Backed Finance 推出 xStocks，標誌著區塊鏈金融服務演進的里程碑。透過成功連接傳統股票與 DeFi 基礎設施，該項目證明了代幣化資產作為主流金融產品的實際可行性。





預言機基礎設施的技術先進性、廣泛的戰略合作夥伴關係及強勁的市場首秀，均顯示 xStocks 具備從根本上改變個人與機構接入全球股票市場方式的潛力。其 7×24 小時可用性、全球可近性與 DeFi 組合性，創造了傳統金融基礎設施難以複製的價值主張。





然而，xStocks 的長期成功將取決於多重關鍵因素：持續合規與潛在地域拓展、交易規模擴大後的技術基礎設施維護、資產類別拓展以滿足多元投資需求，以及 DeFi 整合的持續創新。





其深遠影響超越產品本身——xStocks 證明傳統金融與去中心化金融的融合並非理論構想，而是切實可行的實踐。這項成功可能催化代幣化資產領域的更多創新，加速區塊鏈金融基礎設施的廣泛應用。





隨著項目持續演進與拓展，它將成為代幣化資產作為主流金融品類可行性的關鍵案例。早期跡象顯示，xStocks 已成功跨越先前阻礙資產代幣化嘗試的技術、監管與市場挑戰，並有望成為下一代區塊鏈金融服務的標竿。其最終成功的衡量標準，將是在合規前提下服務全球數百萬用戶、拓展資產覆蓋範圍，並持續創新以創造超越傳統金融的用戶價值——而早期進展已表明，該項目正穩步邁向這一宏偉目標，或將開啟全球金融市場代幣化應用的新紀元。





