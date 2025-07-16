Babylon 是一個比特幣質押協議，利用比特幣的安全性和去中心化特性，為其他 POS 區塊鏈提供經濟安全支持並提供質押收益。其核心是基於 Cosmos SDK 構建的兼容 IBC 的 POS 區塊鏈，連接比特幣鏈與 Cosmos 應用鏈，實現數據聚合與通信。 1. 項目背景 比特幣作為「數字黃金」，由於其有限的可拓展性使得持有者難以通過質押等方式產生收益，只能依賴資產增值。權益證明（PoS）鏈提Babylon 是一個比特幣質押協議，利用比特幣的安全性和去中心化特性，為其他 POS 區塊鏈提供經濟安全支持並提供質押收益。其核心是基於 Cosmos SDK 構建的兼容 IBC 的 POS 區塊鏈，連接比特幣鏈與 Cosmos 應用鏈，實現數據聚合與通信。 1. 項目背景 比特幣作為「數字黃金」，由於其有限的可拓展性使得持有者難以通過質押等方式產生收益，只能依賴資產增值。權益證明（PoS）鏈提
新手學院/熱幣專區/項目介紹/Babylon：...的創新解決方案

Babylon：解鎖比特幣潛力的創新解決方案

2025年7月16日MEXC
Babylon 是一個比特幣質押協議，利用比特幣的安全性和去中心化特性，為其他 POS 區塊鏈提供經濟安全支持並提供質押收益。其核心是基於 Cosmos SDK 構建的兼容 IBC 的 POS 區塊鏈，連接比特幣鏈與 Cosmos 應用鏈，實現數據聚合與通信。

1. 項目背景


比特幣作為「數字黃金」，由於其有限的可拓展性使得持有者難以通過質押等方式產生收益，只能依賴資產增值。權益證明（PoS）鏈提供了多種資產利用方式，如質押和流動性提供，能夠為用戶帶來額外收益。然而新興的 PoS 鏈因初期資本不足，難以保障安全性，且面臨啟動困難和潛在的安全問題。比特幣和 PoS 鏈各有優勢，但彼此之間的需求和潛力尚未被充分結合。

Babylon 比特幣質押協議正是為了解決這一問題。它通過鎖定比特幣，為 PoS 鏈提供經濟安全支持，同時為比特幣持有者創造質押收益。這種模式不僅釋放了比特幣的潛力，還彌補了 PoS 鏈在啟動階段的資本和安全性不足，形成了一種雙贏的生態解決方案。

2. Babylon 協議核心機制


Babylon 引入了一種創新的比特幣質押協議，讓比特幣持有者能夠無需通過中介、橋梁、代幣包裝或第三方託管等方式，直接在 PoS 區塊鏈上質押。Babylon 協議擁有兩種核心機制：比特幣時間戳協議和比特幣質押協議。

比特幣時間戳協議：通過在比特幣主鏈上為 PoS 區塊鏈的區塊數據生成簡單且可驗證的時間戳，解決了 PoS 鏈面臨的長程攻擊（Long-range Attack）安全問題。

比特幣質押協議：允許比特幣資產通過去信任和自我託管，為去中心化系統提供經濟安全。利用遠程質押（Remote Staking），將質押的比特幣鎖定在比特幣主鏈的合約中，並在質押者違反 PoS 鏈規則時，對其質押的比特幣進行罰減。

比特幣質押協議的工作原理如下：


質押比特幣：質押者通過在比特幣主鏈發起質押交易進行質押。該交易具有兩個支出條件的 UTXO。
1）時間鎖定，當質押者需要取回質押資金時，可以在一定時間後使用其密鑰提取
2）違規時，驗證者可通過特殊的可提取一次性簽名（EOTS）銷毀 UTXO，實現罰減。

PoS 鏈上驗證：質押交易確認後，質押者或其委託的驗證者可在 PoS 鏈上參與驗證，並使用 EOTS 密鑰為有效區塊簽名。

3. Babylon 生態系統


Babylon 的模塊化設計使其能夠適應各種應用鏈所使用的共識協議。通過集成 Babylon 的比特幣質押協議，這些應用鏈可以利用比特幣的安全性和流動性，解決僅依賴原生 Token 進行質押的局限性。

截至目前，Babylon 已經與超過 60個Cosmos 應用鏈達成合作，這些應用鏈將在 Babylon 主網上線後與其實現 IBC 跨鏈。同時 Babylon 還與眾多錢包服務提供商、比特幣 L2、DeFi 協議、比特幣再質押協議、Rollup 服務提供商等眾多項目建立了合作，這些項目將為 Babylon 的發展提供有力的支持。其中著名的生態合作方包括 Cosmos Hub、Osmosis、Talus、Akash Network、Injective、Sei、Stride、B Squared Network、Nubit 等。


4. 如何在 MEXC 購買 BABY


作為全球領先的數字交易平台，MEXC 憑藉在手續費低、交易速度快、熱幣種類齊全、流動性好等方面的優勢，幫助投資者在瞬息萬變的市場中迅速抓住機遇。Babylon 原生加密代幣 BABY 目前在 MEXC 平台首發上線 ，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）打開並登錄 MEXC App 或官網網站
2）在搜索框中搜索 BABY 代幣名稱，選擇 BABY 的現貨或合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

Babylon 項目代表了比特幣生態系統和更廣泛的加密貨幣市場的一個重要創新。它試圖解決長期以來困擾比特幣持有者的問題：如何在保持資產安全的同時獲得額外收益。雖然項目前景光明，但投資者仍需保持謹慎，密切關注項目的發展進程和潛在風險。

