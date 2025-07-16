Autonomys Network：定義、使命、路線圖與代幣經濟模型全解析

區塊鏈與人工智慧技術的融合正在重塑產業格局，而 Autonomys Network 及其原生代幣 AI3 正是這一趨勢下的標竿項目。本文將深入解讀 Autonomys Network 的技術核心、AI3 代幣的生態價值、項目發展藍圖及其經濟模型設計。 1. 什麼是 Autonomys Network？ Autonomys Network 由 Subspace 協議演化而來，其創始團隊 Jeremi區塊鏈與人工智慧技術的融合正在重塑產業格局，而 Autonomys Network 及其原生代幣 AI3 正是這一趨勢下的標竿項目。本文將深入解讀 Autonomys Network 的技術核心、AI3 代幣的生態價值、項目發展藍圖及其經濟模型設計。 1. 什麼是 Autonomys Network？ Autonomys Network 由 Subspace 協議演化而來，其創始團隊 Jeremi
區塊鏈與人工智慧技術的融合正在重塑產業格局，而 Autonomys Network 及其原生代幣 AI3 正是這一趨勢下的標竿項目。本文將深入解讀 Autonomys Network 的技術核心、AI3 代幣的生態價值、項目發展藍圖及其經濟模型設計。

1. 什麼是 Autonomys Network


Autonomys Network 由 Subspace 協議演化而來，其創始團隊 Jeremiah Wagstaff 與 Nazar Mokrynskyi 歷時三年研發，最終打造出這項革命性基礎設施。

技術突破：Subspace 協議率先實現了 Web3 的永久去中心化存儲，而 Autonomys Network 在此基礎上引入模組化計算架構，形成可擴展的區塊鏈網絡。

品牌升級：項目於 2024 年 6 月 14 日正式從 Subspace Protocol 更名為 Autonomys Network，標誌其從儲存層向全功能區塊鏈平台的躍遷。

2. 使命與融資背景


Autonomys Network 以「建立 AI 與區塊鏈的開放協作生態」為核心使命，已完成 3,290 萬美元融資，投資者包括 Pantera Capital、Coinbase Ventures、Crypto.com 等頂級機構。

社區參與：項目已上線 7 輪測試網，吸引超 10 萬名「Farmer」參與者，累計貢獻 180 PiB 儲存空間（1 PiB ≈ 100 萬 GB）。

主網上線：2024 年 11 月 6 日，主網 Phase 1 透過「時間證明」儀式啟動，以比特幣第 869,146 個區塊哈希值作為創世錨點，兩週內即吸引超 2,000 個節點加入，儲存容量突破 140 PiB。

3. 技術架構：模組化設計驅動無限擴展


Autonomys Network 採用四層模組化架構，重新定義區塊鏈效能邊界：

去中心化應用程式層（dApp Layer）
開發、部署並使用 AI 驅動的超級去中心化應用程式（Super dApp），以及整合可驗證 Auto ID 身分的鏈上智慧體（Autonomys 智慧體）。透過我們專為人類與 AI 設計的自主身分域－Autonomys Identity（Auto ID），實現去中心化身分管理。

獨立執行域（Execution Domain）
透過分散式運算架構，連結無限個獨立可設定的執行環境，支援彈性擴容運算、去中心化 AI 訓練與推理，以及安全可信任的智能體工作流程。其領域化架構將智慧合約呼叫與交易執行從共識層解耦，透過獨特的跨域通訊協議，實現模組化應用專屬區塊鏈（應用鏈）間的無縫互通。

共識層（Consensus Layer）
基於存力證明共識鏈（PoAS），建立可驗證的去中心化交易排序、驗證與結算機制，為全網參與者提供單一不可篡改的區塊鏈狀態與歷史真相來源，確保網路範圍內資料的一致性。

儲存層（Storage Layer）
透過由儲存節點（Farmer）組成的分散式儲存網路（DSN），為海量 AI 資料提供永久可用性與完整性保障。此網路儲存全量鏈上資料，無論資料規模如何成長，均可隨時追溯完整的區塊鏈歷史記錄。

4. 核心技術特性


解耦執行（DecEx）
將交易執行與共識分離，實現吞吐量與儲存的獨立擴容，兼顧去中心化與效率。

客製化區塊鏈（Domain）
開發者可基於需求創建專用鏈，支援 AI 模型訓練、高頻交易等場景，避免主鏈過載。

跨鏈互通性
相容於 EVM、WASM 等多種執行環境，無縫對接以太坊等生態。

資料分片（Data Sharding）
將資料分散至全網節點並行處理，單節點負載降低 90%，為 AI 訓練提供大量資料支撐。

開源 AI 目錄
建構去中心化 AI 資源庫，抵禦審查風險，推動 AI 技術共享。

5. 發展路線圖


Phase 1（已上線）
完成主網基礎架構部署，支援儲存與基礎交易。

Phase 2（2025 年 Q1）
推出網域層（Domain Layer）、Nova EVM 測試網，並開放 AI3 代幣轉帳功能。

Phase 3（2026 年）
實現資料分片擴容，目標吞吐量達百萬級 TPS，媲美 Web2 中心化系統。

6. AI3 代幣經濟模型


總量與分配

總供應量 10 億枚，其中 65% 已在主網 Phase 1 上線時鑄造。

代幣用途

作為網路燃料，用於質押、治理、交易手續費及區塊獎勵。

解鎖規則


投資者/團隊/基金會：4.945 億枚（佔初始供應 76.08%）分 4 年線性釋放，首年禁售期後每月釋出 1/36。
生態激勵：1.555 億枚（佔初始供應 23.92%）用於測試網獎勵、大使計畫等，無鎖定限制。

7. 為何 Autonomys Network 是 AI 時代的區塊鏈基石？


效能突破：透過資料分片與模組化設計，解決傳統區塊鏈儲存與運算瓶頸，為鏈上 AI 模型訓練提供低成本、高效率的底層支援。
開放生態：開源 AI 目錄與跨鏈相容性吸引開發者，推動 AI 與 DeFi、遊戲等場景深度整合。
社群共治：AI3 代幣持有者可透過治理參與網路升級，形成去中心化決策機制。

8. FAQ


Q：Autonomys Network 的核心定位是什麼？
A：為 AI 驅動的去中心化應用（dApp）提供高效能、可擴展的區塊鏈基礎設施。

Q：AI3 代幣的主要應用場景？
A：支付交易手續費、參與網路治理、質押獲取獎勵、存取 AI 服務及開發者工具。

Q：Autonomys 如何融合區塊鏈與 AI？
A：透過模組化架構支援 AI 模型部署，結合去中心化儲存與開源生態，建構抗審查的 AI 協作平台。

9. 如何在 MEXC 購買 AI3 代幣？


Autonomys Network 以技術革新重構區塊鏈基礎設施，而 AI3 代幣則是連結用戶、開發者與 AI 資源的「數位血脈」。從儲存到運算，從資料到模型，AI3 不僅承載著網路的經濟激勵，更將驅動 Web3 與 AI3 的協同演化。未來，隨著主網功能的持續迭代，Autonomys Network 有望成為 AI 時代不可或缺的開源底座。

目前 AI3 代幣已經在 MEXC 平台上線，您可透過以下步驟參與：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 AI3 代幣名稱，選擇 AI3 的現貨或合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

您也可以前往 MEXC Airdrop+ 頁面，參與相關充值/交易活動，只需完成簡單的任務，即可有機會贏得高額獎勵。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

