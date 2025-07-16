Autonomys Network：定義、使命、路線圖與代幣經濟模型全解析





區塊鏈與人工智慧技術的融合正在重塑產業格局，而 Autonomys Network 及其原生代幣 AI3 正是這一趨勢下的標竿項目。本文將深入解讀 Autonomys Network 的技術核心、AI3 代幣的生態價值、項目發展藍圖及其經濟模型設計。









Autonomys Network 由 Subspace 協議演化而來，其創始團隊 Jeremiah Wagstaff 與 Nazar Mokrynskyi 歷時三年研發，最終打造出這項革命性基礎設施。





技術突破：Subspace 協議率先實現了 Web3 的永久去中心化存儲，而 Autonomys Network 在此基礎上引入模組化計算架構，形成可擴展的區塊鏈網絡。





品牌升級：項目於 2024 年 6 月 14 日正式從 Subspace Protocol 更名為 Autonomys Network，標誌其從儲存層向全功能區塊鏈平台的躍遷。









Autonomys Network 以「建立 AI 與區塊鏈的開放協作生態」為核心使命，已完成 3,290 萬美元融資，投資者包括 Pantera Capital、Coinbase Ventures、 Crypto.com 等頂級機構。





社區參與：項目已上線 7 輪測試網，吸引超 10 萬名「Farmer」參與者，累計貢獻 180 PiB 儲存空間（1 PiB ≈ 100 萬 GB）。





主網上線：2024 年 11 月 6 日，主網 Phase 1 透過「時間證明」儀式啟動，以比特幣第 869,146 個區塊哈希值作為創世錨點，兩週內即吸引超 2,000 個節點加入，儲存容量突破 140 PiB。









Autonomys Network 採用四層模組化架構，重新定義區塊鏈效能邊界：





去中心化應用程式層（dApp Layer）

開發、部署並使用 AI 驅動的超級去中心化應用程式（Super dApp），以及整合可驗證 Auto ID 身分的鏈上智慧體（Autonomys 智慧體）。透過我們專為人類與 AI 設計的自主身分域－Autonomys Identity（Auto ID），實現去中心化身分管理。





獨立執行域（Execution Domain）

透過分散式運算架構，連結無限個獨立可設定的執行環境，支援彈性擴容運算、去中心化 AI 訓練與推理，以及安全可信任的智能體工作流程。其領域化架構將智慧合約呼叫與交易執行從共識層解耦，透過獨特的跨域通訊協議，實現模組化應用專屬區塊鏈（應用鏈）間的無縫互通。





共識層（Consensus Layer）

基於存力證明共識鏈（PoAS），建立可驗證的去中心化交易排序、驗證與結算機制，為全網參與者提供單一不可篡改的區塊鏈狀態與歷史真相來源，確保網路範圍內資料的一致性。





儲存層（Storage Layer）

透過由儲存節點（Farmer）組成的分散式儲存網路（DSN），為海量 AI 資料提供永久可用性與完整性保障。此網路儲存全量鏈上資料，無論資料規模如何成長，均可隨時追溯完整的區塊鏈歷史記錄。









解耦執行（DecEx）

將交易執行與共識分離，實現吞吐量與儲存的獨立擴容，兼顧去中心化與效率。





客製化區塊鏈（Domain）

開發者可基於需求創建專用鏈，支援 AI 模型訓練、高頻交易等場景，避免主鏈過載。





跨鏈互通性

相容於 EVM、WASM 等多種執行環境，無縫對接以太坊等生態。





資料分片（Data Sharding）

將資料分散至全網節點並行處理，單節點負載降低 90%，為 AI 訓練提供大量資料支撐。





開源 AI 目錄

建構去中心化 AI 資源庫，抵禦審查風險，推動 AI 技術共享。









Phase 1（已上線）

完成主網基礎架構部署，支援儲存與基礎交易。





Phase 2（2025 年 Q1）

推出網域層（Domain Layer）、Nova EVM 測試網，並開放 AI3 代幣轉帳功能。





Phase 3（2026 年）

實現資料分片擴容，目標吞吐量達百萬級 TPS，媲美 Web2 中心化系統。









總供應量 10 億枚，其中 65% 已在主網 Phase 1 上線時鑄造。





作為網路燃料，用於質押、治理、交易手續費及區塊獎勵。









投資者/團隊/基金會：4.945 億枚（佔初始供應 76.08%）分 4 年線性釋放，首年禁售期後每月釋出 1/36。

生態激勵：1.555 億枚（佔初始供應 23.92%）用於測試網獎勵、大使計畫等，無鎖定限制。









效能突破：透過資料分片與模組化設計，解決傳統區塊鏈儲存與運算瓶頸，為鏈上 AI 模型訓練提供低成本、高效率的底層支援。

開放生態：開源 AI 目錄與跨鏈相容性吸引開發者，推動 AI 與 DeFi、遊戲等場景深度整合。

社群共治：AI3 代幣持有者可透過治理參與網路升級，形成去中心化決策機制。









Q：Autonomys Network 的核心定位是什麼？

A：為 AI 驅動的去中心化應用（dApp）提供高效能、可擴展的區塊鏈基礎設施。





Q：AI3 代幣的主要應用場景？

A：支付交易手續費、參與網路治理、質押獲取獎勵、存取 AI 服務及開發者工具。





Q：Autonomys 如何融合區塊鏈與 AI？

A：透過模組化架構支援 AI 模型部署，結合去中心化儲存與開源生態，建構抗審查的 AI 協作平台。









Autonomys Network 以技術革新重構區塊鏈基礎設施，而 AI3 代幣則是連結用戶、開發者與 AI 資源的「數位血脈」。從儲存到運算，從資料到模型，AI3 不僅承載著網路的經濟激勵，更將驅動 Web3 與 AI3 的協同演化。未來，隨著主網功能的持續迭代，Autonomys Network 有望成為 AI 時代不可或缺的開源底座。





目前 AI3 代幣已經在 MEXC 平台上線，您可透過以下步驟參與：





1）開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 AI3 代幣名稱，選擇 AI3 的現貨或合約交易；

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。