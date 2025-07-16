8 月 MX 專區活動數據表現









MEXC 在 8 月份一共開展了 155 場空投活動，其中有 19 場活動來自 Launchpool，136 場來自陽光普照活動。活動數量相比 7 月增加了 20 場。像這樣的空投活動 MEXC 平臺每月都會展開，這些活動是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。





8 月份的空投活動共發放價值超 1000 萬美元獎勵，活動年收益率高達 70%。在這 155 場發放的空投獎勵活動中，MDI 的價格上漲率最高，高達 542.8%。根據平臺的數據統計，在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，代幣價格上漲率均超過 110%，前三名的價格漲幅均超過了 200%。





項目名稱 空投時間（投入MX時間） 價格上漲率（取自9月1日數據） MDI 8/30/2023 542.80% FOG 8/5/2023 322.70% BGT 8/16/2023 284.60% MOCHI 8/23/2023 192.60% TRIAS 8/31/2023 152.93% UBX 8/30/2023 137.60% PBX 8/17/2023 133.80% TPY 8/21/2023 131.07% RADA 8/23/2023 122.33% PEEL 8/26/2023 117.90%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。









進入活動詳情頁面後，點擊【一鍵投入】按鈕，當前正在進行中的活動您將一鍵全部參與。您可以同時參與 Launchpool 和陽光普照活動，且您的 MX 不會被鎖倉。













如果您現在還不是 MX Holder，想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要您在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。







