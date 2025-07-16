Astra Nova：顛覆娛樂未來的 AGI 生態，邀您共築沉浸式遊戲新紀元









作為 NVIDIA Inception 計畫合作夥伴，Astra Nova 深度融合 AI 敘事、Web3 技術與社群共創理念，為用戶帶來前所未有的動態體驗。項目獲得 Shib Army 社區鼎力支持，以文化深度與創新技術為雙翼，引領 AI 娛樂生態的全新浪潮。遊戲基於虛幻引擎 5 開發，將 AI 智慧體、用戶生成內容（UGC）、實物權益（RWA）獎勵及跨媒體敘事無縫銜接，建立了一個瀕臨毀滅的宇宙世界，玩家將在多平台間體驗深度沉浸的故事線。









Astra Nova 匯聚了來自 NVIDIA、育碧、Rockstar 等頂尖工作室的 80 餘名產業菁英，核心團隊曾參與《GTA 5》《刺客信條》《真人快打》等經典作品的開發。透過前沿 AI 技術，遊戲中的 NPC、怪物及任務系統可即時分析玩家行為，生成個性化劇情與動態挑戰。項目獲 Outlier Ventures、500 Global 等知名機構投資，以機構背書與技術創新雙輪驅動，建立包含：





1）RVV 代幣激勵：透過遊戲測試、社群任務等玩法獲取代幣獎勵

2）實物權益聯動：可用代幣兌換星巴克、耐克等 2,000+ 品牌折扣券

3）AI 創作工具：為玩家提供 UGC 內容生成平台

4）忠誠度計畫：持續參與生態建設可解鎖獨家權益









即刻加入 【Black Pass】 ——一個透過免費靈魂綁定 NFT（Soulbound NFT）即可造訪的 SocialFi 平台。首季活動圍繞 Astra Nova 遊戲 Demo 展開：

1）完成平台社交任務積累「碎片（Shards）」

2）透過遊戲內測試與挑戰獲得 RVV 空投資格

3）待代幣上線後，碎片可 1:1 兌換 RVV









RVV 代幣貫穿整個 Astra Nova 生態，應用場景涵蓋：

1）遊戲內交易（角色/裝備買賣、章節解鎖）

2）訂閱進階通行證

3）參與限時活動

4）訓練專屬 AI 助手

5）支付社群治理費用及廣告投放









項目核心成員來自 NVIDIA、育碧、Technicolor、Rockstar、Netflix 等科技與娛樂龍頭，兼具 AI 研發與 3A 遊戲開發經驗。團隊曾打造《GTA 5》《刺客信條》等現象級作品，現正將頂尖產業標準注入 AI 驅動的社區共創遊戲新時代。









願景：透過 AGI 與 UGC 技術賦能玩家，重新定義遊戲創作的想像力邊界。

使命：打造顛覆性的 3A 級社區優先遊戲體驗，讓每位玩家成為世界構建者。







