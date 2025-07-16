4月MX專區活動數據表現





4月份比特幣正式完成減半，和歷次減半一樣出現回調現象，最低時價格跌破 6 萬美元，大盤也受到影響整體回調。MX 在 4 月份迎來新一輪的上漲，突破新高達到了 5.858 美元，目前價格維持在 4.9 美元附近。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2024 年 4 月，MEXC 平臺一共開展了 304 場空投活動，其中 5 場 Launchpool，299 場陽光普照活動。空投活動共發放價值超 1738 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 76%。





根據 MEXC 平臺數據統計，在 4 月所有的 304 場空投獎勵中，排名前三的代幣漲幅均超過了 450%。四月漲幅最高的代幣 POPCAT 價格上漲高達 607.4%。而漲幅在第二第三的代幣 DLORD 和 WUF，價格上漲分別為 484.5% 和 464.2%。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，所有的代幣價格上漲率均超過 120%。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自4月30日數據） POPCAT 2024/4/18 607.40% DLORD 2024/4/26 484.50% WUF 2024/4/15 464.20% APU 2024/4/6 263.92% LUST 2024/4/30 220.00% OCH 2024/4/4 215.00% QTK 2024/4/13 187.90% ANDYETH 2024/4/11 156.10% CHATAI 2024/4/11 143.44% GOL 2024/4/29 126.40%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，將 MX 轉入合約賬戶，即可使用 MX 抵扣 USDT 本位合約手續費，享受 10% 手續費折扣。



