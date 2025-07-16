動物主題Meme幣再掀熱潮，Neiro首發上線MEXC平臺





最近，著名的 DOGE 原型柴犬 Kabosu 的 主人 ，在社交媒體上發布了一條令人振奮的消息：他們收養了一隻新的柴犬，命名為 Neiro。這一消息瞬間引起了加密貨幣社區的廣泛關注，並激發了大量同名 Meme 代幣的誕生。





在眾多 Neiro 代幣中，MEXC 平臺第一時間上線了市值最大的 NEIRO 並開通期貨交易，迅速搶占了市場先機。此後，MEXC 相繼上線了其他幾個市值較大的同名項目，如 NEIROETH、BABYNEIRO，並創造了可觀的財富效應。









今年 5 月 24 日，市值最大的 Meme 項目 DOGE 原型柴犬 Kabosu 去世，引起加密行業廣泛關注，當日 DOGE 代幣價格下跌超過 8%，市值一度蒸發超 12 億美元。目前，DOGE 仍然是 Meme 板塊市值最高的項目，高達 184 億美元。









（新柴犬照片）





隨著新柴犬 Neiro 名稱的確立，加密市場出現了幾十個同名 Meme 項目，分布在不同的區塊鏈網絡上，令人眼花繚亂。其中不乏貔貅項目，用戶買入後無法出售，或者項目 Rug 直接跑路，投資者損失慘重。





在看到的市場的交易需求後，加密平臺 MEXC 上幣團隊對多個 Neiro 代幣進行綜合考察，最終決定上線市值以及流動性最高的一個——Solana 區塊鏈網絡上 NEIRO。根據 官方公告 ，MEXC 於 7 月 28 日 06:00（UTC）上線 NEIRO 現貨交易，此時距離新柴犬名稱的確認僅間隔幾個小時，MEXC 也是所有中心化平臺中首個上線 NEIRO 的。





（MEXC上線NEIRO公告）





數據顯示，NEIRO 上線 MEXC 後，價格從開盤價 0.02 美元一度飆升至 0.085 美元，漲幅超過 300%；24 小時交易量超過 1000 萬美元，也是所有中心化交易所中交易量最大的一個。此外，MEXC 還在 7 月 29 日開通了 NEIRO 期貨合約交易，為投資者提供了更多的交易選擇，並且也是唯一一家開通 NEIRO 衍生品交易的平臺。





（MEXC開通NEIRO合約交易，圖片來自Coingecko）





不少加密投資者對 MEXC 上線 NEIRO 幣的舉措表示讚賞。投資者「Monir」表示：「NEIRO 是我們苦苦等待的幣種，瘋狂支持 MEXC 上線。」投資者 Alex 表示：「MEXC 總是能夠抓住市場熱點，這次 Neiro 幣的上線再一次證明了他們的敏銳嗅覺和快速反應能力。」另一位投資者 Lily 則表示：「我一直在尋找有潛力的新 Meme 幣，Neiro 在 MEXC 上線讓我看到了巨大的投資機會。」









實際上，除了 NEIRO，其他同名 Meme 項目也在市場有著一定的關注度，MEXC 在考察後相繼上線了 NEIROETH 以及 BABYNEIRO，都創造了不錯的財富效應。





擁有近 30 萬粉絲的加密新聞機構「 Whale Insider 」報道稱，NEIROETH 上線 MEXC 後，價格飆升 235%。













Neiro 概念幣走熱後，許多人都有一個共同的疑問：Neiro 能否接棒 DOGE 成為 Meme 幣的新王。





答案可能並不客觀，因為這些同名項目可能很難超過 DOGE 當前 180 多億美元的市值。實際上，Neiro 的主人曾 發文 解釋，並不認可當前的 Neiro 概念幣。「我看到了許多與 Kabosu 和 Neiro 相關的代幣。澄清一下，我不認可除了@ownthedoge 及狗狗幣之外的任何加密項目，因為他們（@ownthedoge）擁有原始的 Doge 照片和知識產權（我已經交給他們），致力於每天只做好事、慈善事業和傳播 Doge 文化。」





當然，僅靠這些並不能否定 Neiro 概念幣的價值，畢竟加密交易受到多種因素影響，只要有熱度、有話題性或者文化內涵，Meme 項目就具有一定的炒作空間。無論是 Kabosu 此前去世的消息，還是 Neiro 新柴犬被領養的消息，都在短時間內獲取了大量的注意力資源，並由此帶動市場熱度與流動性的雙重提升。





實際上，Neiro 概念幣橫空出世，也再次帶動 Solana 以及以太坊網絡上動物主題 Meme 的熱潮，特別是貓狗主題的項目，交易量更是遙遙領先。





從文化傳播的角度來看，動物主題 Meme 幣不僅是投資代幣，更是一種文化現象。它們往往源自於互聯網文化和社交媒體上的熱門話題，具有極強的傳播力和社區支持。這些 Meme 幣所傳達的精神不僅僅是娛樂和幽默，還有去中心化、社區力量和創新精神。它們讓更多的人了解並參與到加密貨幣的世界中，推動了整個行業的普及和發展。以 Doge 為例，它最初只是一個玩笑，但通過社區的力量和不斷的發展，最終成為一個具有實際應用和廣泛認可的加密貨幣。





對於那些對動物主題 Meme 幣感興趣的投資者，MEXC 平臺無疑是一個理想的選擇。不僅因為平臺提供豐富的交易品種和高效的交易環境，還因為其提供了多種優惠政策：部分交易對免手續費，持有平臺幣還可以免費獲得代幣空投。





目前，MEXC 上線了 FWOG、DOGE、SHIB、FLOKI、Catgirl (CATGIRL)、CateCoin （CATE）等幾十個動物主題 Meme 幣，極大滿足了用戶的交易需求。









Neiro 幣的成功上線和動物主題 Meme 幣的再度走紅，展示了加密貨幣市場的活力和潛力。對於投資者來說，這既是一個充滿機會的市場，也是一個需要謹慎操作的市場。通過選擇像 MEXC 這樣的優質平臺，投資者可以更好地把握市場動態，實現投資目標。



