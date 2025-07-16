最近，著名的 DOGE 原型柴犬 Kabosu 的主人，在社交媒體上發布了一條令人振奮的消息：他們收養了一隻新的柴犬，命名為 Neiro。這一消息瞬間引起了加密貨幣社區的廣泛關注，並激發了大量同名 Meme 代幣的誕生。 在眾多 Neiro 代幣中，MEXC 平臺第一時間上線了市值最大的 NEIRO 並開通期貨交易，迅速搶占了市場先機。此後，MEXC 相繼上線了其他幾個市值較大的同名項目，如 NE最近，著名的 DOGE 原型柴犬 Kabosu 的主人，在社交媒體上發布了一條令人振奮的消息：他們收養了一隻新的柴犬，命名為 Neiro。這一消息瞬間引起了加密貨幣社區的廣泛關注，並激發了大量同名 Meme 代幣的誕生。 在眾多 Neiro 代幣中，MEXC 平臺第一時間上線了市值最大的 NEIRO 並開通期貨交易，迅速搶占了市場先機。此後，MEXC 相繼上線了其他幾個市值較大的同名項目，如 NE
新手學院/市場洞察/熱點分析/動物主題Meme...線MEXC平臺

動物主題Meme幣再掀熱潮，Neiro首發上線MEXC平臺

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#現貨#行業熱門
Memecoin
MEME$0.001659+0.36%
Neiro
NEIRO$0.00037+2.80%
狗狗幣
DOGE$0.1783-0.21%
NEIRO ETH
NEIROETH$0.003274-5.40%
DAO Maker
DAO$0.0794+0.49%

最近，著名的 DOGE 原型柴犬 Kabosu 的主人，在社交媒體上發布了一條令人振奮的消息：他們收養了一隻新的柴犬，命名為 Neiro。這一消息瞬間引起了加密貨幣社區的廣泛關注，並激發了大量同名 Meme 代幣的誕生。

在眾多 Neiro 代幣中，MEXC 平臺第一時間上線了市值最大的 NEIRO 並開通期貨交易，迅速搶占了市場先機。此後，MEXC 相繼上線了其他幾個市值較大的同名項目，如 NEIROETH、BABYNEIRO，並創造了可觀的財富效應。

1. Neiro同名概念幣大量湧現


今年 5 月 24 日，市值最大的 Meme 項目 DOGE 原型柴犬 Kabosu 去世，引起加密行業廣泛關注，當日 DOGE 代幣價格下跌超過 8%，市值一度蒸發超 12 億美元。目前，DOGE 仍然是 Meme 板塊市值最高的項目，高達 184 億美元。

時隔兩個多月，7 月 28 日，Kabosu 主人更新動態稱，已收養一隻新的柴犬。隨後，持有 Kabosu 相關圖像版權的 DAO 組織 Own the Doge 在評論區留言道：「Much wow, welcome to the family Neiro（很高興，歡迎來到這個家庭，Neiro）。」

（新柴犬照片）

隨著新柴犬 Neiro 名稱的確立，加密市場出現了幾十個同名 Meme 項目，分布在不同的區塊鏈網絡上，令人眼花繚亂。其中不乏貔貅項目，用戶買入後無法出售，或者項目 Rug 直接跑路，投資者損失慘重。

在看到的市場的交易需求後，加密平臺 MEXC 上幣團隊對多個 Neiro 代幣進行綜合考察，最終決定上線市值以及流動性最高的一個——Solana 區塊鏈網絡上 NEIRO。根據官方公告，MEXC 於 7 月 28 日 06:00（UTC）上線 NEIRO 現貨交易，此時距離新柴犬名稱的確認僅間隔幾個小時，MEXC 也是所有中心化平臺中首個上線 NEIRO 的。

（MEXC上線NEIRO公告）

數據顯示，NEIRO 上線 MEXC 後，價格從開盤價 0.02 美元一度飆升至 0.085 美元，漲幅超過 300%；24 小時交易量超過 1000 萬美元，也是所有中心化交易所中交易量最大的一個。此外，MEXC 還在 7 月 29 日開通了 NEIRO 期貨合約交易，為投資者提供了更多的交易選擇，並且也是唯一一家開通 NEIRO 衍生品交易的平臺。

（MEXC開通NEIRO合約交易，圖片來自Coingecko）

不少加密投資者對 MEXC 上線 NEIRO 幣的舉措表示讚賞。投資者「Monir」表示：「NEIRO 是我們苦苦等待的幣種，瘋狂支持 MEXC 上線。」投資者 Alex 表示：「MEXC 總是能夠抓住市場熱點，這次 Neiro 幣的上線再一次證明了他們的敏銳嗅覺和快速反應能力。」另一位投資者 Lily 則表示：「我一直在尋找有潛力的新 Meme 幣，Neiro 在 MEXC 上線讓我看到了巨大的投資機會。」


實際上，除了 NEIRO，其他同名 Meme 項目也在市場有著一定的關注度，MEXC 在考察後相繼上線了 NEIROETH 以及 BABYNEIRO，都創造了不錯的財富效應。

擁有近 30 萬粉絲的加密新聞機構「Whale Insider」報道稱，NEIROETH 上線 MEXC 後，價格飆升 235%。


2. Neiro推動動物主題Meme幣熱潮


Neiro 概念幣走熱後，許多人都有一個共同的疑問：Neiro 能否接棒 DOGE 成為 Meme 幣的新王。

答案可能並不客觀，因為這些同名項目可能很難超過 DOGE 當前 180 多億美元的市值。實際上，Neiro 的主人曾發文解釋，並不認可當前的 Neiro 概念幣。「我看到了許多與 Kabosu 和 Neiro 相關的代幣。澄清一下，我不認可除了@ownthedoge 及狗狗幣之外的任何加密項目，因為他們（@ownthedoge）擁有原始的 Doge 照片和知識產權（我已經交給他們），致力於每天只做好事、慈善事業和傳播 Doge 文化。」

當然，僅靠這些並不能否定 Neiro 概念幣的價值，畢竟加密交易受到多種因素影響，只要有熱度、有話題性或者文化內涵，Meme 項目就具有一定的炒作空間。無論是 Kabosu 此前去世的消息，還是 Neiro 新柴犬被領養的消息，都在短時間內獲取了大量的注意力資源，並由此帶動市場熱度與流動性的雙重提升。

實際上，Neiro 概念幣橫空出世，也再次帶動 Solana 以及以太坊網絡上動物主題 Meme 的熱潮，特別是貓狗主題的項目，交易量更是遙遙領先。

從文化傳播的角度來看，動物主題 Meme 幣不僅是投資代幣，更是一種文化現象。它們往往源自於互聯網文化和社交媒體上的熱門話題，具有極強的傳播力和社區支持。這些 Meme 幣所傳達的精神不僅僅是娛樂和幽默，還有去中心化、社區力量和創新精神。它們讓更多的人了解並參與到加密貨幣的世界中，推動了整個行業的普及和發展。以 Doge 為例，它最初只是一個玩笑，但通過社區的力量和不斷的發展，最終成為一個具有實際應用和廣泛認可的加密貨幣。

對於那些對動物主題 Meme 幣感興趣的投資者，MEXC 平臺無疑是一個理想的選擇。不僅因為平臺提供豐富的交易品種和高效的交易環境，還因為其提供了多種優惠政策：部分交易對免手續費，持有平臺幣還可以免費獲得代幣空投。

目前，MEXC 上線了 FWOG、DOGE、SHIB、FLOKI、Catgirl (CATGIRL)、CateCoin （CATE）等幾十個動物主題 Meme 幣，極大滿足了用戶的交易需求。

3. 結語


Neiro 幣的成功上線和動物主題 Meme 幣的再度走紅，展示了加密貨幣市場的活力和潛力。對於投資者來說，這既是一個充滿機會的市場，也是一個需要謹慎操作的市場。通過選擇像 MEXC 這樣的優質平臺，投資者可以更好地把握市場動態，實現投資目標。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

貓咪日狂歡！盤點熱門貓貓Meme代幣

貓咪日狂歡！盤點熱門貓貓Meme代幣

在 Meme 代幣領域，像 DOGE、SHIB 等狗狗主題代幣一直占據著主導地位。隨著 Meme 代幣市場的不斷演變，以貓貓為靈感的 Meme 代幣開始嶄露頭角，試圖奪取加密市場的領導地位。隨著國際貓咪日（8月8日）的臨近，根據 CoinGecko 8 月 7 日數據顯示，貓貓主題的 Meme 幣市值前十名的項目分別為 MEW、POPCAT、MOG、PURR、MICHI、WEN、GINNAN、TO

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

現貨交易 vs 合約交易：新手投資者必讀指南，4 個重點快速分析您適合「現貨交易還是合約交易」？

現貨交易 vs 合約交易：新手投資者必讀指南，4 個重點快速分析您適合「現貨交易還是合約交易」？

隨着加密貨幣市場的發展不斷邁向成熟，交易工具的多樣化成為投資者構建策略組合的關鍵要素之一。在全球主流數位資產交易平台中，MEXC 以其豐富的產品線和高流動性的交易環境，為不同類型的投資者提供了現貨（Spot）與合約（Futures）兩大核心交易方式。雖然二者看似都是買賣「數位資產」的手段，但本質上在交易機制、收益模型、風險暴露和策略靈活性等方面有着顯著差異。對於尚未深入了解的交易者而言，僅憑字面理

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

在加密貨幣市場中，價格波動劇烈，稍有延遲就可能錯失交易機會或遭受不必要的損失。限價止盈止損單（stop limit order ）作爲一種常用的自動化交易工具，能夠幫助投資者在預設價格觸發時，自動執行買入或賣出操作，從而實現風險控制和收益鎖定。*BTN-點選購買BTC&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/BTC_USDT *1. 什麼是限價

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金