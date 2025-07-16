解析Kinto：重塑金融基礎設施的區塊鏈革新者





Kinto 是一個基於以太坊構建的 Layer 2 區塊鏈平台，旨在通過去中心化金融（DeFi）連接傳統金融機構與現實世界資產。該項目致力於開發一個完全符合反洗錢（AML）規範的 Layer 2 網絡，讓受監管的金融機構能夠無縫整合至區塊鏈生態系統。





2025 年 2 月，全球投資管理公司 Brevan Howard 的阿布達比分支機構向 Kinto 投資了 2,000 萬美元，為該項目注入重要動力。這筆里程碑式的投資凸顯了傳統金融資本對 DeFi 領域日益增長的信心，以及 Kinto 在彌合傳統金融與區塊鏈技術之間鴻溝的巨大潛力。









區塊鏈技術擁有顛覆金融服務產業的潛力，憑藉其去中心化架構、非託管特性以及消除中介的能力，能夠打造更高效、透明且具成本效益的金融基礎設施。然而，行業面臨諸多挑戰，包括詐騙專案激增、智能合約漏洞的頻繁利用，以及持續的安全風險，這些問題嚴重威脅著生態系統的穩定性。





Kinto 透過創新的解決方案，應對這些挑戰，並成功地將去中心化核心價值與傳統金融機構所需的高安全標準相結合。





Kinto 的問世標誌著行業首次從基礎層面推動金融基礎設施的創新，並且不僅保留了去中心化的核心理念，還透過過技術進步提升了安全性，達到了傳統金融的標準。在確保用戶資產掌控權的同時，Kinto 也提供了安全的託管解決方案，為區塊鏈金融生態系統注入前所未有的信任與穩定性。









合規基礎架構： Kinto 內建「認識您的客戶」(KYC) 驗證及投資者認證機制，確保合規性，讓傳統金融機構能在遵守監管標準的前提下，安全參與 DeFi。





高效 Layer 2 架構： Kinto 最初基於以太坊的 Optimism OP Stack 構建測試網，並於後期遷移至 Arbitrum 生態系統，並整合 Nitro 技術。這一轉變大幅提升了 Kinto 的靈活性與功能性，顯著改善了網絡的擴容性及交易效率。





內建保險機制： Kinto 計劃為所有智能合約提供內建保險，以減少 DeFi 投資者所面臨的風險，這一舉措旨在打造一個更安全、可靠的生態系統，增強用戶對去中心化金融的信心。





跨鏈流動性管理： Kinto 的 Musubi 功能可在以太坊、Arbitrum、Base 及 Hyperliquid 等多條區塊鏈網絡之間進行主動流動性管理，優化資金利用率，並確保用戶在不同鏈上能夠獲得最佳的交易機會。













代幣名稱 ：KINTO（K）

最大供應量 ：1,500 萬（年通膨率 2%，但總供應量永不超過 1,500 萬）

初始流通量：1,000 萬









K 是 Kinto 的治理代幣，持有者可參與治理決策、通過質押獲取獎勵，並藉由提供流動性獲得激勵。









Kinto 社群 ：佔初始代幣供應量的 55%，主要分配給平台用戶及開發者

投資者 ：佔初始代幣供應量的 25%

團隊與顧問：佔初始代幣供應量的 20%









治理功能：透過提交提案、參與投票來影響關鍵決策，包括協議升級、網絡參數調整及生態基金分配等治理事務。





質押功能：質押 K 代幣以維護網絡安全，並透過 Kinto 挖礦計劃獲取獎勵。





流動性提供：在 Kinto 生態系統中提供流動性，參與者可獲得 K 代幣獎勵，同時提升市場效率與流動性深度。





交易手續費與進階功能：使用 K 代幣支付交易手續費，並解鎖進階 DeFi 工具與機構級服務。





Engen 啟動計劃特權：參與 Engen 啟動計劃可享有治理優先權，並在挖礦計劃中永久獲得 15% 的額外獎勵加成。









未來，Kinto 將持續擴展其生態系統，特別是在以下三大領域：現實世界資產（RWA）的深度整合、跨鏈流動性基礎設施的升級，並推出更多創新 DeFi 模組。這些戰略性措施將加速傳統金融與區塊鏈技術的融合，為構建一個兼具安全性、高效性與包容性的新型金融範式奠定基礎，並推動普惠金融的實現。





