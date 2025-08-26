2025 下半年山寨季能否到來？週期、指標與宏觀博弈下的觀察

















回顧 2017 年與 2021 年的加密貨幣牛市，市場價格與資金流動大致遵循「比特幣吸金→以太坊接棒→山寨幣狂歡」的三階段規律：

















中小市值山寨幣狂歡階段：市場情緒達到高潮，資金在風險偏好被極大釋放的背景下流入更小市值資產，帶來數十倍甚至百倍的漲幅，從而形成了所謂的「山寨季」。





這「三階段」規律幾乎是前兩輪大牛市的共同特徵，也是投資者判斷週期位置的重要參照。













然而，2025 年的市場環境與前兩輪週期相比，呈現出若干顯著差異。









其次，宏觀流動性環境明顯不同。過去的牛市往往發生在全球流動性寬鬆的背景下，而 2025 年則處於美聯儲維持高利率的階段，流動性並未顯著釋放。這使得市場的上漲動力相較歷史週期更為受限。





最後，市場廣度不足的問題凸顯。儘管以太坊近期持續上漲，並表現優於多數山寨幣，但 ETH 在市場份額上尚未達到歷史峯值，同時整體山寨幣市場的擴散效應較弱。這意味着資金輪動尚未廣泛展開，市場熱度仍主要集中在頭部資產之中。

















TradingView 數據顯示，經歷了一段時間的上行之後，BTC.D 在近期開始回落，截至 8 月已降至 59%。從歷史經驗來看，當 BTC.D 跌破 55%時，市場通常進入山寨幣的活躍階段，2017 年與 2021 年的山寨季均在這一水平附近被觸發。因此，BTC.D 的後續走勢仍是能否迎來全面山寨季的關鍵信號。













另一個值得關注的指標是「山寨季指數」，它通過衡量前 100 名山寨幣在過去 90 天內表現優於比特幣的比例，量化山寨幣市場的活躍程度。





根據 CMC 數據，過去三個月該指數大部分時間處於低位，直到近一個月纔開始逐步回升，目前徘徊在 44。然而，這一水平仍遠低於觸發全面山寨季所需的 75。對比 2021 年的數據可以發現，當時的山寨季指數多次突破 90，並持續保持三個月以上，顯示出極強的資金輪動效應。









換言之，當前山寨季指數的低迷反映出市場資金仍然集中於大盤資產，但另一方面，山寨幣總市值自 7 月初以來已增長 50%，這說明資金流入山寨幣市場的跡象已經初步顯現。













本輪週期與過去最大的不同點之一就在於機構的深度參與。BlackRock 、 Fidelity 等機構通過比特幣 ETF 已持有大量比特幣，其投資決策對市場情緒影響深遠。與此同時，以太坊也在逐步被機構接納。數據顯示，以 Bitmine Immersion Technologies 和 Sharplink Gaming 為首的 19 個公司合計持有超過 242 萬枚ETH，佔以太坊總供應量的 2%以上，這無疑體現了機構對 ETH 的長期信心。









這種機構資金的進入，一方面為市場帶來穩定的資金來源，但另一方面也導致資金更加集中於頭部資產，從而削弱了中小市值山寨幣的表現空間。









宏觀政策仍是影響加密貨幣市場的重要因素。市場普遍預期美聯儲將在 9 月和 10 月開啓降息週期，這一政策轉向可能釋放更多散戶資金流入加密市場。





目前，美國貨幣市場基金的規模已高達 7.2 萬億美元，創下歷史新高。然而，自 6 月以來，其現金餘額已回升超過 2,000 億美元，這反映出市場投資者在面對高利率時的謹慎態度。





一旦降息開始，貨幣市場基金的吸引力將減弱，部分資金可能轉向加密貨幣等高風險資產。這一預期若兌現，將成為推動山寨季的重要外部動力。









綜合來看，下半年山寨幣市場的演化大致可能分為三個階段。













中期而言，若 BTC.D 進一步跌破 55%，同時宏觀環境迎來寬鬆，監管層對以太坊質押型 ETF 等產品的批准落地，則全面山寨季可能正式啓動。這一階段市場廣度將擴大，資金將更廣泛地流入不同市值層級的山寨幣。





長期來看，本輪週期可能呈現出與以往不同的結構。機構主導帶來的穩定性與集中性，可能使得主流幣的上漲持續更久，但當市場情緒逆轉時，也可能加速下跌。同時，新興敘事如去中心化 AI、跨鏈通信等，或將催生多個局部性「迷你山寨季」，但是否能引發全面爆發，仍需宏觀流動性的配合。









2025 年下半年山寨幣市場的前景既充滿機遇，也潛藏風險。





從目前數據來看，全面山寨季尚未真正啓動，但資金輪動的跡象已逐步顯現，以太坊的強勢表現和部分敘事板塊的突出行情為市場注入了活力。未來能否迎來真正的山寨季，關鍵取決於三大因素：BTC.D 是否能有效跌破 55%，美聯儲的降息節奏是否符合預期，以及監管環境是否進一步明朗化。





在此背景下，投資者宜保持謹慎樂觀態度。應當密切關注指標變化，精選具備長期價值和現實應用的山寨幣，避免盲目追逐短期熱點。同時，合理規劃倉位與退出點，才能在潮水退去之時仍立於安全之地。









加密市場的歷史或許不會簡單重複，但其韻律依舊存在，唯有在理解節奏的基礎上，方能真正抓住週期性的財富機會。





