自加密貨幣市場誕生以來，週期性始終是其最顯著的特徵之一。比特幣作為市場的「定海神針」，往往引領牛熊交替的節奏，而隨之而來的便是「山寨季」的輪動。2025 年，在比特幣現貨 ETF 的普及、機構資金的深度參與以及宏觀政策的複雜博弈下，市場對下半年是否會迎來新一輪「山寨季」的討論愈發熱烈。 1.歷史模式對比：經典週期與當前差異 1.1 經典週期的「三階段」規律 回顧 2017 年與 2021 年的加
2025 下半年山寨季能否到來？週期、指標與宏觀博弈下的觀察

自加密貨幣市場誕生以來，週期性始終是其最顯著的特徵之一。比特幣作為市場的「定海神針」，往往引領牛熊交替的節奏，而隨之而來的便是「山寨季」的輪動。2025 年，在比特幣現貨 ETF 的普及、機構資金的深度參與以及宏觀政策的複雜博弈下，市場對下半年是否會迎來新一輪「山寨季」的討論愈發熱烈。

1.歷史模式對比：經典週期與當前差異


1.1 經典週期的「三階段」規律


回顧 2017 年與 2021 年的加密貨幣牛市，市場價格與資金流動大致遵循「比特幣吸金→以太坊接棒→山寨幣狂歡」的三階段規律：

  • 比特幣主導階段：比特幣作為市場龍頭，率先吸引大量流動性，價格飆升。

  • 以太坊與大市值山寨幣階段：當比特幣漲勢趨緩，市場資金開始尋求新的機會，以太坊憑藉其在智能合約與 DeFi 生態中的地位成為主要受益者。同時，部分大市值山寨幣也隨之表現亮眼。

  • 中小市值山寨幣狂歡階段：市場情緒達到高潮，資金在風險偏好被極大釋放的背景下流入更小市值資產，帶來數十倍甚至百倍的漲幅，從而形成了所謂的「山寨季」。

這「三階段」規律幾乎是前兩輪大牛市的共同特徵，也是投資者判斷週期位置的重要參照。


1.2 當前市場與歷史模式的差異


然而，2025 年的市場環境與前兩輪週期相比，呈現出若干顯著差異。

首先，機構資金已成為本輪週期的核心驅動力。比特幣現貨 ETF 與以太坊現貨 ETF 的推出，吸引了 BlackRockFidelity 等大型資產管理機構的深度參與。比特幣與以太坊逐漸被納入機構的宏觀資產配置體系，這一轉變降低了其單一價格波動的敏感度，同時增強了與傳統風險資產的相關性。

其次，宏觀流動性環境明顯不同。過去的牛市往往發生在全球流動性寬鬆的背景下，而 2025 年則處於美聯儲維持高利率的階段，流動性並未顯著釋放。這使得市場的上漲動力相較歷史週期更為受限。

最後，市場廣度不足的問題凸顯。儘管以太坊近期持續上漲，並表現優於多數山寨幣，但 ETH 在市場份額上尚未達到歷史峯值，同時整體山寨幣市場的擴散效應較弱。這意味着資金輪動尚未廣泛展開，市場熱度仍主要集中在頭部資產之中。

2.關鍵指標解析：山寨季的潛在信號


2.1 比特幣主導地位


比特幣主導地位（BTC.D）衡量山寨季是否來臨的核心指標。當 BTC.D 下降時，表明資金從比特幣流向其他加密貨幣，尤其是山寨幣。

TradingView 數據顯示，經歷了一段時間的上行之後，BTC.D 在近期開始回落，截至 8 月已降至 59%。從歷史經驗來看，當 BTC.D 跌破 55%時，市場通常進入山寨幣的活躍階段，2017 年與 2021 年的山寨季均在這一水平附近被觸發。因此，BTC.D 的後續走勢仍是能否迎來全面山寨季的關鍵信號。


2.2 山寨季指數（Altcoin Season Index）


另一個值得關注的指標是「山寨季指數」，它通過衡量前 100 名山寨幣在過去 90 天內表現優於比特幣的比例，量化山寨幣市場的活躍程度。

根據 CMC 數據，過去三個月該指數大部分時間處於低位，直到近一個月纔開始逐步回升，目前徘徊在 44。然而，這一水平仍遠低於觸發全面山寨季所需的 75。對比 2021 年的數據可以發現，當時的山寨季指數多次突破 90，並持續保持三個月以上，顯示出極強的資金輪動效應。


換言之，當前山寨季指數的低迷反映出市場資金仍然集中於大盤資產，但另一方面，山寨幣總市值自 7 月初以來已增長 50%，這說明資金流入山寨幣市場的跡象已經初步顯現。

3.機構行為與宏觀政策：山寨季的催化劑


3.1 機構資金的深度參與


本輪週期與過去最大的不同點之一就在於機構的深度參與。BlackRock 、 Fidelity 等機構通過比特幣 ETF 已持有大量比特幣，其投資決策對市場情緒影響深遠。與此同時，以太坊也在逐步被機構接納。數據顯示，以 Bitmine Immersion Technologies 和 Sharplink Gaming 為首的 19 個公司合計持有超過 242 萬枚ETH，佔以太坊總供應量的 2%以上，這無疑體現了機構對 ETH 的長期信心。


這種機構資金的進入，一方面為市場帶來穩定的資金來源，但另一方面也導致資金更加集中於頭部資產，從而削弱了中小市值山寨幣的表現空間。

3.2 宏觀政策與流動性變化


宏觀政策仍是影響加密貨幣市場的重要因素。市場普遍預期美聯儲將在 9 月和 10 月開啓降息週期，這一政策轉向可能釋放更多散戶資金流入加密市場。

目前，美國貨幣市場基金的規模已高達 7.2 萬億美元，創下歷史新高。然而，自 6 月以來，其現金餘額已回升超過 2,000 億美元，這反映出市場投資者在面對高利率時的謹慎態度。

一旦降息開始，貨幣市場基金的吸引力將減弱，部分資金可能轉向加密貨幣等高風險資產。這一預期若兌現，將成為推動山寨季的重要外部動力。

4.下半年展望：山寨季的潛在路徑


綜合來看，下半年山寨幣市場的演化大致可能分為三個階段。

短期內，資金輪動將主要體現在結構性機會之中。以太坊已率先突破 4,700 美元，顯示機構仍偏好市值較大的資產，而在敘事驅動的領域，AI、RWA、鏈遊等板塊中部分代幣已經展現出超額收益。


中期而言，若 BTC.D 進一步跌破 55%，同時宏觀環境迎來寬鬆，監管層對以太坊質押型 ETF 等產品的批准落地，則全面山寨季可能正式啓動。這一階段市場廣度將擴大，資金將更廣泛地流入不同市值層級的山寨幣。

長期來看，本輪週期可能呈現出與以往不同的結構。機構主導帶來的穩定性與集中性，可能使得主流幣的上漲持續更久，但當市場情緒逆轉時，也可能加速下跌。同時，新興敘事如去中心化 AI、跨鏈通信等，或將催生多個局部性「迷你山寨季」，但是否能引發全面爆發，仍需宏觀流動性的配合。

5.結尾：謹慎樂觀，理性佈局


2025 年下半年山寨幣市場的前景既充滿機遇，也潛藏風險。

從目前數據來看，全面山寨季尚未真正啓動，但資金輪動的跡象已逐步顯現，以太坊的強勢表現和部分敘事板塊的突出行情為市場注入了活力。未來能否迎來真正的山寨季，關鍵取決於三大因素：BTC.D 是否能有效跌破 55%，美聯儲的降息節奏是否符合預期，以及監管環境是否進一步明朗化。

在此背景下，投資者宜保持謹慎樂觀態度。應當密切關注指標變化，精選具備長期價值和現實應用的山寨幣，避免盲目追逐短期熱點。同時，合理規劃倉位與退出點，才能在潮水退去之時仍立於安全之地。

加密市場的歷史或許不會簡單重複，但其韻律依舊存在，唯有在理解節奏的基礎上，方能真正抓住週期性的財富機會。

為什麼選擇MEXC合約交易？深入了解 MEXC 合約交易的優勢與特色，助您在合約領域搶佔先機。
如何參與M-Day? 掌握參與 M-Day 的具體方法與技巧，不錯過每天超 7 萬 USDT 的合約體驗金空投。
合約交易操作指南（App端）詳細了解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

