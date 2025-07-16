山寨幣將回暖：抄底時機已到？誰將主導山寨主場？

8月28日凌晨的一記重錘，比特幣價格迅速跌破了60,000美元的關鍵支撐位，這一事件不僅觸動了市場的敏感神經，更讓衆多山寨幣遭受了前所未有的重創。隨之，加密貨幣總市值應聲下跌6.7%。雖然市場一片陰霾，卻也孕育著新的機遇。

儘管比特幣仍主導市場，但山寨幣的潛力不容忽視。數據顯示，比特幣的主導地位在過去七天內略微下降0.12%，這在一定程度上反映了市場資金正在向其他加密資產分散。TradingView的圖表顯示，在過去24小時內，山寨幣市值的跌幅（16.68%）遠大於比特幣（9.94%），這在一定程度上反映了市場情緒的波動和投資者對山寨幣的過度拋售，然而，這也爲那些有遠見的投資者提供了難得的買入機會。

值得注意的是，山寨幣市值在8500億美元的水平上獲得了強勁支撐。這一支撐位不僅具有技術上的重要性，更承載著市場的心理預期。一旦山寨幣在此支撐位穩定並反彈，可能會開啓新一輪上漲行情。對於投資者而言，這無疑是一個值得關注的信號。



技術分析顯示，比特幣價格在58,000美元以上建立了強勁支撐位，爲山寨幣的潛在反彈奠定了基礎。總體而言，山寨幣仍然表現出正相關性，表明儘管存在個體差異，但它們都跟隨比特幣的走勢。數據顯示，Bancor Network (BNT)、Axie Infinity (AXS)、Chainlink (LINK)、Algorand (ALGO) 和Cardano (ADA) 等山寨幣與比特幣的相關性最高。而Dash (DASH)、Curve DAO (CRV)、dYdX (DYDX) 和 My Neighbor Alice (ALICE) 等山寨幣的相關性水平最低，表明它們的走勢與比特幣更加獨立。





這種現象強化了一種觀點，即表明當前市場短期穩定，加密行業可能會繼續短期橫盤。投資者需持續保持警惕，以識別可能表明更高風險的潛在偏差。根據加密貨幣恐懼與貪婪指數目前顯示“恐懼”得分爲29，儘管有所下降，但仍未完全擺脫悲觀情緒。這種情緒可能會限制短期反彈幅度，但同時也爲長期投資者提供了逢低佈局的機會。因此，不能推斷，在人們對 9 月份可能出現加密貨幣拋售的擔憂加劇的情況下，比特幣和山寨幣之間的正相關性可能爲長期買家提供以折扣價增持更多資產的機會。





歷史經驗表明，山寨幣的火熱往往與市場情緒波動、創新技術的突破以及名人效應密切相關。近期，一些山寨幣憑藉其卓越表現和話題熱度，成爲市場焦點，備受矚目，引發廣泛討論：





SUNDOG

當前價格：0.25美元

市值：2.5億美元

8 月 16 日，Sundog (SUNDOG) 在 TRON 生態首個 Meme 公平發射平臺 SunPump 上線，發行不到 3 個小時，市值就突破了 1, 000 萬美元。8 月 19 日凌晨，上線未滿 3 天之時，SUNDOG 市值首次突破 1 億美元。要知道，近年來最成功的 Meme 幣 PEPE，從上線到市值破億，也用了 4 天時間。據 MEXC 最新數據顯示，截止8 月 30日凌晨，SUNDOG 上線後最高突破 0.33586USDT，市值超過 2.5億美元。而此前其他一些市值排名靠前的知名 Meme，如 SHIB、BONK、FLOKI 等都在上線後沉寂了相當長的一段時間，才迎來爆發。可以說，SUNDOG 上線首周帶來的財富效應，已經超過了多數頭部 Meme。值得一提的是，MEXC已上線2592個幣種和3008個交易對，成爲全網上幣最快，幣種最全的平臺，你能想到的山寨幣，它都有！









REDO

當前價格：0.5 美元

市值：0.52億美元

Resistance Dog (REDO) 是Ton生態MEME幣，誕生於2024年1月。近期因Durov被捕熱度再度飆升。分析認爲，REDO很有可能成爲TON生態的MEME領袖。自 8 月 25 日以來，REDO 的市值一度上漲超過 250%，突破 9570 萬美元。儘管當前價格相比歷史峯值下跌超過 46.8%，但 REDO 的交易量在短時間內激增至 1700 萬美元，顯示出市場的強烈反響和社區的廣泛支持。而目前杜羅夫已獲釋，後續REDO是否能再創輝煌，尚需時間驗證。







NOT 當前價格：0.008792 美元 市值：8億美元 由於其病毒式傳播和創新方法，Notcoin (NOT) 作爲一種有前途的山寨幣正在獲得發展勢頭。Notcoin 最初是一款 Telegram 遊戲，它利用點擊賺取挖礦機制吸引用戶使用 web3。NOT 代幣激勵用戶探索 web3 產品、參與遊戲、爲生態系統做出貢獻並通過活動支持新的 web3 項目。其強大的社區支持和獨特的功能使其成爲山寨幣領域的知名參與者。







專家觀點

8月29日消息，CryptoQuant分析師Joao Wedson在社交媒體上發文表示，目前山寨幣和比特幣之間呈正相關，這種行爲表明了加密市場的一致性，山寨幣與比特幣同步移動，反映了投資者對整個市場的信心。









著名加密貨幣交易員Luke Martin發帖告訴他的331967X粉絲：“山寨幣市場目前處於“賣掉你的房子再買更多的水平”。根據歷史數據，下圖中“Alts 買入信號”圖表可爲交易者提供整體山寨幣市場何時處於買入狀態的指示。這一信號在過去三年中從未出現過，歷史數據表明，這通常預示市場的強勁反彈。例如，在2020年夏天，比特幣在類似水平後價格在六個月內從10K垂直上漲到60K。加密貨幣交易員Mags指出：“山寨幣市場正在形成下跌楔形模式，這是一種看漲延續模式”，如果這一模式得到確認，將引發一輪不錯的上行反彈。”









市場情緒

也有不少觀點認爲，隨著市場環境的變化、籌碼結構的重組以及估值性價比的逐步提升，山寨幣正逐漸接近困境反轉。首先，隨著美國逐漸進入降息週期，市場風險偏好有望迎來回升。在這一階段，成長性較好的小市值項目通常表現更好。其次，在山寨幣和比特幣完成共振下跌後，山寨開始扭轉過去跌多漲少的頹勢，市值佔比和日成交佔比均明顯回升，這表明一部資金已經開始進行調倉。最後，歷史上每一輪資本的大規模資本通產都會產生沉澱效應。例如，儘管2000年的互聯網科技泡沫導致行業經歷長達三年的熊市，但最終仍有12%的公司成爲行業巨頭，並進入長期牛市。當前的山寨幣也類似於資本大規模投資後的沉澱階段，正在等待新催化劑的出現。





當前山寨幣市場正經歷關鍵調整期。儘管面臨多重挑戰，從行業專家的分析和市場信號來看，這可能是一個抄底的良機。投資者應保持謹慎，密切關注市場動向，做好風險管理，以抓住未來的投資機會。雖然市場存在不確定性，但從技術分析和行業觀點來看，山寨幣有望迎來重要的抄底機會。隨著全球對Web3協議和數字資產的需求不斷增長，特別是在即將到來的美國大選和預期的降息環境中，山寨幣市場有望迎來新的發展機會。投資者應把握當前價格調整的機會，做出明智的決策。



