在比特幣生態歷經漫長沉寂之後，METHANE 作為 Alkanes 協議首個公平鑄造的代幣，上線後迅速躥紅，市值突破 600 萬美元，單張價格直逼 60 美元大關。更令人矚目的是，參與鑄造的玩家中，有人僅以 5 美元/張的成本入場，如今收益已超 10 倍。 這一驚人的表現瞬間吸引了整個加密貨幣市場的目光，也宣告著資產發行與智慧合約新時代或許已經悄然來臨。那麼，這匹橫空出世的黑馬，究竟憑什麼攪動市場在比特幣生態歷經漫長沉寂之後，METHANE 作為 Alkanes 協議首個公平鑄造的代幣，上線後迅速躥紅，市值突破 600 萬美元，單張價格直逼 60 美元大關。更令人矚目的是，參與鑄造的玩家中，有人僅以 5 美元/張的成本入場，如今收益已超 10 倍。 這一驚人的表現瞬間吸引了整個加密貨幣市場的目光，也宣告著資產發行與智慧合約新時代或許已經悄然來臨。那麼，這匹橫空出世的黑馬，究竟憑什麼攪動市場
新手學院/Learn/精選內容/METHANE ...智慧合約新時代

METHANE 漲幅超 10 倍，Alkanes 開啟資產發行與智慧合約新時代

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
Ambire Wallet
WALLET$0.01994+2.94%
NFT
NFT$0.0000004034+0.79%
SPACE ID
ID$0.10035-1.26%
比特幣
BTC$105,205.75+1.24%
ZKsync
ZK$0.05824-0.88%

比特幣生態歷經漫長沉寂之後，METHANE 作為 Alkanes 協議首個公平鑄造的代幣，上線後迅速躥紅，市值突破 600 萬美元，單張價格直逼 60 美元大關。更令人矚目的是，參與鑄造的玩家中，有人僅以 5 美元/張的成本入場，如今收益已超 10 倍。


這一驚人的表現瞬間吸引了整個加密貨幣市場的目光，也宣告著資產發行與智慧合約新時代或許已經悄然來臨。那麼，這匹橫空出世的黑馬，究竟憑什麼攪動市場風雲？

1. Alkanes 協議：從 Protorunes 進化而來


Alkanes 協議並非無源之水，其前身是 Protorunes，即「可編程符文」，二者創始人為同一人——比特幣錢包 Oyl Wallet 的首席技術官 @judoflexchop。去年年中，Oyl 推出的比特幣 NFT 項目「Airheads」雖因高昂鑄造價格引發爭議，價格表現不佳，但隨著 Alkanes 協議的火熱，該項目價格最高漲近 3 倍。如今，Oyl 全力推廣 Alkanes 協議，其官推名字也帶上了 Alkanes，足見對該協議的重視。


從技術架構來看，Alkanes 協議借鑑了符文協議的「Runestone」結構，但進行了創新性改進，使其可拓展性更強，並且成功支持智慧合約。符文協議和「Runestone」結構如同封閉的 iOS，而 Protorunes 和 Alkanes 則像開源的 Android。每個人都可以按照 Protorunes 的資料格式訂製新資產協議，這些協議會被分配「Protocol ID」，索引器透過讀取該 ID 確定解析規範，類似於以太坊的模組化發鏈，爲開發者提供了極大的便利。這種設計使得 Alkanes 協議在比特幣生態中具有獨特的優勢，能夠吸引更多的開發者參與到協議的生態建設中來。

2. 多方助力：Alkanes 協議崛起的關鍵因子


Alkanes 協議的崛起並非偶然，而是多種因子共同作用的結果。一方面，比特幣生態中銘文玩家群體的大力支持是其成功的重要基礎。目前比特幣生態中最具消費能力的當屬銘文玩家群，該群體一旦認可某個項目，會透過自身的社群網路和社群影響力進行傳播，加速項目的推廣。

另一方面，項目方的背景和規劃也爲 Alkanes 協議增色不少。項目方不僅計劃發行資產協議為錢包「引流」，還計劃打造 AMM、BTC 質押、穩定幣、MEV 工具以及無信任 ZK 橋等，圍繞該協議構建 BTCFi 生態。這種敘事邏輯清晰，一個支援智慧合約的資產協議，圍繞其開展應用，若沒有成熟團隊推動，很難讓人信服。畢竟，在比特幣生態，也有過一些項目因缺乏可靠團隊操刀而走向沒落，Alkanes 協議擁有專業的團隊和明確的規劃，爲投資者和開發者提供了信心。

3. 代幣特色：METHANE 與 DIESEL 的差異化競爭


Alkanes 協議下的代幣各有特色，METHANE 和 DIESEL 作為其中的代表，形成了鮮明的差異化競爭。

METHANE 作爲第一個公平鑄造的代幣，持有者群體和籌碼分佈健康，且全流通，在社群平台上聲量遠高於 DIESEL。其公平鑄造的方式使得籌碼分佈更加分散，避免了少數人高度控盤的情況，有利於市場的健康發展。這種公平的發行機制吸引了大量投資者的關注，使得 METHANE 在市場上具有較高的認可度和流動性。

DIESEL 是官方第一個部署的代幣，總量 1,562,500 枚，28% 團隊預留，72% 隨比特幣區塊逐塊出產，產出遵循減半時間減半。每個區塊中，礦工費最高的那筆 DIESEL 鑄造交易可獲得該區塊產出，普通玩家已難以鑄造。不過，DIESEL 未來賦能情況尚不明確，其官方背景以及未來潛在的賦能預期，使其在市場上仍具有一定的吸引力。兩種代幣的不同特點滿足了不同投資者的需求，爲 Alkanes 協議的生態發展提供了多樣化的選擇。

4. 挑戰與機遇：Alkanes 協議的未來之路


Alkanes 協議的成功，湊齊了比特幣生態新資產協議的成功要素——「主網資產」、「公平鑄造」以及「玩家支持」，再加上「智慧合約」和生態層敘事，在比特幣生態冷清許久的情況下脫穎而出。

從機遇來看，Alkanes 協議為比特幣生態帶來了新的活力，其支持智慧合約的特性為開發者提供了更廣闊的創新空間，有望吸引更多的開發者和用戶參與到比特幣生態中來。圍繞該協議構建的 BTCFi 生態，如果能夠順利發展，將為比特幣生態帶來更多的應用場景和價值。例如，智慧合約可以實現更加複雜的金融交易和自動化操作，提高生態的效率和透明度；AMM 可以提供更加便捷的交易服務，增加市場的流動性；BTC 質押可以爲投資者提供新的收益方式等。

但挑戰也同樣不容忽視。隨著生態的發展，如何保障資產安全、維護社區公平、實現生態的可持續發展等問題將接踵而至。此外，與其他比特幣生態項目的競爭也將日益激烈，Alkanes 協議需要不斷提升自身的技術實力和用戶體驗，才能在市場中立於不敗之地。例如，需要加強安全防護措施，提高系統的穩定性和可靠性；不斷優化協議的設計和功能，滿足用戶的需求；加強與社區的溝通和互動，提高用戶的參與度和忠誠度等。

Alkanes 協議的崛起有望爲比特幣生態帶來新希望，METHANE 的漲幅也許只是開始。面對未來挑戰，只要項目方堅守初心、持續努力，Alkanes 協議有望引領比特幣生態邁向新高度。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金