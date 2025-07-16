METHANE 漲幅超 10 倍，Alkanes 開啟資產發行與智慧合約新時代

比特幣 生態歷經漫長沉寂之後，METHANE 作為 Alkanes 協議首個公平鑄造的代幣，上線後迅速躥紅，市值突破 600 萬美元，單張價格直逼 60 美元大關。更令人矚目的是，參與鑄造的玩家中，有人僅以 5 美元/張的成本入場，如今收益已超 10 倍。









這一驚人的表現瞬間吸引了整個加密貨幣市場的目光，也宣告著資產發行與智慧合約新時代或許已經悄然來臨。那麼，這匹橫空出世的黑馬，究竟憑什麼攪動市場風雲？









Alkanes 協議並非無源之水，其前身是 Protorunes，即「可編程符文」，二者創始人為同一人——比特幣錢包 Oyl Wallet 的首席技術官 @judoflexchop。去年年中，Oyl 推出的比特幣 NFT 項目「Airheads」雖因高昂鑄造價格引發爭議，價格表現不佳，但隨著 Alkanes 協議的火熱，該項目價格最高漲近 3 倍。如今，Oyl 全力推廣 Alkanes 協議，其官推名字也帶上了 Alkanes，足見對該協議的重視。









從技術架構來看，Alkanes 協議借鑑了符文協議的「Runestone」結構，但進行了創新性改進，使其可拓展性更強，並且成功支持智慧合約。符文協議和「Runestone」結構如同封閉的 iOS，而 Protorunes 和 Alkanes 則像開源的 Android。每個人都可以按照 Protorunes 的資料格式訂製新資產協議，這些協議會被分配「Protocol ID」，索引器透過讀取該 ID 確定解析規範，類似於以太坊的模組化發鏈，爲開發者提供了極大的便利。這種設計使得 Alkanes 協議在比特幣生態中具有獨特的優勢，能夠吸引更多的開發者參與到協議的生態建設中來。









Alkanes 協議的崛起並非偶然，而是多種因子共同作用的結果。一方面，比特幣生態中銘文玩家群體的大力支持是其成功的重要基礎。目前比特幣生態中最具消費能力的當屬銘文玩家群，該群體一旦認可某個項目，會透過自身的社群網路和社群影響力進行傳播，加速項目的推廣。





另一方面，項目方的背景和規劃也爲 Alkanes 協議增色不少。項目方不僅計劃發行資產協議為錢包「引流」，還計劃打造 AMM、BTC 質押、穩定幣、MEV 工具以及無信任 ZK 橋等，圍繞該協議構建 BTCFi 生態。這種敘事邏輯清晰，一個支援智慧合約的資產協議，圍繞其開展應用，若沒有成熟團隊推動，很難讓人信服。畢竟，在比特幣生態，也有過一些項目因缺乏可靠團隊操刀而走向沒落，Alkanes 協議擁有專業的團隊和明確的規劃，爲投資者和開發者提供了信心。









Alkanes 協議下的代幣各有特色，METHANE 和 DIESEL 作為其中的代表，形成了鮮明的差異化競爭。





METHANE 作爲第一個公平鑄造的代幣，持有者群體和籌碼分佈健康，且全流通，在社群平台上聲量遠高於 DIESEL。其公平鑄造的方式使得籌碼分佈更加分散，避免了少數人高度控盤的情況，有利於市場的健康發展。這種公平的發行機制吸引了大量投資者的關注，使得 METHANE 在市場上具有較高的認可度和流動性。





DIESEL 是官方第一個部署的代幣，總量 1,562,500 枚，28% 團隊預留，72% 隨比特幣區塊逐塊出產，產出遵循減半時間減半。每個區塊中，礦工費最高的那筆 DIESEL 鑄造交易可獲得該區塊產出，普通玩家已難以鑄造。不過，DIESEL 未來賦能情況尚不明確，其官方背景以及未來潛在的賦能預期，使其在市場上仍具有一定的吸引力。兩種代幣的不同特點滿足了不同投資者的需求，爲 Alkanes 協議的生態發展提供了多樣化的選擇。









Alkanes 協議的成功，湊齊了比特幣生態新資產協議的成功要素——「主網資產」、「公平鑄造」以及「玩家支持」，再加上「智慧合約」和生態層敘事，在比特幣生態冷清許久的情況下脫穎而出。





從機遇來看，Alkanes 協議為比特幣生態帶來了新的活力，其支持智慧合約的特性為開發者提供了更廣闊的創新空間，有望吸引更多的開發者和用戶參與到比特幣生態中來。圍繞該協議構建的 BTCFi 生態，如果能夠順利發展，將為比特幣生態帶來更多的應用場景和價值。例如，智慧合約可以實現更加複雜的金融交易和自動化操作，提高生態的效率和透明度；AMM 可以提供更加便捷的交易服務，增加市場的流動性；BTC 質押可以爲投資者提供新的收益方式等。





但挑戰也同樣不容忽視。隨著生態的發展，如何保障資產安全、維護社區公平、實現生態的可持續發展等問題將接踵而至。此外，與其他比特幣生態項目的競爭也將日益激烈，Alkanes 協議需要不斷提升自身的技術實力和用戶體驗，才能在市場中立於不敗之地。例如，需要加強安全防護措施，提高系統的穩定性和可靠性；不斷優化協議的設計和功能，滿足用戶的需求；加強與社區的溝通和互動，提高用戶的參與度和忠誠度等。





Alkanes 協議的崛起有望爲比特幣生態帶來新希望，METHANE 的漲幅也許只是開始。面對未來挑戰，只要項目方堅守初心、持續努力，Alkanes 協議有望引領比特幣生態邁向新高度。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



