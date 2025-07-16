aiSUI：基於 SUI 區塊鏈的 AI 智能體工廠，開啟零程式碼自動化經濟新篇章

在人工智慧與區塊鏈技術深度融合的浪潮中，aiSUI 作為一款基於 SUI 區塊鏈的革命性 AI 去中心化應用（dApp）套件，正重新定義智能體的開發、部署與商業化模式。透過整合前沿 AI 工具與區塊鏈基礎設施，aiSUI 大幅降低了 AI 經濟的參與門檻，為去中心化金融（DeFi）及企業自動化場景提供一站式解決方案。









隨著 AI 與 DeFi 的爆發式增長，市場對智能體的需求日益旺盛——從生產力工具到金融服務自動化，再到數位勞動力變革，企業與個人極需能持續運作、資料驅動且直接對接區塊鏈的智慧工具。aiSUI 應運而生，致力於打造一個「智能體即服務」的去中心化生態：





智能體的所有權、治理權與收益權完全歸屬用戶，開發者與企業可自由建構工具提升效率；





透過模組化設計支援跨鏈資料交互，建立覆蓋 DeFi、B2B 及企業流程的自動化網路。





aiSUI 提供三大核心模組，涵蓋智能體全生命週期管理：









零程式碼開發：透過視覺化拖曳組件與預設模板，用戶無需編程即可快速產生 AI 智能體，並自動部署至區塊鏈；

經濟模型內建：整合代幣激勵與市場分發功能，助力創作者一鍵變現。









交易機器人：基於預設策略（如價格監控、倉位調整）自動執行套利、調倉等操作，降低人工幹預成本；

風控預警：即時分析市場資料（如交易量、手續費），觸發閾值時自動發送通知或執行操作。









分類瀏覽：用戶可依客服、生產力、財務等標籤篩選智能體，支援即時更新與版本回溯；

訂閱付款：透過 SUIAGENT 代幣或其他主流代幣訂閱服務，實現無縫價值流轉。









跨鏈相容性：所有智能體均可呼叫 SUI 區塊鏈的原生效能（TPS 超 10 萬），並透過 API 介面對接外部資料來源；

安全透明：智能體代碼與交易記錄全部上鍊，杜絕竄改風險。









SUIAGENT 是 aiSUI 生態的核心通證，總發行量與分配機制如下：





質押收益：持有者可透過鎖定代幣獲得平台手續費分成與活動獎勵；

智能體創建：開發者需消耗 SUIAGENT 部署智能體，並參與交易流動性提供；

治理投票：代幣持有者可參與協議升級、資源分配等重大決策。





應用場景：





金融自動化：透過 DeFAI 工具包實現量化交易、資產組合再平衡；

企業服務：部署 24 小時線上客服、供應鏈監控等智能體，降低人力成本；

資料分析：自動化採集、清洗資料並產生報告，優化決策流程。













深度融合 SUI 區塊鏈的高效能與 AI 生成能力，打造獨一無二的鏈上智能體開發平台；

模組化架構支援快速迭代，適配未來技術演進。









透過 DAO 治理機制讓開發者、用戶分享生態收益，形成正向回饋循環；

計劃推出「創作者激勵計畫」，扶持優質智能體開發者。









瞄準全球 AI 自動化市場（預計 2030 年規模超千億美元），提供去中心化替代方案；

策略合作夥伴涵蓋 DeFi 協定、企業服務提供者等多個領域。









短期：完善工具鏈並拓展開發者社群；

中期：實現跨鏈互通，連結更多區塊鏈生態；

長期：建構覆蓋金融、製造業、醫療等產業的智能體經濟網路。









aiSUI 透過「AI + 區塊鏈」的雙輪驅動，正在開啟一個全民可參與的自動化經濟時代。無論是個人開發者尋求技術變現，或是企業用戶追求效率突破，aiSUI 都提供了一個低門檻、高自由度的創新平台。隨著 SUIAGENT 代幣的流通與生態擴張，該項目有望成為 Web3 時代智能體經濟的標竿之作。





目前 SUIAGENT 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買： ，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：





1）開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 SUIAGENT 代幣名稱，選擇 SUIAGENT 的 現貨交易





3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。











