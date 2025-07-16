十年風雨磨礪，穩定幣賽道穩健前行

在加密貨幣領域持續擴張的浪潮中，穩定幣因其波動性更小而成爲了投資者與交易者信賴的避風港。隨著市場逐漸走向成熟，穩定幣作爲連接兩個世界的橋樑——加密貨幣與法定貨幣，其戰略地位愈發重要。





穩定幣是一種與法定貨幣或其他資產掛鉤的加密貨幣，最大特點是其價格的相對穩定性。根據穩定機制，目前穩定幣可以分爲以下四類：法幣抵押型穩定幣、加密貨幣抵押型穩定幣、算法穩定幣、商品支持的穩定幣。





穩定幣的起源可以追溯到 2014 年，Tether 公司發行了第一個穩定幣—— USDT 。 從那時起，穩定幣逐漸在市場中嶄露頭角，並經歷了多個發展階段。





穩定幣 1.0 ：法定抵押的穩定幣。以 USDT 爲代表，其借鑑了“金本位制”的做法，通過錨定美元進行 1:1 兌換，並宣稱有等值的美元儲備作爲支撐。USDT 憑藉其先發優勢迅速佔領了市場，成爲當時最流行的穩定幣之一。

穩定幣 2.0 ：加密貨幣抵押的穩定幣。這一階段的穩定幣通過超額抵押其他加密貨幣來保持價值穩定，以 MakerDAO 的 DAI 爲代表。

穩定幣 3.0 ：無抵押/算法穩定幣。算法穩定幣的上一個高峯是 UST，一個由 LUNA 創設的算法穩定幣，由於其龐氏機制，導致最後崩盤。截止到目前，尚未有火爆出圈的算法穩定幣出現在市場。





自 2020 年以來，穩定幣市值呈現快速增長的趨勢。截至 2024 年 8 月，法幣錨定的穩定幣總市值約 1612 億美元，增速爲 35.4% ，佔全球加密貨幣市值的比例已達到8.2%，尤其是在市場疲軟時期其主導地位不斷增強。





在當前 Crypto 市場中，穩定幣展現出多樣化的繁榮景象，共有193種不同規模與影響力的穩定幣並存。根據DeﬁLlama 數據顯示，絕大多數穩定幣的市值低於 $ 100 M，僅佔據市場的邊緣位置；僅有 5 個穩定幣的市值超過了$ 1 B。而這 5 個佔總數量 2.6% 的穩定幣，卻佔據了穩定幣總市值的 96.11% 。









隨著加密貨幣市場的迅猛發展以及區塊鏈技術的日益成熟，傳統金融機構紛紛展現出對穩定幣領域的濃厚興趣與高度關注，紛紛踏入這一賽道。例如，PayPal 推出 PYUSD 穩定幣；京東宣佈發行港元錨定穩定幣；拉丁美洲電商巨頭 Mercado Libre 將推出與美元掛鉤的穩定幣；而日本三菱UFJ、三井住友和瑞穗三大銀行聯手試驗跨境穩定幣轉賬平臺“Project Pax”。





儘管穩定幣在近年來展現出了蓬勃的發展態勢，其市值持續增長，市場接受度不斷提升，然而，穩定幣依然面臨著諸多挑戰與困難，尤其是在市場不確定性顯著增強的時期。





市場情緒波動的環境下，穩定幣錨定的參照物（如美元、黃金等）價格也可能大幅波動。發行方需調整儲備資產結構、優化算法模型、加強風險管理，確保充足的資金流動性；但受市場、技術、監管及投資者行爲影響，穩定幣難免價格偏離。尤其市場不確定性增加，易引發投資者對穩定幣的信任危機，投資者大量贖回致供需失衡，加劇價格波動，進而影響加密貨幣市場穩定。





穩定幣這十年經歷了從邊緣概念到金融舞臺核心的華麗蛻變。它不僅解決了加密貨幣市場的波動性難題，還逐步滲透到跨境支付、DeFi 等多個領域，成爲數字金融生態中的重要基石。





