XRP十年價格走勢回顧

Ryan Fugger於2004年創立瑞波支付（ RipplePay ）公司，其核心思想是建立一個能夠取代銀行體系的點對點支付網絡。2012年，Ryan Fugger將瑞波支付公司交給了比特幣早期先驅Jed McCaleb，隨後Jed McCaleb邀請Chris Larsen擔任執行主席，幾人共同創建了OpenCoin項目。





2013年1月，該公司推出了加密貨幣 XRP（瑞波幣），並且將 XRP 的總供應量限定在 1000 億， XRP 的初始私募價格為0.0000001美元。Google Ventures、Andreessen Horowitz和 Bitcoin Opportunity Fund 等投資機構參與私募融資。同年，XRP以0.0058美元的價格進入市場。2013年底，OpenCoin更名為Ripple Labs。2015年，Ripple Labs改名為Ripple。2018年，XRP迎來歷史最高價3.84美金，相比私募價上漲近4000萬倍，相比進入市場初價上漲660倍，也因此XRP被譽為「妖幣」。





從私募價到最高價，XRP大致經歷了以下幾波重要的上漲走勢：

图片来源于：CoinMarketCap





①第一次上漲

2013年，XRP代幣進入市場的初始價格為0.0058美元，此後的幾年內代幣價格不溫不火，一直在市場初始價格上下徘徊。直到2017年3月至2017年5月，代幣價格從0.006美元飆升至最高0.37美元，漲幅高達60倍。隨後價格緩慢下跌，直到2017年12月跌至0.23美元。





②第二次上漲

2017年底，比特幣和區塊鏈行業逐漸走向大眾視野。在此背景之下，XRP再次開始飆升。2017年12月，XRP從0.23美元左右開始啟動，到2018年1月，XRP迎來歷史最高價3.84美元，漲幅16倍。此後幾個月，隨着市場遇冷和資金撤退，XRP一路下跌至0.5美元左右（2018年4月數據），相比巔峰跌去近90%。雖然2018年5月，XRP迎來短暫反彈，但是反彈後價格持續下挫。在2018年下半年到2021年3月，XRP的價格一直0.2-0.6美元附近上下波動。





③第三次上漲

2021年，區塊鏈行業基本面開始轉好，諸如NFT等創新應用層出不窮。基本面的轉好體現在了數字貨幣的價格上。2021年3月底，XRP的價格任處於0.5美元左右的低位，但在4月份，XRP上漲至1.8美元左右，在5月份也維持了1.5美元左右的高位。隨後價格開啟緩慢下跌，直到2021年7月，價格下跌至0.6美元的低位。





④第四次上漲

2021年7月底開始，XRP再次迎來了一波反彈上漲。2021年9月初，XRP迎來本輪反彈上漲的最高點1.35美元。XRP的價格在1美元附近維持到了2021年11月。隨後，XPR開始下跌，雖然中間有過短暫反彈，但跌勢一直未能止住。2022年5月，XRP終於在0.4美元附近迎來階段底部。





⑤第五次上漲開啟？