如何充值TON至MEXC帳戶?





步驟1： 在官網首頁，點擊【資產】 - 【充值】









步驟2： 點擊「選擇幣種」，選擇TON，然後點擊「轉賬網絡」欄位選擇網絡。然後點擊【點擊生成地址】









步驟3： 複製您的TON充值地址，然後將其粘貼到您想要轉移TON錢包中的對應地址。或者，您還可以掃描充值地址的二維碼，將其用作接收充值的目標地址。













以下是APP端有關如何將TON充值您的MEXC帳戶的指南





步驟1： 登入您的MEXC APP，點擊位於頁面右下角的【資產】









步驟2： 在資產頁面上，點擊【充值】，並搜索TON幣種





步驟3： 進入您的TON充值頁面，選擇對應的網絡，您可以通過掃描二維碼或複製充值地址來存入您的TON資金



