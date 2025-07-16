一文復盤以太坊過往升級路線

以太坊上海升級是近期加密市場最關註的話題，每次以太坊升級都會為ETH帶來不小的幣價波動。





2023年3月，隨著4月以太坊迎來第5次升級，ETH幣價從1430USDT附近一直飆升至1920USDT（截止4月11日MEXC數據），漲幅空間達到驚人的34%，創下了自2022年8月以來的漲幅新高。





上海升級所帶來的漲幅並不是首次出現。





2021年上半年，以太坊迎來兩次重要升級：【倫敦升級】和【柏林升級】。





【倫敦升級】驅動ETH幣價從1920USDT附近一度上漲至歷史最高點4865USDT，漲幅高達153%。





【柏林升級】驅動ETH幣價從1900USDT附近沖上4000USDT大關，ETH歷史上第一次沖破4000美元，漲幅高達118%。





2023年4月12日【上海升級】：此次上海升級將推出五個以太坊改進提案（EIP），包括三個關鍵的以太坊協議：EIP-4895、EIP-3855 和EIP-3860



EIP-4895 是為以太坊質押者提供更靈活的質押機製



更靈活的質押該升級旨在改善以太坊網絡的性能、安全和可擴展性







2021年6月24日【倫敦升級】 ：費用市場執行提案：EIP1559倫敦升級引入了 EIP-1559



對交易費市場進行了改革



同時還對燃料費用的退款處理方式和冰河世紀日程進行了修改升級



「由於OpenEthereum在倫敦升級之後被棄用，Kovan還沒有區塊，它可能會在主網之後升級。——Tim Beiko | timbeiko.eth (@TimBeiko)







2021年4月14日 【柏林升級】: 以 Devcon 的城市命名執行提案：EIP2565 、EIP2929 、EIP2718、EIP2930



柏林升級優化了某些以太坊虛擬機操作的燃料成本



增加了對多種交易類型的支持







2019年12月6日【伊斯坦布爾升級】：性能優化執行提案：EIP152、EIP1108、EIP1344、EIP1844、EIP2028、EIP2200。



優化了以太坊虛擬機中特定操作的燃料成本



提高受到拒絕服務攻擊後的復原能力



使基於簡潔的非交互式知識論證和可擴展的透明知識論證的二層網絡擴容解決方案具有更佳的性能



使以太坊和 Zcash 能夠互操作



讓合約能夠引入更多創造性功能







2019年1月16日【君士坦丁堡升級】：雙重硬分叉&再度推遲難度炸彈執行提案：EIP145、EIP1014、EIP1052、EIP1234、EIP1283



確保在實現權益證明之前，區塊鏈不會凍結



優化了以太坊虛擬機中特定操作的燃料成本



添加了與尚未創建的地址進行交互的能力







2015年 - 2017年 【邊境與家園】：



以太坊的第一與第二階段邊境是以太坊第一次以準系統級面向開發者展示，邊境開發者喻為淘金者



而家園則寓意著淘金者打造自己的家園，讓以太坊更加穩定完善







雖然【上海升級】、【倫敦升級】和【柏林升級】都給投資者帶了非常可觀的看多預期，但是【君士坦丁堡升級】和【伊斯坦布爾升級】並沒有帶來明顯的看多信號。





雖然每次以太坊升級都給以太鏈帶來了技術升級，但是市場可能早幾消化了看多信息，導致升級來臨，幣價波動不明顯。



