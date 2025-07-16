家族齊上陣，盤點特朗普家族加密貨幣

在美國總統選舉結束後，特朗普家族進軍加密貨幣領域的舉措引起了廣泛關注，將數字資產的吸引力與其一貫的高調風格巧妙結合。從推出創新的去中心化金融（DeFi）計畫到發行個人代幣，特朗普家族的這些舉動在加密貨幣界引發了廣泛的討論與深刻的反思。 TRUMP Meme：利用政治實現市場主導地位 TRUMP Meme 的推出堪稱透過政治名人影響力推動加密貨幣市場滲透的經典案例。 2025年1月18日，特朗普透過在美國總統選舉結束後，特朗普家族進軍加密貨幣領域的舉措引起了廣泛關注，將數字資產的吸引力與其一貫的高調風格巧妙結合。從推出創新的去中心化金融（DeFi）計畫到發行個人代幣，特朗普家族的這些舉動在加密貨幣界引發了廣泛的討論與深刻的反思。 TRUMP Meme：利用政治實現市場主導地位 TRUMP Meme 的推出堪稱透過政治名人影響力推動加密貨幣市場滲透的經典案例。 2025年1月18日，特朗普透過
2025年7月16日

在美國總統選舉結束後，特朗普家族進軍加密貨幣領域的舉措引起了廣泛關注，將數字資產的吸引力與其一貫的高調風格巧妙結合。從推出創新的去中心化金融（DeFi）計畫到發行個人代幣，特朗普家族的這些舉動在加密貨幣界引發了廣泛的討論與深刻的反思。

TRUMP Meme：利用政治實現市場主導地位


TRUMP Meme 的推出堪稱透過政治名人影響力推動加密貨幣市場滲透的經典案例。 2025年1月18日，特朗普透過其官方社群媒體帳號正式宣布推出 TRUMP。該 Meme 被定位為政治中立，其 80% 的所有權由特朗普集團旗下的兩家子公司 CIC Digital LLC 和 Fight Fight Fight LLC 共同持有，並設有為期三年的解鎖計劃。



*URLS-TRUMP_USDT* 上線剛滿 24 小時便先後上線包括 MEXC 在內的多個交易平臺，創造了代幣最短時間上線現貨的記錄，同時僅用兩天時間便觸及 820 億美元的總市值。截至撰稿期間， TRUMP 最高觸達 78 USDT。


該代幣的成功在 Solana 生態系統中引發了廣泛影響，推動 *URLS-SOL_USDT* 價格在本輪市場週期中創下新高，同時進一步強化了該網絡的整體增長勢頭。


TRUMP 的成功得益於有意利用特朗普高知名度的精心策略。透過這項舉措，特朗普集團成功吸引了大量投資者的關注，在短時間內創造了顯著的經濟價值。然而，這次成功也引發了關於合規性與監管問題的廣泛討論。鑑於特朗普美國總統的特殊身份，其相關行為可能面臨更為嚴格的法律審查與監管，這進一步引發了政治與加密貨幣交叉領域的深層探討。

梅拉尼婭·特朗普的加入：策略時機與獨特風險佈局


梅拉尼婭·特朗普透過 MELANIA 進軍加密貨幣領域，展現了策略性的時機選擇，並可能存在與 TRUMP 在結構上的顯著差異。 2025 年 1 月 20 日，在丈夫特朗普的 TRUMP Meme 取得成功後，第一夫人梅拉尼婭·特朗普透過社群媒體宣布推出*URLS-MELANIA_USDT*，並將其命名為「梅拉妮亞官方模因幣」，同時提供了供有意投資者使用的購買連結。

與 *URLS-TRUMP_USDT* 同樣建立在 Solana 區塊鏈上的 MELANIA 代幣，巧妙地利用了梅拉尼婭作為第一夫人的品牌效應以及 TRUMP 代幣成功帶來的市場勢頭。該代幣的市值迅速躍升至 130 億美元，價格一度突破 10 美元，主要受到社區投機活動和市場關注度提升的推動。


MELANIA 的迅速推出引發了關於其基本面及特朗普家族加密貨幣項目潛在影響的廣泛關注。與 TRUMP 代幣自2024年12月以來的長期開發不同，MELANIA 的網站僅在發布前一天註冊，且前端代碼不完整，這表明其推出可能是為了迅速借助市場勢頭。

此外，MELANIA 代幣的解鎖機制引發了對其代幣經濟模型潛在風險的關注。與 TRUMP 代幣的三年團隊分配鎖倉期不同，MELANIA 採取了更加速的策略：初期 30 天的鎖倉期後，10% 的代幣將解鎖，並在 13 個月內逐步線性解鎖。如此加速的時間表，再加上匆忙的推出，引發了對該代幣長期可持續性的問題。


WLFI：川普 DeFi 領域的策略擴展


特朗普支持的 DeFi 項目 World Liberty Financial（WLFI）公開發售初期表現不佳，但最終取得了一定成績。該項目於 2024 年 10 月 15 日正式啟動，然而，初期銷售表現低迷，2024 年 10 月 16 日 9 點至 10 月 17 日 9 點之間的銷售額僅為 1,500 美元。這一緩慢的開局引發了對 WLFI 可行性及其長期前景的廣泛擔憂。

儘管初期存在質疑，WLFI 的表現隨後得到了顯著改善。 2025 年 1 月 20 日，20 億 WLFI 代幣的公開發售順利完成，每個代幣的價格定為 0.015 美元，總計籌集資金達到 3 億美元。

WLFI 團隊在發售完成後不久，抓住強勁的市場需求和日益增長的投資者興趣，策略性地釋放了額外 5% 的代幣供應量。這項措施展現了團隊在專案未來潛力方面的適應能力與信心。

MEXC 引領新潮流，推出 Meme+ 交易區


整體來看，特朗普透過精準的策略定位，將自己塑造成加密貨幣領域的顛覆性力量。他利用自身的政治影響力和財務聲望，推出了 NFT、Meme以及 DeFi 項目 WLFI 等多個舉措。這些項目不僅引發了全球範圍的關注，也重塑了市場格局，激發了關於政治與區塊鏈技術融合的廣泛討論。然而，特朗普這一系列的舉動也引發了關於透明度、合規性以及在動盪市場中高調參與所帶來的長期風險的嚴肅思考。

隨著加密產業的不斷發展，特朗普的舉措深刻提醒我們，將傳統權力結構融入去中心化生態系統既帶來了機遇，也伴隨著挑戰。對於在這變動市場中尋找投資機會的參與者來說，選擇一個安全、創新且具備適應性的交易平台至關重要。如 MEXC 這樣的交易平台將在推動用戶在加密貨幣創新新時代中取得成功中發揮關鍵作用——這一時代充滿機遇，但只有那些能夠應對市場複雜性的投資者，才能真正掌握其中的潛力。

MEXC 站在加密創新的前沿，致力於為用戶提供安全、便利、高效的交易體驗。為了滿足不斷增長的市場需求，MEXC 推出了 Meme+ 交易區，拓展了其產品範圍，專注於迎合Meme日益升溫的市場興趣。無論您是專注於比特幣等成熟加密資產的長期投資者，還是尋求短期機會的投機交易者，MEXC 都將透過快速上幣、低費用和優質專業的服務，為用戶提供競爭優勢。加入 MEXC，一個始終把您的交易成功放在首位的平台，讓我們在這個快速變化的加密貨幣世界中共同邁向未來。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


