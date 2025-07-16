Meme幣市場新對手

2024 年 8 月，比特幣與以太坊市場在經歷了顯著的回調後，整個市場轉而步入了一段相對平靜的橫盤整理期。 在市場需要新的刺激時，TRON 猶如一匹黑馬，以雷霆萬鈞之勢闖入 Meme 幣領域，瞬間點燃了市場的熱情，使得 Meme 幣再次成爲了市場的焦點。尤其是基於 TRON 的 SUNDOG，在短短几天內價格上漲千倍，成功吸引了市場的廣泛關注。 爲了讓用戶即時把握投資先機，MEXC 已經上線了 S2024 年 8 月，比特幣與以太坊市場在經歷了顯著的回調後，整個市場轉而步入了一段相對平靜的橫盤整理期。 在市場需要新的刺激時，TRON 猶如一匹黑馬，以雷霆萬鈞之勢闖入 Meme 幣領域，瞬間點燃了市場的熱情，使得 Meme 幣再次成爲了市場的焦點。尤其是基於 TRON 的 SUNDOG，在短短几天內價格上漲千倍，成功吸引了市場的廣泛關注。 爲了讓用戶即時把握投資先機，MEXC 已經上線了 S
2024 年 8 月，比特幣與以太坊市場在經歷了顯著的回調後，整個市場轉而步入了一段相對平靜的橫盤整理期。

在市場需要新的刺激時，TRON 猶如一匹黑馬，以雷霆萬鈞之勢闖入 Meme 幣領域，瞬間點燃了市場的熱情，使得 Meme 幣再次成爲了市場的焦點。尤其是基於 TRON 的 SUNDOG，在短短几天內價格上漲千倍，成功吸引了市場的廣泛關注。

爲了讓用戶即時把握投資先機，MEXC 已經上線了 SUNDOG ， 用戶交易時可以享受業內最低的手續費！


TRON：強勢推出 SunPump ，入場 Meme 局

  • SunPump 是什麼
8 月 13 日，由波場 TRON 鏈上知名 DeFi 平臺 SUN.io 推出的子產品 SunPump Beta 版本上線。SunPump 是波場 TRON 首個公平發射 Meme 幣的平臺，旨在爲市場提供一個去中心化、透明且具備公平機制的 Meme 幣發行平臺。其創新點在於公平發射機制，即通過智能合約和鏈上驗證，確保所有用戶可以平等參與項目的早期投資。



  • SunPump 的核心功能
一鍵發幣：用戶可以簡單輸入幣種名稱、符號並上傳一張圖片，以及支付少量費用，快速創建自己的 Meme 幣。
綁定曲線機制：平臺採用聯合曲線定價模型，根據代幣供應量動態調整價格，確保價格公正透明。
即時市場接入：創建的代幣立即在 SunPump 平臺上市，用戶可以無縫地進行買賣交易。
流動性注入與代幣銷燬：當代幣市值達到特定條件時，SunPump 會將預設的流動性資金注入到 SunSwap，並執行代幣銷燬，以此來調節市場流通量。
交易透明性：所有在 SunPump 上的交易都是公開的，用戶可以查看交易歷史和活躍度。

8 月 16 日，SunPump 平臺見證了歷史性的時刻，隨著 SUNDOG 的誕生，其市值迅速攀升至超過 4000 萬美元的巔峯。8 月 19 日，SUNDOG 的市值再次實現飛躍，成功突破一億美元大關。與此同時，SunPump 平臺上的 Meme 幣熱潮持續高漲，已涌現出超過 7000 個不同的 Meme 幣項目，累計收入達 250 萬枚 TRX。

直接狙擊：SunPump VS Pump.fun


SunPump 瞄準的對象，正是在 Solana 生態的 Pump.fun。

2024 年 2 月誕生以來，Pump.fun 便以驚人的速度席捲市場。3 月中旬，其用戶量與活躍度均實現了質的飛躍，短短半年間，多次實現單日收入超越以太坊的壯舉。

就在其頗有一飛沖天之勢時，SunPump 也在蓄積力量悄然崛起。這款由孫宇晨親自操刀推出的 SunPump，自問世以來便展現出勢不可擋的增長態勢，其影響力迅速蔓延至整個加密貨幣領域。

上線當天，孫宇晨先積極力推 Sunpump 跑出來的火熱 Memecoin，又大搞 Gas 補貼活動。在黑悟空開服當天，又積極蹭上這波全民熱點，又送遊戲又換悟空頭像的一系列操作成功帶飛 Sunpump 上一衆悟空概念幣。尤爲引人注目的是，SunPump 上發行的 Meme 幣 SUNDOG ，一經推出便引發了市場的狂熱追捧，價格飆升千倍，成爲業界矚目的焦點。

如今，SunPump 與 Pump.fun 之間的較量已成爲 Solana 生態乃至整個加密貨幣市場的一大看點，兩者之間的競爭不僅考驗著各自的技術實力、運營能力，更將深刻影響未來 Meme 幣市場的格局與發展趨勢。

SunPump 上的頭部 Meme 有哪些？

在 SUNDOG 之後，SunPump 也用湧現出其他表現不錯的 Meme 代幣，例如 Fofar 、 SUNCAT 、 SUNWUKONG 等等，這些代幣已經迅速形成了集團優勢，在業內擴散。目前 MEXC 已經首發上線了 SUNCAT 、 SUNWUKONG等幣種，並且爲了讓用戶降低成本，平臺還提供了業內最低的手續費以及提幣費用。

Fofar



Fofar 不僅僅是一個角色；他是創新的象徵，慶祝創造力、區塊鏈技術和牢不可破的友誼紐帶。

SUNCAT




SUNCAT 同樣是 SunPump 平臺上備受矚目的 Meme 項目之一，其市值超過 1000 萬美元。SUNCAT 以其獨特的社區治理機制和創新的玩法，贏得了市場的廣泛認可。



SUNWUKONG



SUNWUKONG 作爲 SunPump 平臺上的又一明星項目。該項目以其獨特的文化背景和豐富的應用場景，吸引了衆多用戶的關注和參與。

爲什麼 SunPump 能迅速成爲焦點？


作爲 SUN.io 旗下子產品，波場強大的生態支持是 SunPump 成功的重要因素之一。

作爲協議收入排名前列的區塊鏈網絡，TRON 表現非常亮眼。Messari 數據展示，波場第二季度鏈上活動（交易、活躍地址、新地址等）不斷增加，平均每日交易量環比增長 29% ，從 480 萬筆增至 630 萬筆。6 月的交易量（2.026 億筆）是 2024 年所有月份中最多的。平均每日活躍地址環比增長 31% ，從 150 萬筆增至 200 萬筆。


TRON 富足的發展爲 SunPump 爆發提供了絕佳的土壤。TRON 有能力爲生態發展提供更多助力，例如 SunPump 上線伊始就推出了高達 99% 的 Gas 費減免活動。現在，TRON 網絡上的 SunPump 交易手續費已降至每筆交易 0.76 TRX，平均每筆交易手續費爲 0.118 美元。

TRON 創始人孫宇晨也爲 SunPump 的崛起注入了不可小覷的活力。作爲強大的“流量引擎”， SunPump 上線後，他不遺餘力地在社交媒體、在 X Space、在社羣中推廣 SunPump 和 TRON，甚至親自下場玩梗，帶動對 Meme 的關注。與此同時，他一邊接收用戶反饋，一邊敦促 SunPump 團隊對平臺進行提升。孫宇晨的指引下，SunPump 更容易誕生既富含話題性又極具市場熱度的 Meme 項目，引起業內關注。

然而 Meme 的興起常常伴隨著諸多爭議，其價格的劇烈波動和看似缺乏實際價值的特性，往往讓人將其視爲一種短暫的潮流或是市場的泡沫，甚至不乏批評聲音認爲其擾亂了市場的正常秩序。但是正是這股不可忽視的力量，吸引了大量投資者的關注。

隨著 Meme 文化的蓬勃發展，MEXC 將持續展現其敏銳的市場洞察力，迅速上線熱門代幣，確保用戶能第一時間把握最新、最熱的投資機會。同時，平臺致力於提供行業內極具競爭力的現貨交易手續費率，爲用戶節省成本，優化交易體驗。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

