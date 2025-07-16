Meme幣市場新對手

2024 年 8 月，比特幣與以太坊市場在經歷了顯著的回調後，整個市場轉而步入了一段相對平靜的橫盤整理期。





在市場需要新的刺激時，TRON 猶如一匹黑馬，以雷霆萬鈞之勢闖入 Meme 幣領域，瞬間點燃了市場的熱情，使得 Meme 幣再次成爲了市場的焦點。尤其是基於 TRON 的 SUNDOG，在短短几天內價格上漲千倍，成功吸引了市場的廣泛關注。





SunPump 是什麼

8 月 13 日，由波場 TRON 鏈上知名 DeFi 平臺 SUN.io 推出的子產品 SunPump Beta 版本上線。SunPump 是波場 TRON 首個公平發射 Meme 幣的平臺，旨在爲市場提供一個去中心化、透明且具備公平機制的 Meme 幣發行平臺。其創新點在於公平發射機制，即通過智能合約和鏈上驗證，確保所有用戶可以平等參與項目的早期投資。









SunPump 的核心功能

一鍵發幣：用戶可以簡單輸入幣種名稱、符號並上傳一張圖片，以及支付少量費用，快速創建自己的 Meme 幣。

綁定曲線機制：平臺採用聯合曲線定價模型，根據代幣供應量動態調整價格，確保價格公正透明。

即時市場接入：創建的代幣立即在 SunPump 平臺上市，用戶可以無縫地進行買賣交易。

流動性注入與代幣銷燬：當代幣市值達到特定條件時，SunPump 會將預設的流動性資金注入到 SunSwap，並執行代幣銷燬，以此來調節市場流通量。

交易透明性：所有在 SunPump 上的交易都是公開的，用戶可以查看交易歷史和活躍度。





8 月 16 日，SunPump 平臺見證了歷史性的時刻，隨著 SUNDOG 的誕生，其市值迅速攀升至超過 4000 萬美元的巔峯。8 月 19 日，SUNDOG 的市值再次實現飛躍，成功突破一億美元大關。與此同時，SunPump 平臺上的 Meme 幣熱潮持續高漲，已涌現出超過 7000 個不同的 Meme 幣項目，累計收入達 250 萬枚 TRX。









SunPump 瞄準的對象，正是在 Solana 生態的 Pump.fun。





2024 年 2 月誕生以來，Pump.fun 便以驚人的速度席捲市場。3 月中旬，其用戶量與活躍度均實現了質的飛躍，短短半年間，多次實現單日收入超越以太坊的壯舉。





就在其頗有一飛沖天之勢時，SunPump 也在蓄積力量悄然崛起。這款由孫宇晨親自操刀推出的 SunPump，自問世以來便展現出勢不可擋的增長態勢，其影響力迅速蔓延至整個加密貨幣領域。





上線當天，孫宇晨先積極力推 Sunpump 跑出來的火熱 Memecoin，又大搞 Gas 補貼活動。在黑悟空開服當天，又積極蹭上這波全民熱點，又送遊戲又換悟空頭像的一系列操作成功帶飛 Sunpump 上一衆悟空概念幣。尤爲引人注目的是，SunPump 上發行的 Meme 幣 SUNDOG ，一經推出便引發了市場的狂熱追捧，價格飆升千倍，成爲業界矚目的焦點。





如今，SunPump 與 Pump.fun 之間的較量已成爲 Solana 生態乃至整個加密貨幣市場的一大看點，兩者之間的競爭不僅考驗著各自的技術實力、運營能力，更將深刻影響未來 Meme 幣市場的格局與發展趨勢。





Fofar



Fofar 不僅僅是一個角色；他是創新的象徵，慶祝創造力、區塊鏈技術和牢不可破的友誼紐帶。



SUNCAT





SUNCAT 同樣是 SunPump 平臺上備受矚目的 Meme 項目之一，其市值超過 1000 萬美元。SUNCAT 以其獨特的社區治理機制和創新的玩法，贏得了市場的廣泛認可。





SUNWUKONG



SUNWUKONG 作爲 SunPump 平臺上的又一明星項目。該項目以其獨特的文化背景和豐富的應用場景，吸引了衆多用戶的關注和參與。







作爲 SUN.io 旗下子產品，波場強大的生態支持是 SunPump 成功的重要因素之一。





作爲協議收入排名前列的區塊鏈網絡，TRON 表現非常亮眼。Messari 數據展示，波場第二季度鏈上活動（交易、活躍地址、新地址等）不斷增加，平均每日交易量環比增長 29% ，從 480 萬筆增至 630 萬筆。6 月的交易量（2.026 億筆）是 2024 年所有月份中最多的。平均每日活躍地址環比增長 31% ，從 150 萬筆增至 200 萬筆。









TRON 富足的發展爲 SunPump 爆發提供了絕佳的土壤。TRON 有能力爲生態發展提供更多助力，例如 SunPump 上線伊始就推出了高達 99% 的 Gas 費減免活動。現在，TRON 網絡上的 SunPump 交易手續費已降至每筆交易 0.76 TRX，平均每筆交易手續費爲 0.118 美元。





TRON 創始人孫宇晨也爲 SunPump 的崛起注入了不可小覷的活力。作爲強大的“流量引擎”， SunPump 上線後，他不遺餘力地在社交媒體、在 X Space、在社羣中推廣 SunPump 和 TRON，甚至親自下場玩梗，帶動對 Meme 的關注。與此同時，他一邊接收用戶反饋，一邊敦促 SunPump 團隊對平臺進行提升。孫宇晨的指引下，SunPump 更容易誕生既富含話題性又極具市場熱度的 Meme 項目，引起業內關注。





然而 Meme 的興起常常伴隨著諸多爭議，其價格的劇烈波動和看似缺乏實際價值的特性，往往讓人將其視爲一種短暫的潮流或是市場的泡沫，甚至不乏批評聲音認爲其擾亂了市場的正常秩序。但是正是這股不可忽視的力量，吸引了大量投資者的關注。





